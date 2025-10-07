منح ثلاثة باحثين جائزة نوبل للفيزياء لعام 2025
21:24 GMT 07.10.2025 (تم التحديث: 21:26 GMT 07.10.2025)
أعلنت لجنة نوبل، اليوم الثلاثاء، فوز البريطاني جون كلارك والفرنسي ميشال ديفوريه والأمريكي جون مارتينيس بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2025 تقديرا لأبحاثهم في مجال "فيزياء الكم".
وأوضحت اللجنة أن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة لاكتشافهم ظاهرة النفاذ الكمومي على المستوى العياني وتكميم الطاقة في دائرة كهربائية وتسمى الظاهرة كذلك "النفق الكمومي".
أجرى الفائزون سلسلة تجارب ليثبتوا من خلالها أن الخصائص الغريبة للعالم الكمي يمكن تحقيقها في نظام كبير بما يكفي لحمله باليد.
يُعدّ تحديد الحد الأقصى لحجم النظام الذي يُمكنه إظهار تأثيرات "ميكانيكا الكم" من المسائل الرئيسية في الفيزياء.
تصف "ميكانيكا الكم" كيفية عمل الأشياء على مقاييس متناهية الصغر على مستوى الجسيمات.
وبحسب لجنة نوبل، "مهدت أبحاث العلماء الطريق لتطوير الجيل المقبل من تقنيات الكم، بما في ذلك التشفير الكمي والحواسيب الكمومية وأجهزة الاستشعار الكمومية".
ومُنحت جائزة نوبل في الفيزياء، العام الماضي، للبريطاني الكندي جيفري هينتون والأمريكي جون هوبفيلد لأبحاثهما منذ الثمانينات في مجال الشبكات العصبية الاصطناعية التي مهدت الطريق لتطوير الذكاء الاصطناعي المعاصر.
تتكون جائزة نوبل من شهادة وميدالية ذهبية وشيك بقيمة 11 مليون كرونة سويدية (1,17 مليون دولار).
وأعلنت لجنة تحكيم جائزة "نوبل"، أمس الاثنين، عن فوز 3 علماء بجائزة "نوبل" في الطب، لأبحاثهم في كيفية الحفاظ على جهاز المناعة.
وفاز كل من، ماري إي. برونكو، وفريد رامسديل من أمريكا، والياباني، شيمون ساكاغوتشي، بالجائزة.
ويشهد موسم "نوبل" في الأسبوع الجاري، الإعلان عن الفائزين بجوائز الكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد.