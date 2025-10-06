باحث سياسي: روسيا قادرة على تدمير أي أسلحة جديدة وآثار توسع الصراع ستكون كارثية
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمشاهد من عمل اطقم الهاون لمجموعات قوات "المركز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، القوات الروسية
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
تابعنا عبر
حصري
تحدث الباحث السياسي وأستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور أسعد العويوي، عن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقع تحت تأثيرات خارجية وداخلية كبيرة، سواء من اللوبيات المناهضة لروسيا داخل الولايات المتحدة أو من حلف "الناتو"، بما يدفع باتجاه رفض إقامة علاقات متوازنة مع روسيا".
وقال العويوي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "مواقف ترامب المتضاربة تعود إلى اقتناعه، رغم هذه الضغوطات، بأن استمرار الصراع في أوكرانيا، ومحاولة إخضاع روسيا بقوة السلاح لا يجدي نفعًا"، لافتًا إلى أنه يدرك أن "هزيمة روسيا مستحيلة، وأن تزويد أوكرانيا بأسلحة استراتيجية كصواريخ "توماهوك" لن يغير شيئًا في المعادلة، بل سيعقد الأمور، وأن "لا شيء سوى الحوار يمكن أن يؤدي الى حلول وسط للأزمة الأوكرانية، مع الأخذ في الاعتبار المصالح القومية الروسية".
ورأى المتخصص في الشأن الروسي، أن "الولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة للصدام مع روسيا أو الانجرار إلى حرب قد تكون كونية، فضلًا عن أن من يريد تمديد معاهدة "ستارت" النووية لا يمكنه، في الوقت نفسه، أن يقدم على استفزاز روسيا عبر تسليح أوكرانيا".
وأكد أن "واشنطن لن تتجرأ على رفد كييف بالأسلحة الاستراتيجية لضرب العمق الروسي، أو الزج بقواتها في إطار التصعيد والتوتر على الجبهة الأوكرانية-الروسية، بدلًا من السعي إلى تبريد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة".
وختم العويوي: "لروسيا إمكانيات وقدرات استراتيجية عالية تمكنها من تدمير أي أسلحة جديدة، وتفوق ما تملكه الولايات المتحدة والغرب، بما يتيح لها اتخاذ خطوات تصعيدية والضغط على الولايات المتحدة والحلف الأطلسي، سواء في الملف الإيراني، أو ميدانيًا في ما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فضلًا عن منطقة شرق أوروبا وأوروبا بأكملها في حال توسعت دائرة الصراع، حيث ستكون آثاره كارثية".