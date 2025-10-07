عربي
مدرب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مضطرون للعب ضد إسرائيل
مدرب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مضطرون للعب ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعرب جينارو جاتوسو، مدرب المنتخب الإيطالي، عن ألمه العميق إزاء الحرب المستمرة في غزة منذ عامين، وذلك قبل مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026، إحداهما أمام...
مجتمع
إيطاليا
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
رياضة
وقال جاتوسو للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لا خيار أمامنا سوى خوض المباراة وإلا سنخسر 3-0. ما يحدث للأبرياء والأطفال في غزة يؤلمني جدًا"، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأشار إلى أن إيطاليا شهدت مؤخرًا أكبر الاحتجاجات الأوروبية ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي بدأت عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. ويستعد المنتخب الإيطالي لمواجهة إستونيا في تالين يوم السبت، لكن مباراة إسرائيل تتصدر الأنظار بعد موجة احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين اجتاحت إيطاليا الأسبوع الماضي.وشهدت فلورنسا، يوم الجمعة، مظاهرات أمام مركز التدريب الوطني تطالب بإلغاء المباراة، مع توقعات باحتجاجات مماثلة في أوديني. ومع تصاعد الدعوات لاستبعاد إسرائيل من المنافسات الرياضية الدولية بسبب الدمار في غزة، تشهد مبيعات تذاكر مباراة الثلاثاء تراجعًا، مع توقعات بحضور ضعيف في ملعب بلوإنرجي، الذي سيشهد إجراءات أمنية مشددة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250921/إيطاليا-تستبعد-إسرائيل-من-معرض-سياحي-دولي-بسبب-الحرب-على-غزة-1105101134.html
https://sarabic.ae/20251003/ميلوني-إيطاليا-تدعم-جهود-ترامب-ووقف-إطلاق-النار-في-غزة-أولوية-للجميع-1105597816.html
مدرب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مضطرون للعب ضد إسرائيل

20:08 GMT 07.10.2025

© Sputnik . HASSAN NABILبعد عامين من الحرب على غزة... 90% من القطاع مدمر و70 مليار دولار خسائر أولية
بعد عامين من الحرب على غزة... 90% من القطاع مدمر و70 مليار دولار خسائر أولية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
أعرب جينارو جاتوسو، مدرب المنتخب الإيطالي، عن ألمه العميق إزاء الحرب المستمرة في غزة منذ عامين، وذلك قبل مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026، إحداهما أمام إسرائيل في أوديني الثلاثاء المقبل.
وقال جاتوسو للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لا خيار أمامنا سوى خوض المباراة وإلا سنخسر 3-0. ما يحدث للأبرياء والأطفال في غزة يؤلمني جدًا"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
يكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض سياحي دولي بسبب الحرب على غزة
21 سبتمبر, 13:48 GMT
وأشار إلى أن إيطاليا شهدت مؤخرًا أكبر الاحتجاجات الأوروبية ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي بدأت عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
وأضاف جاتوسو: "الأجواء ستكون صعبة مع 10,000 متظاهر خارج الملعب و5,000 إلى 6,000 داخله. كنت أتمنى جمهورًا متحمسًا كما في بيرغامو الشهر الماضي".
ويستعد المنتخب الإيطالي لمواجهة إستونيا في تالين يوم السبت، لكن مباراة إسرائيل تتصدر الأنظار بعد موجة احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين اجتاحت إيطاليا الأسبوع الماضي.
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
ميلوني: إيطاليا تدعم جهود ترامب.. ووقف إطلاق النار في غزة أولوية للجميع
3 أكتوبر, 22:35 GMT
وشهدت فلورنسا، يوم الجمعة، مظاهرات أمام مركز التدريب الوطني تطالب بإلغاء المباراة، مع توقعات باحتجاجات مماثلة في أوديني.

ومع تصاعد الدعوات لاستبعاد إسرائيل من المنافسات الرياضية الدولية بسبب الدمار في غزة، تشهد مبيعات تذاكر مباراة الثلاثاء تراجعًا، مع توقعات بحضور ضعيف في ملعب بلوإنرجي، الذي سيشهد إجراءات أمنية مشددة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
