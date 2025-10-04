خبير: تضارب الأنباء حول تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" يعكس الأزمة داخل البيت الأبيض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251004/خبير-تضارب-الأنباء-حول-تزويد-كييف-بصواريخ-توماهوك-يعكس-الأزمة-داخل-البيت-الأبيض-1105604390.html
خبير: تضارب الأنباء حول تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" يعكس الأزمة داخل البيت الأبيض
خبير: تضارب الأنباء حول تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" يعكس الأزمة داخل البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
أكد الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير جيفري ساكس، والأستاذ في جامعة كولومبيا، أن "التقارير المتضاربة حول احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" تعكس أزمة إدارة... 04.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-04T07:11+0000
2025-10-04T07:11+0000
العالم
روسيا
دور أمريكا
واشنطن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103147/10/1031471072_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_5818918c51484e4944cb304d15bdf528.jpg
وقال ساكس لوكالة "سبوتنيك"، إن "الارتباك الذي نراه في وسائل الإعلام يدل على ارتباك داخل الإدارة ذاتها"، معتبرًا أن ذلك نتاج "فريق غير كفء مرتبط بعقود شركات مقاولات الدفاع، وخاصة تلك العاملة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، التي ترغب بمواصلة اختبار أسلحتها".وأشار الخبير الاقتصادي الأمريكي إلى أن "واشنطن والعواصم الأوروبية لا تمتلك هذه الصفات اليوم"، واختتم ساكس حديثه، قائلا: "للأسف، لا تتوفر أي من هذه المعايير".وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لشبكة "فوكس نيوز"، إن "إدارة ترامب تناقش إمكانية توريد صواريخ "توماهوك كروز" إلى أوكرانيا، لكن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس الأمريكي"، على حد قوله.وتعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق التسوية، ويُورط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، ويعتبر "لعبا بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.الكرملين: واشنطن لم تتوقف أبدا عن نقل المعلومات الاستخبارية إلى أوكرانيا
https://sarabic.ae/20251003/مقارنة-بين-قدرات-صاروخ-كاليبر-الروسي-وتوماهوك-الأمريكي-1105569330.html
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103147/10/1031471072_0:0:2685:2014_1920x0_80_0_0_0403845a022eb322ae5afb6b73b01e79.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, دور أمريكا, واشنطن
العالم, روسيا, دور أمريكا, واشنطن

خبير: تضارب الأنباء حول تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" يعكس الأزمة داخل البيت الأبيض

07:11 GMT 04.10.2025
© AP Photo / John McCutcheon صواريخ توماهوك
صواريخ توماهوك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / John McCutcheon
تابعنا عبر
أكد الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير جيفري ساكس، والأستاذ في جامعة كولومبيا، أن "التقارير المتضاربة حول احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" تعكس أزمة إدارة داخل الإدارة الأمريكية".
وقال ساكس لوكالة "سبوتنيك"، إن "الارتباك الذي نراه في وسائل الإعلام يدل على ارتباك داخل الإدارة ذاتها"، معتبرًا أن ذلك نتاج "فريق غير كفء مرتبط بعقود شركات مقاولات الدفاع، وخاصة تلك العاملة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، التي ترغب بمواصلة اختبار أسلحتها".

وأضاف ساكس أن واشنطن "كان بإمكانها تحقيق تسوية للنزاع لو توفرت في البيت الأبيض كفاءات ومقاربة مدروسة"، مشددًا على ضرورة وجود "فهم للتاريخ والوضع، واستعداد لمواجهة من يحرضون على الحرب في واشنطن وأوروبا، والقدرة على مخاطبة الشعب الأمريكي".

انطلاق صاروخ من غواصة يوري دولغوروكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
مقارنة بين قدرات صاروخ "كاليبر" الروسي و"توماهوك" الأمريكي
أمس, 09:19 GMT
وأشار الخبير الاقتصادي الأمريكي إلى أن "واشنطن والعواصم الأوروبية لا تمتلك هذه الصفات اليوم"، واختتم ساكس حديثه، قائلا: "للأسف، لا تتوفر أي من هذه المعايير".
من جانبه، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الخميس، من أن أي قرار أمريكي بإرسال هذه الصواريخ إلى أوكرانيا، سيؤدي إلى "إلحاق ضرر بالغ" بالعلاقات بين موسكو وواشنطن، واعتبر أن مثل هذه الخطوة ستشكل تصعيدا خطيرا في مسار الأزمة.
وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لشبكة "فوكس نيوز"، إن "إدارة ترامب تناقش إمكانية توريد صواريخ "توماهوك كروز" إلى أوكرانيا، لكن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس الأمريكي"، على حد قوله.
وتعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق التسوية، ويُورط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، ويعتبر "لعبا بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
الكرملين: واشنطن لم تتوقف أبدا عن نقل المعلومات الاستخبارية إلى أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала