خبير: تضارب الأنباء حول تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" يعكس الأزمة داخل البيت الأبيض
خبير: تضارب الأنباء حول تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" يعكس الأزمة داخل البيت الأبيض
2025-10-04
2025-10-04T07:11+0000
2025-10-04T07:11+0000
العالم
روسيا
دور أمريكا
واشنطن
وقال ساكس لوكالة "سبوتنيك"، إن "الارتباك الذي نراه في وسائل الإعلام يدل على ارتباك داخل الإدارة ذاتها"، معتبرًا أن ذلك نتاج "فريق غير كفء مرتبط بعقود شركات مقاولات الدفاع، وخاصة تلك العاملة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، التي ترغب بمواصلة اختبار أسلحتها".وأشار الخبير الاقتصادي الأمريكي إلى أن "واشنطن والعواصم الأوروبية لا تمتلك هذه الصفات اليوم"، واختتم ساكس حديثه، قائلا: "للأسف، لا تتوفر أي من هذه المعايير".وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لشبكة "فوكس نيوز"، إن "إدارة ترامب تناقش إمكانية توريد صواريخ "توماهوك كروز" إلى أوكرانيا، لكن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس الأمريكي"، على حد قوله.وتعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق التسوية، ويُورط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، ويعتبر "لعبا بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.الكرملين: واشنطن لم تتوقف أبدا عن نقل المعلومات الاستخبارية إلى أوكرانيا
واشنطن
أكد الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير جيفري ساكس، والأستاذ في جامعة كولومبيا، أن "التقارير المتضاربة حول احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" تعكس أزمة إدارة داخل الإدارة الأمريكية".
وقال ساكس لوكالة "سبوتنيك"، إن "الارتباك الذي نراه في وسائل الإعلام يدل على ارتباك داخل الإدارة ذاتها"، معتبرًا أن ذلك نتاج "فريق غير كفء مرتبط بعقود شركات مقاولات الدفاع، وخاصة تلك العاملة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، التي ترغب بمواصلة اختبار أسلحتها".
وأضاف ساكس أن واشنطن "كان بإمكانها تحقيق تسوية للنزاع لو توفرت في البيت الأبيض كفاءات ومقاربة مدروسة"، مشددًا على ضرورة وجود "فهم للتاريخ والوضع، واستعداد لمواجهة من يحرضون على الحرب في واشنطن وأوروبا، والقدرة على مخاطبة الشعب الأمريكي".
وأشار الخبير الاقتصادي الأمريكي إلى أن "واشنطن والعواصم الأوروبية لا تمتلك هذه الصفات اليوم"، واختتم ساكس حديثه، قائلا: "للأسف، لا تتوفر أي من هذه المعايير".
من جانبه، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الخميس، من أن أي قرار أمريكي بإرسال هذه الصواريخ إلى أوكرانيا،
سيؤدي إلى "إلحاق ضرر بالغ" بالعلاقات بين موسكو وواشنطن، واعتبر أن مثل هذه الخطوة ستشكل تصعيدا خطيرا في مسار الأزمة.
وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لشبكة "فوكس نيوز"، إن "إدارة ترامب تناقش إمكانية توريد صواريخ "توماهوك كروز" إلى أوكرانيا، لكن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس الأمريكي"، على حد قوله.
وتعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق التسوية، ويُورط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، ويعتبر "لعبا بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.