موسكو: الغرب يستغل القضايا البيئية لتحقيق مصالحه التجارية واحتواء روسيا في القطب الشمالي
07.10.2025
13:49 GMT 07.10.2025 (تم التحديث: 13:58 GMT 07.10.2025)
أفاد مساعد الرئيس الروسي، رئيس الهيئة البحرية القيادية العليا لروسيا، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، بأن الغرب يستغل القضايا البيئية لتحقيق مصالحه التجارية واحتواء روسيا في القطب الشمالي.
وقال باتروشيف خلال اجتماع مجلس الخبراء العلميين التابع للهيئة البحرية القيادية العليا لروسيا: "في واقع الأمر، أصبحت القضايا البيئية أداة في يد الدول الغربية لتعزيز مصالحها التجارية والحد من أنشطة روسيا في القطب الشمالي".
وتصب القيادة الروسية اهتمامها على منطقة القطب الشمالي، حيث عبّرت مرارا عن أهميتها الاستراتيجية.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة العاملة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2025، أن روسيا ستعمل على تطوير ممر نقل عبر القطب الشمالي.
وأوضح بوتين: "سنطور الممر العابر للقطب الشمالي، نتحدث دائما عن طريق البحر الشمالي، ولكن كما لاحظتم، قلت وأتحدث عن الممر العابر للقطب الشمالي، لأننا توصلنا إلى استنتاج مفاده أننا بحاجة، بالطبع، إلى العمل باعتبارات أوسع نطاقًا".
وأضاف بوتين
: "هذا نظام شامل يوحد النقل البحري والسككي والبري، سيسمح باستغلال إمكانات أنهارنا الكبرى، مثل أوب ويينيسي ولينا، يجب أن يعمل كل شيء في منظومة واحدة، علينا ألا نكتفي بتمهيد طرق بحرية آمنة وموثوقة في القطب الشمالي، وأن ننشئ ممرًا عبر القطب الشمالي يعمل على مدار الساعة".