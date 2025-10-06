https://sarabic.ae/20251006/باحث-سياسي-روسيا-قادرة-على-تدمير-أي-أسلحة-جديدة-وآثار-توسع-الصراع-ستكون-كارثية--1105672686.html

باحث سياسي: روسيا قادرة على تدمير أي أسلحة جديدة وآثار توسع الصراع ستكون كارثية

باحث سياسي: روسيا قادرة على تدمير أي أسلحة جديدة وآثار توسع الصراع ستكون كارثية

تحدث الباحث السياسي وأستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور أسعد العويوي، عن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن...

وقال العويوي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "مواقف ترامب المتضاربة تعود إلى اقتناعه، رغم هذه الضغوطات، بأن استمرار الصراع في أوكرانيا، ومحاولة إخضاع روسيا بقوة السلاح لا يجدي نفعًا"، لافتًا إلى أنه يدرك أن "هزيمة روسيا مستحيلة، وأن تزويد أوكرانيا بأسلحة استراتيجية كصواريخ "توماهوك" لن يغير شيئًا في المعادلة، بل سيعقد الأمور، وأن "لا شيء سوى الحوار يمكن أن يؤدي الى حلول وسط للأزمة الأوكرانية، مع الأخذ في الاعتبار المصالح القومية الروسية".وأكد أن "واشنطن لن تتجرأ على رفد كييف بالأسلحة الاستراتيجية لضرب العمق الروسي، أو الزج بقواتها في إطار التصعيد والتوتر على الجبهة الأوكرانية-الروسية، بدلًا من السعي إلى تبريد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة".وختم العويوي: "لروسيا إمكانيات وقدرات استراتيجية عالية تمكنها من تدمير أي أسلحة جديدة، وتفوق ما تملكه الولايات المتحدة والغرب، بما يتيح لها اتخاذ خطوات تصعيدية والضغط على الولايات المتحدة والحلف الأطلسي، سواء في الملف الإيراني، أو ميدانيًا في ما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فضلًا عن منطقة شرق أوروبا وأوروبا بأكملها في حال توسعت دائرة الصراع، حيث ستكون آثاره كارثية".

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك, حصري