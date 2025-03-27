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بوتين: بيلاروسيا والصين والإمارات مهتمة بتطوير البنية التحتية للنقل بمنطقة القطب الشمالي
بوتين: بيلاروسيا والصين والإمارات مهتمة بتطوير البنية التحتية للنقل بمنطقة القطب الشمالي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بيلاروسيا والصين والإمارات العربية المتحدة بالإضافة لدول أخرى، جميعها تبدي اهتماما بتطوير البنية التحتية... 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T18:14+0000
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وقال بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولي للقطب الشمالي: "يبدي شركاؤنا من بيلاروسيا والصين والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى اهتمامًا بتطوير البنية التحتية للنقل في منطقة القطب الشمالي بشكل عام. هذا أمر غاية في الأهمية من وجهة نظر الاستثمار والأعمال".وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أن المستثمرين العرب يريدون المشاركة في صندوق الاستثمار لتنمية القطب الشمالي، مشيرًا إلى أن دول الجنوب والغرب العالميين يمكن أن تكون مستثمرة في الصندوق.وقال دميترييف على هامش المنتدى الدولي للقطب الشمالي: "نرى أيضًا أن المستثمرين المشاركين العرب سيعملون أيضًا كمستثمرين في الصندوق، وربما حتى مستثمرين مشاركين ليس فقط من دول الجنوب العالمي، ولكن أيضًا من الدول الغربية، ولكن مرة أخرى، كل شيء تحت سيطرة روسيا، وكل ذلك يحمي، بالطبع، قاعدة مواردنا".بوتين: الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوىروسيا... المستثمرون العرب مهتمون بالمشاركة في صندوق الاستثمار التنموي بالمنطقة القطبية الشمالية
https://sarabic.ae/20250327/بوتين-روسيا-لن-تسمح-بالتعدي-على-سيادتها-وستحمي-مصالحها-1099010549.html
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روسيا, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة

بوتين: بيلاروسيا والصين والإمارات مهتمة بتطوير البنية التحتية للنقل بمنطقة القطب الشمالي

18:14 GMT 27.03.2025
© Sputnik . Ilya Timin / الانتقال إلى بنك الصوررحلة استكشافية إلى القطب الشمالي على متن كاسحة الجليد النووية
رحلة استكشافية إلى القطب الشمالي على متن كاسحة الجليد النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© Sputnik . Ilya Timin
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بيلاروسيا والصين والإمارات العربية المتحدة بالإضافة لدول أخرى، جميعها تبدي اهتماما بتطوير البنية التحتية للنقل في منطقة القطب الشمالي.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولي للقطب الشمالي: "يبدي شركاؤنا من بيلاروسيا والصين والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى اهتمامًا بتطوير البنية التحتية للنقل في منطقة القطب الشمالي بشكل عام. هذا أمر غاية في الأهمية من وجهة نظر الاستثمار والأعمال".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
بوتين: روسيا لن تسمح بالتعدي على سيادتها وستحمي مصالحها
16:50 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أن المستثمرين العرب يريدون المشاركة في صندوق الاستثمار لتنمية القطب الشمالي، مشيرًا إلى أن دول الجنوب والغرب العالميين يمكن أن تكون مستثمرة في الصندوق.
وقال دميترييف على هامش المنتدى الدولي للقطب الشمالي: "نرى أيضًا أن المستثمرين المشاركين العرب سيعملون أيضًا كمستثمرين في الصندوق، وربما حتى مستثمرين مشاركين ليس فقط من دول الجنوب العالمي، ولكن أيضًا من الدول الغربية، ولكن مرة أخرى، كل شيء تحت سيطرة روسيا، وكل ذلك يحمي، بالطبع، قاعدة مواردنا".
بوتين: الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى
روسيا... المستثمرون العرب مهتمون بالمشاركة في صندوق الاستثمار التنموي بالمنطقة القطبية الشمالية
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