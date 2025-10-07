مدرب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مضطرون للعب ضد إسرائيل
أعرب جينارو جاتوسو، مدرب المنتخب الإيطالي، عن ألمه العميق إزاء الحرب المستمرة في غزة منذ عامين، وذلك قبل مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026، إحداهما أمام إسرائيل في أوديني الثلاثاء المقبل.
وقال جاتوسو للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لا خيار أمامنا سوى خوض المباراة وإلا سنخسر 3-0. ما يحدث للأبرياء والأطفال في غزة يؤلمني جدًا"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأشار إلى أن إيطاليا شهدت مؤخرًا أكبر الاحتجاجات الأوروبية ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي بدأت عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
وأضاف جاتوسو: "الأجواء ستكون صعبة مع 10,000 متظاهر خارج الملعب و5,000 إلى 6,000 داخله. كنت أتمنى جمهورًا متحمسًا كما في بيرغامو الشهر الماضي".
ويستعد المنتخب الإيطالي لمواجهة إستونيا في تالين يوم السبت، لكن مباراة إسرائيل تتصدر الأنظار بعد موجة احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين اجتاحت إيطاليا الأسبوع الماضي.
وشهدت فلورنسا، يوم الجمعة، مظاهرات أمام مركز التدريب الوطني تطالب بإلغاء المباراة، مع توقعات باحتجاجات مماثلة في أوديني.
ومع تصاعد الدعوات لاستبعاد إسرائيل من المنافسات الرياضية الدولية بسبب الدمار في غزة، تشهد مبيعات تذاكر مباراة الثلاثاء تراجعًا، مع توقعات بحضور ضعيف في ملعب بلوإنرجي، الذي سيشهد إجراءات أمنية مشددة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
