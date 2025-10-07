https://sarabic.ae/20251007/لصوص-يقتحمون-ثكنة-عسكرية-بريطانية-وينفذون-عملية-سرقة-1105730048.html

لصوص يقتحمون ثكنة عسكرية بريطانية وينفذون عملية "سرقة"

تُجري الشرطة العسكرية البريطانية وشرطة ويلتشير تحقيقات مشتركة عقب اقتحام لصوص لثكنة لاركهيل العسكرية في ويلتشير، بعد قطع سياج سلكي يوم السبت الماضي. 07.10.2025, سبوتنيك عربي

وأفاد الجيش البريطاني بأن الجناة سحبوا كمية من الوقود من صهريج يعود لمتعاقد مدني في الثكنة، مؤكدًا أن الحادث لم يتسبب في أضرار أو سرقات إضافية، وفقا لوسائل إعلام بريطانية. وأوضح الجيش في بيان أن السلطات المختصة، بما في ذلك الشرطة العسكرية وشرطة ويلتشير، تتولى التحقيق في الحادث. وأشارت إلى أنها تتبنى نهجًا شاملًا لحماية قواعدها يشمل الأسوار الواقية، الدوريات الأمنية، وأنظمة المراقبة بالكاميرات.تقع ثكنة لاركهيل في سهل سالزبري، وهي المقر الرئيسي للمدفعية الملكية البريطانية. ويأتي هذا الحادث بعد أشهر من اختراق أمني آخر في يونيو 2025، عندما اقتحم متظاهرون قاعدة سلاح الجو الملكي بريز نورتون في أوكسفوردشير، وقاموا برش الطلاء على طائرتين عسكريتين من طراز راف فوياجر. كما عبر النائب عن شرق ويلتشير، داني كروغر، عن قلقه إزاء الأمن في القواعد العسكرية بالمنطقة، وكتب على منصة إكس: "تواصلت مع وزير الدفاع للمطالبة بتحديثات حول التدابير الوقائية لتجنب تكرار مثل هذه الانتهاكات أو وقوع ما هو أخطر".وأوضح متحدث باسم شرطة ويلتشير: "نحقق في أضرار لحقت بسياج ثكنة لاركهيل وسرقة وقود من صهريج مدني. تلقينا البلاغ يوم السبت الماضي، ونعمل بالتعاون الوثيق مع شرطة وزارة الدفاع لاستكمال التحقيقات".وكان نيك جريفين، الباحث السياسي البريطاني وعضو البرلمان الأوروبي السابق، قد علق، الشهر الماضي، على الاحتجاجات التي تشهدها لندن، مشيرا إلى أنها تعكس غضبا شعبيا متصاعدا نتيجة تغييرات جذرية تشهدها بريطانيا دون موافقة مواطنيها.ووفقا لجريفين، يتجلى رد الفعل الشعبي في اتجاهين رئيسيين: الأول هو التصويت بأعداد كبيرة لحزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج، الذي حقق نجاحات ملحوظة في الانتخابات المحلية الأخيرة، والثاني هو خروج حشود غير مسبوقة إلى الشوارع في حركة وطنية لم تشهدها بريطانيا من قبل.وأشار إلى أن الغضب كان في السابق محصورا في مناطق معينة، لكنه بات الآن يعمّ جميع أنحاء البلاد، مدفوعا بتدفق الهجرة إلى المدن والقرى الصغيرة التي لم تكن معتادة على هذه الظاهرة.وأكد جريفين أن وصول المهاجرين غير الشرعيين، خاصة عبر القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة، يحمل رمزية قوية أثارت استياء البريطانيين.وعلى الرغم من أن أعدادهم قليلة مقارنة بالهجرة الشرعية، إلا أن هذه الصورة أعطت انطباعا بـ"غزو" البلاد، مما زاد من حدة التوترات.وأضاف: "الناس يشعرون أن بلادهم تُغزى حرفيا من قبل شباب في سن الخدمة العسكرية يصلون بالقوارب". وأعرب عن اعتقاده بأن فترة رئيس الوزراء كير ستارمر ستكون قصيرة، ليس بسبب الضغط الشعبي المباشر، ولكن نتيجة انقلاب داخلي محتمل داخل حزب العمال، حيث يسعى نواب الحزب إلى حماية مقاعدهم في الانتخابات المقبلة.وحذر جريفين من أن الغضب الشعبي، الذي تجلى في مظاهرات حاشدة ضد الهجرة غير الشرعية، يُغذى بحملات إعلامية منهجية، خاصة عبر الإعلام البديل على الإنترنت، تهدف إلى تأجيج الخوف والتوترات.

