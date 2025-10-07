https://sarabic.ae/20251007/مدرب-إيطاليا-نأسف-لمعاناة-غزة-ولكننا-مضطرون-للعب-ضد-إسرائيل--1105741174.html

مدرب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مضطرون للعب ضد إسرائيل

مدرب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مضطرون للعب ضد إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعرب جينارو جاتوسو، مدرب المنتخب الإيطالي، عن ألمه العميق إزاء الحرب المستمرة في غزة منذ عامين، وذلك قبل مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026، إحداهما أمام... 07.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-07T20:08+0000

2025-10-07T20:08+0000

2025-10-07T20:08+0000

مجتمع

إيطاليا

غزة

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/06/1105681238_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47d034edbb65bf838aab9939b5b0e66c.jpg

وقال جاتوسو للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لا خيار أمامنا سوى خوض المباراة وإلا سنخسر 3-0. ما يحدث للأبرياء والأطفال في غزة يؤلمني جدًا"، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأشار إلى أن إيطاليا شهدت مؤخرًا أكبر الاحتجاجات الأوروبية ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي بدأت عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. ويستعد المنتخب الإيطالي لمواجهة إستونيا في تالين يوم السبت، لكن مباراة إسرائيل تتصدر الأنظار بعد موجة احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين اجتاحت إيطاليا الأسبوع الماضي.وشهدت فلورنسا، يوم الجمعة، مظاهرات أمام مركز التدريب الوطني تطالب بإلغاء المباراة، مع توقعات باحتجاجات مماثلة في أوديني. ومع تصاعد الدعوات لاستبعاد إسرائيل من المنافسات الرياضية الدولية بسبب الدمار في غزة، تشهد مبيعات تذاكر مباراة الثلاثاء تراجعًا، مع توقعات بحضور ضعيف في ملعب بلوإنرجي، الذي سيشهد إجراءات أمنية مشددة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250921/إيطاليا-تستبعد-إسرائيل-من-معرض-سياحي-دولي-بسبب-الحرب-على-غزة-1105101134.html

https://sarabic.ae/20251003/ميلوني-إيطاليا-تدعم-جهود-ترامب-ووقف-إطلاق-النار-في-غزة-أولوية-للجميع-1105597816.html

إيطاليا

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيطاليا, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, رياضة