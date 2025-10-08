https://sarabic.ae/20251008/إثيوبيا-تتهم-إريتريا-بالاستعداد-للحرب-عليها-1105753013.html

إثيوبيا تتهم إريتريا بالاستعداد للحرب عليها

إثيوبيا تتهم إريتريا بالاستعداد للحرب عليها

اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، "إريتريا وفصيلا في جبهة تحرير "تيغراي"، التي هيمنت على الحياة السياسية في أديس أبابا لنحو 30 عاما، بالاستعداد... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الخارجية الإثيوبية، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "أسمرة وفصيلا متشددا من جبهة تحرير تيغراي بتمويل وتعبئة وقيادة مجموعات مسلحة خصوصا في ولاية أمهرة حيث يواجه الجيش الإثيوبي تمردا مسلحا منذ أعوام".وأوضح وزير الخارجية الإثيوبي جيديهون طيمتيوس، في الرسالة، أن "التواطؤ بين الحكومة الإريترية والفصيل المتشدد في جبهة تحرير شعب تيغراي أصبح أكثر وضوحا خلال الأشهر القليلة الماضية"، مضيفا أن "الطرفين يعملان معا في إطار تحالف يستعد بنشاط لشن حرب على إثيوبيا".وحذر الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إثيوبيا من شن حرب جديدة، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين، خاصة بسبب سعي أديس أبابا للوصول إلى البحر.وقال أفورقي في تصريحات للتلفزيون الإريتري، إن اجتياح بلاده "ليس بهذه السهولة"، محذرا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، من "زجّ الإثيوبيين في حروب عبثية لصرف الأنظار عن أزمات الداخل".وصرح الرئيس الإريتري: "إذا كان (رئيس الوزراء الإثيوبي) يظن أنه يستطيع اجتياح (القوات الإريترية) بهجومٍ بشري، فهو مخطئ".وتابع: "قبل جرّ شعب إثيوبيا إلى حروب غير مرغوب فيها أو استغلاله لأغراض سياسية أخرى، يجب أولا معالجة مشاكل البلاد الداخلية وحلها".وكانت إريتريا وإثيوبيا خاضتا حربا دامية بين 1998 و2000، وقُتل فيها عشرات الآلاف، رغم توقيع اتفاق سلام عام 2018، إلا أن التوتر تجدد بعد حرب تيغراي (2020 - 2022) التي قُتل فيها نحو 600 ألف شخص، وشاركت فيها إريتريا إلى جانب متمردين ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد. وفيما تكرر إثيوبيا مطالبتها بممر بحري، أفادت تقارير أمريكية أن إريتريا تعيد بناء جيشها وتزعزع استقرار جيرانها، وهو ما نفته أسمرة، متهمة أديس أبابا بإثارة التوتر.

