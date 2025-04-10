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انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأمريكية في إسطنبول
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علماء روس: فصل الشتاء في القطب الشمالي "تقلص" خلال العقود الـ6 الماضية
علماء روس: فصل الشتاء في القطب الشمالي "تقلص" خلال العقود الـ6 الماضية
سبوتنيك عربي
أعلن علماء روس، أن فصل الشتاء في القطب الشمالي الروسي، بات أقصر على مدى السنوات الستين الماضية، إذ يبدأ متأخراً بـ3-10 أيام وينتهي مبكراً بـ5-10 أيام. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T05:53+0000
2025-04-10T05:53+0000
علوم
روسيا
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ووفقاً لما ذكره المكتب الصحفي، لمعهد علوم المحيطات لوكالة "سبوتنيك"، فقد "أصبح شتاء القطب الشمالي أقصر، هذا ما توصل إليه علماء من معهد شيرشوف لعلوم المحيطات، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بعد تحليل خصائص التغيرات في طول فصل الشتاء في القطب الشمالي الروسي على مدى السنوات الستين الماضية".ويشار إلى أن أساس البحث، كان دراسة التحول في حدود الفصول المناخية على مر السنين، مما يسمح لنا بالحكم على التغيرات المناخية العالمية.وتشير النتائج المُحصّلة، إلى أن مدة فصل الشتاء في هذه المنطقة آخذة في التناقص، ورغم تساوي متوسطات تغير تاريخ نهاية وبداية الشتاء تقريبًا في المنطقة قيد الدراسة، إلا أن مدة فصل الشتاء في القطب الشمالي الروسي تتغير بشكل غير متساوٍ، وفقًا لما ذكره المعهد. في المقابل، يبدأ الشتاء في الجزء الأوروبي من القطب الشمالي الروسي متأخرًا بمقدار 3 إلى 10 أيام مقارنة بالجزء الشرقي منه، باستثناء منطقة تشوكوتكا ذاتية الحكم.بوتين: بيلاروسيا والصين والإمارات مهتمة بتطوير البنية التحتية للنقل بمنطقة القطب الشمالي
https://sarabic.ae/20250319/غواصات-روسية-تخترق-جليد-القطب-الشمالي-في-عيد-حراس-تحت-المياه--1098762684.html
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علوم, روسيا
علوم, روسيا

علماء روس: فصل الشتاء في القطب الشمالي "تقلص" خلال العقود الـ6 الماضية

05:53 GMT 10.04.2025
© Sputnik . Ilya Timin / الانتقال إلى بنك الصوررحلة استكشافية إلى القطب الشمالي على متن كاسحة الجليد النووية
رحلة استكشافية إلى القطب الشمالي على متن كاسحة الجليد النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Sputnik . Ilya Timin
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تابعنا عبر
أعلن علماء روس، أن فصل الشتاء في القطب الشمالي الروسي، بات أقصر على مدى السنوات الستين الماضية، إذ يبدأ متأخراً بـ3-10 أيام وينتهي مبكراً بـ5-10 أيام.
ووفقاً لما ذكره المكتب الصحفي، لمعهد علوم المحيطات لوكالة "سبوتنيك"، فقد "أصبح شتاء القطب الشمالي أقصر، هذا ما توصل إليه علماء من معهد شيرشوف لعلوم المحيطات، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بعد تحليل خصائص التغيرات في طول فصل الشتاء في القطب الشمالي الروسي على مدى السنوات الستين الماضية".
ويشار إلى أن أساس البحث، كان دراسة التحول في حدود الفصول المناخية على مر السنين، مما يسمح لنا بالحكم على التغيرات المناخية العالمية.
وقام العلماء بتحليل بيانات متوسط ​​درجات الحرارة اليومية وغطاء الثلوج في 620 محطة للأرصاد الجوية، من عام 1958 إلى عام 2023.
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وتشير النتائج المُحصّلة، إلى أن مدة فصل الشتاء في هذه المنطقة آخذة في التناقص، ورغم تساوي متوسطات تغير تاريخ نهاية وبداية الشتاء تقريبًا في المنطقة قيد الدراسة، إلا أن مدة فصل الشتاء في القطب الشمالي الروسي تتغير بشكل غير متساوٍ، وفقًا لما ذكره المعهد.
واكتشف العلماء أن نهاية الشتاء تأتي في المتوسط ​​مبكرًا، بما يتراوح بين 5 إلى 10 أيام في المناطق الساحلية للبحار القطبية الشمالية.
في المقابل، يبدأ الشتاء في الجزء الأوروبي من القطب الشمالي الروسي متأخرًا بمقدار 3 إلى 10 أيام مقارنة بالجزء الشرقي منه، باستثناء منطقة تشوكوتكا ذاتية الحكم.
بوتين: بيلاروسيا والصين والإمارات مهتمة بتطوير البنية التحتية للنقل بمنطقة القطب الشمالي
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