https://sarabic.ae/20250421/موسكو-لا-نستبعد-أن-تبدي-أمريكا-اهتماما-بحل-المشاكل-المتراكمة-في-القطب-الشمالي-1099764452.html
موسكو: لا نستبعد أن تبدي أمريكا اهتماما بحل المشاكل المتراكمة في القطب الشمالي
موسكو: لا نستبعد أن تبدي أمريكا اهتماما بحل المشاكل المتراكمة في القطب الشمالي
سبوتنيك عربي
أكد نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، أن أمريكا تبدي اهتمامها بالتوصل إلى حل مشترك للمشاكل التي تراكمت في القطب الشمالي، مشيرا إلى أنه هناك... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T15:56+0000
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وقال باتروشيف خلال مقابلة: "نرى اليوم شروطًا أساسية لاستئناف التعاون الدولي في القطب الشمالي. وقد اعتبرت إدارة دونالد ترامب الأولى التفاعل الطبيعي في تنمية القطب الشمالي توجهًا واعدًا لتطوير الحوار بين موسكو وواشنطن".وأوضح باتروشيف أن روسيا مستعدة للتنافس مع أمريكا في القطب الشمالي، في حين تنطلق موسكو من حقيقة أن القانون الدولي يضمن السيادة الروسية بشكل كامل في المنطقة، بما في ذلك على طريق البحر الشمالي.وقال باتروشيف ردا على سؤال عما إذا كانت نوايا الولايات المتحدة لتطوير الاتصالات البحرية في القطب الشمالي تتعارض مع الخطط الروسية في المنطقة: "نحن مستعدون لذلك، على الرغم من أننا ننطلق من حقيقة أن القانون الدولي، بما في ذلك الممارسة التاريخية التي تطورت في القطب الشمالي، يضمن السيادة الروسية بشكل كامل في المنطقة، بما في ذلك على طريق البحر الشمالي".وأوضح باتروشيف أنه من الممكن والضروري استعادة الثقة بين موسكو وواشنطن، مؤكدا أن روسيا والولايات المتحدة، باعتبارهما قوتين عظميين، تتحملان تاريخيا مسؤولية خاصة عن مصير العالم.وقال: "روسيا والولايات المتحدة، كقوتين عظميين، تتحملان تاريخيًا مسؤولية خاصة عن مصير العالم. وتُظهر تجربة العقود أو حتى القرون الماضية أن بلدينا نجحا دائمًا في التغلب على خلافاتهما في أصعب لحظات الأزمة".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى، مشيرًا إلى أن مدينة مورمانسك تقوم بدور حاسم في تنمية القطب الشمالي ككل.وقال بوتين خلال اجتماع بشأن تطوير منطقة القطب الشمالي الروسي وممر النقل في القطب الشمالي: "يتمركز أسطولنا الشمالي الأقوى على شبه جزيرة كولا (أقصى شمال روسيا في مورمانسك)، مما يضمن أمن حدود القطب الشمالي لروسيا".علماء روس: فصل الشتاء في القطب الشمالي "تقلص" خلال العقود الـ6 الماضيةغواصات روسية تخترق جليد القطب الشمالي في عيد "حراس تحت المياه"
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موسكو: لا نستبعد أن تبدي أمريكا اهتماما بحل المشاكل المتراكمة في القطب الشمالي
أكد نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، أن أمريكا تبدي اهتمامها بالتوصل إلى حل مشترك للمشاكل التي تراكمت في القطب الشمالي، مشيرا إلى أنه هناك متطلبات أساسية لاستئناف التعاون الدولي في هذه المنطقة.
وقال باتروشيف خلال مقابلة: "نرى اليوم شروطًا أساسية لاستئناف التعاون الدولي في القطب الشمالي. وقد اعتبرت إدارة دونالد ترامب الأولى التفاعل الطبيعي في تنمية القطب الشمالي توجهًا واعدًا لتطوير الحوار بين موسكو وواشنطن".
وتابع باتروشيف: "من الممكن أن تولي أمريكا هذه المرة اهتمامًا لهذه المنطقة وتُبدي اهتمامًا بالحلول المشتركة للمشاكل المتراكمة هناك. هناك العديد من هذه القضايا، منها تعزيز مناخ الثقة، والمشاريع الاقتصادية، وتطوير إمكانات النقل، وحماية النظم البيئية، وغير ذلك الكثير".
وأوضح باتروشيف أن روسيا مستعدة للتنافس مع أمريكا في القطب الشمالي، في حين تنطلق موسكو من حقيقة أن القانون الدولي يضمن السيادة الروسية بشكل كامل في المنطقة، بما في ذلك على طريق البحر الشمالي.
وقال باتروشيف ردا على سؤال عما إذا كانت نوايا الولايات المتحدة لتطوير الاتصالات البحرية في القطب الشمالي تتعارض مع الخطط الروسية في المنطقة: "نحن مستعدون لذلك، على الرغم من أننا ننطلق من حقيقة أن القانون الدولي، بما في ذلك الممارسة التاريخية التي تطورت في القطب الشمالي، يضمن السيادة الروسية بشكل كامل في المنطقة، بما في ذلك على طريق البحر الشمالي".
وتابع: "تتمتع روسيا اليوم بمكانة قوية في القطب الشمالي، ونمتلك في كثير من النواحي احتياطيًا لا يضاهيه أي أحد آخر في العالم. لنأخذ على سبيل المثال أسطول كاسحات الجليد الفريد. في المنتدى الدولي الأخير للقطب الشمالي في مورمانسك، نوقش مشروع شامل لتطوير منطقة القطب الشمالي وطريق البحر الشمالي بنشاط".
وأوضح باتروشيف أنه من الممكن والضروري استعادة الثقة بين موسكو وواشنطن، مؤكدا أن روسيا والولايات المتحدة، باعتبارهما قوتين عظميين، تتحملان تاريخيا مسؤولية خاصة عن مصير العالم.
وقال: "روسيا والولايات المتحدة، كقوتين عظميين، تتحملان تاريخيًا مسؤولية خاصة عن مصير العالم. وتُظهر تجربة العقود أو حتى القرون الماضية أن بلدينا نجحا دائمًا في التغلب على خلافاتهما في أصعب لحظات الأزمة".
وتابع: "أعتقد أن الخطوة الأولى اليوم يمكن أن تكون نداءً مشتركاً إلى هذه التجربة التاريخية، والتي يمكن أن تكون بمثابة أساس رمزي لاستئناف الحوار الروسي الأمريكي".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى، مشيرًا إلى أن مدينة مورمانسك تقوم بدور حاسم في تنمية القطب الشمالي ككل.
وقال بوتين خلال اجتماع بشأن تطوير منطقة القطب الشمالي الروسي وممر النقل في القطب الشمالي: "يتمركز أسطولنا الشمالي الأقوى على شبه جزيرة كولا (أقصى شمال روسيا في مورمانسك)، مما يضمن أمن حدود القطب الشمالي لروسيا".