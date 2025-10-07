منح ثلاثة باحثين جائزة نوبل للفيزياء لعام 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251007/منح-ثلاثة-باحثين-جائزة-نوبل-للفيزياء-لعام-2025-1105742721.html
منح ثلاثة باحثين جائزة نوبل للفيزياء لعام 2025
منح ثلاثة باحثين جائزة نوبل للفيزياء لعام 2025
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة نوبل، اليوم الثلاثاء، فوز البريطاني جون كلارك والفرنسي ميشال ديفوريه والأمريكي جون مارتينيس بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2025 تقديرا لأبحاثهم في... 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T21:24+0000
2025-10-07T21:26+0000
نوبل
جوائز نوبل
الفيزياء
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081824218_0:0:1590:895_1920x0_80_0_0_e7a16db43f81b56823f5cf9a4f222e09.jpg
وأوضحت اللجنة أن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة لاكتشافهم ظاهرة النفاذ الكمومي على المستوى العياني وتكميم الطاقة في دائرة كهربائية وتسمى الظاهرة كذلك "النفق الكمومي".يُعدّ تحديد الحد الأقصى لحجم النظام الذي يُمكنه إظهار تأثيرات "ميكانيكا الكم" من المسائل الرئيسية في الفيزياء.وبحسب لجنة نوبل، "مهدت أبحاث العلماء الطريق لتطوير الجيل المقبل من تقنيات الكم، بما في ذلك التشفير الكمي والحواسيب الكمومية وأجهزة الاستشعار الكمومية".ومُنحت جائزة نوبل في الفيزياء، العام الماضي، للبريطاني الكندي جيفري هينتون والأمريكي جون هوبفيلد لأبحاثهما منذ الثمانينات في مجال الشبكات العصبية الاصطناعية التي مهدت الطريق لتطوير الذكاء الاصطناعي المعاصر.تتكون جائزة نوبل من شهادة وميدالية ذهبية وشيك بقيمة 11 مليون كرونة سويدية (1,17 مليون دولار).وفاز كل من، ماري إي. برونكو، وفريد ​​رامسديل من أمريكا، والياباني، شيمون ساكاغوتشي، بالجائزة.ويشهد موسم "نوبل" في الأسبوع الجاري، الإعلان عن الفائزين بجوائز الكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد.
https://sarabic.ae/20250923/الرئيس-الفرنسي-منح-ترامب-جائزة-نوبل-السلام-ممكن-فقط-إذا-أوقف-حرب-غزة--1105184559.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081824218_0:0:1428:1070_1920x0_80_0_0_b5cb465978e63e9744bad9d22067ca7a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نوبل, جوائز نوبل, الفيزياء, العالم, أخبار العالم الآن
نوبل, جوائز نوبل, الفيزياء, العالم, أخبار العالم الآن

منح ثلاثة باحثين جائزة نوبل للفيزياء لعام 2025

21:24 GMT 07.10.2025 (تم التحديث: 21:26 GMT 07.10.2025)
© AP Photo / Angela Weissجائزة "نوبل"
جائزة نوبل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Angela Weiss
تابعنا عبر
أعلنت لجنة نوبل، اليوم الثلاثاء، فوز البريطاني جون كلارك والفرنسي ميشال ديفوريه والأمريكي جون مارتينيس بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2025 تقديرا لأبحاثهم في مجال "فيزياء الكم".
وأوضحت اللجنة أن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة لاكتشافهم ظاهرة النفاذ الكمومي على المستوى العياني وتكميم الطاقة في دائرة كهربائية وتسمى الظاهرة كذلك "النفق الكمومي".
أجرى الفائزون سلسلة تجارب ليثبتوا من خلالها أن الخصائص الغريبة للعالم الكمي يمكن تحقيقها في نظام كبير بما يكفي لحمله باليد.
يُعدّ تحديد الحد الأقصى لحجم النظام الذي يُمكنه إظهار تأثيرات "ميكانيكا الكم" من المسائل الرئيسية في الفيزياء.
تصف "ميكانيكا الكم" كيفية عمل الأشياء على مقاييس متناهية الصغر على مستوى الجسيمات.
وبحسب لجنة نوبل، "مهدت أبحاث العلماء الطريق لتطوير الجيل المقبل من تقنيات الكم، بما في ذلك التشفير الكمي والحواسيب الكمومية وأجهزة الاستشعار الكمومية".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
الرئيس الفرنسي: منح ترامب جائزة "نوبل السلام" ممكن فقط إذا أوقف حرب غزة
23 سبتمبر, 19:09 GMT
ومُنحت جائزة نوبل في الفيزياء، العام الماضي، للبريطاني الكندي جيفري هينتون والأمريكي جون هوبفيلد لأبحاثهما منذ الثمانينات في مجال الشبكات العصبية الاصطناعية التي مهدت الطريق لتطوير الذكاء الاصطناعي المعاصر.
تتكون جائزة نوبل من شهادة وميدالية ذهبية وشيك بقيمة 11 مليون كرونة سويدية (1,17 مليون دولار).

وأعلنت لجنة تحكيم جائزة "نوبل"، أمس الاثنين، عن فوز 3 علماء بجائزة "نوبل" في الطب، لأبحاثهم في كيفية الحفاظ على جهاز المناعة.

وفاز كل من، ماري إي. برونكو، وفريد ​​رامسديل من أمريكا، والياباني، شيمون ساكاغوتشي، بالجائزة.
ويشهد موسم "نوبل" في الأسبوع الجاري، الإعلان عن الفائزين بجوائز الكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала