إثيوبيا تتهم إريتريا بالاستعداد للحرب عليها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251008/إثيوبيا-تتهم-إريتريا-بالاستعداد-للحرب-عليها-1105753013.html
إثيوبيا تتهم إريتريا بالاستعداد للحرب عليها
إثيوبيا تتهم إريتريا بالاستعداد للحرب عليها
سبوتنيك عربي
اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، "إريتريا وفصيلا في جبهة تحرير "تيغراي"، التي هيمنت على الحياة السياسية في أديس أبابا لنحو 30 عاما، بالاستعداد... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T10:25+0000
2025-10-08T10:25+0000
أخبار إثيوبيا
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/02/1095409234_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_01762c7cf706b45480a2abfb2696ec26.jpg
وقالت الخارجية الإثيوبية، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "أسمرة وفصيلا متشددا من جبهة تحرير تيغراي بتمويل وتعبئة وقيادة مجموعات مسلحة خصوصا في ولاية أمهرة حيث يواجه الجيش الإثيوبي تمردا مسلحا منذ أعوام".وأوضح وزير الخارجية الإثيوبي جيديهون طيمتيوس، في الرسالة، أن "التواطؤ بين الحكومة الإريترية والفصيل المتشدد في جبهة تحرير شعب تيغراي أصبح أكثر وضوحا خلال الأشهر القليلة الماضية"، مضيفا أن "الطرفين يعملان معا في إطار تحالف يستعد بنشاط لشن حرب على إثيوبيا".وحذر الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إثيوبيا من شن حرب جديدة، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين، خاصة بسبب سعي أديس أبابا للوصول إلى البحر.وقال أفورقي في تصريحات للتلفزيون الإريتري، إن اجتياح بلاده "ليس بهذه السهولة"، محذرا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، من "زجّ الإثيوبيين في حروب عبثية لصرف الأنظار عن أزمات الداخل".وصرح الرئيس الإريتري: "إذا كان (رئيس الوزراء الإثيوبي) يظن أنه يستطيع اجتياح (القوات الإريترية) بهجومٍ بشري، فهو مخطئ".وتابع: "قبل جرّ شعب إثيوبيا إلى حروب غير مرغوب فيها أو استغلاله لأغراض سياسية أخرى، يجب أولا معالجة مشاكل البلاد الداخلية وحلها".وكانت إريتريا وإثيوبيا خاضتا حربا دامية بين 1998 و2000، وقُتل فيها عشرات الآلاف، رغم توقيع اتفاق سلام عام 2018، إلا أن التوتر تجدد بعد حرب تيغراي (2020 - 2022) التي قُتل فيها نحو 600 ألف شخص، وشاركت فيها إريتريا إلى جانب متمردين ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد. وفيما تكرر إثيوبيا مطالبتها بممر بحري، أفادت تقارير أمريكية أن إريتريا تعيد بناء جيشها وتزعزع استقرار جيرانها، وهو ما نفته أسمرة، متهمة أديس أبابا بإثارة التوتر.
https://sarabic.ae/20241126/البرهان-في-إريتريا-ووزير-الخارجية-السوداني-في-إثيوبيا-ماذا-يدور-في-الكواليس-1095203773.html
https://sarabic.ae/20211113/-إثيوبيا-تستنكر-عقوبات-الولايات-المتحدة-ضد-إريتريا-وتقول-إن-حكومة-الأخيرة-تحارب-الإرهاب--1050693956.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/02/1095409234_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0873fec0d630e66647b86fe03aa92d2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار إثيوبيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إثيوبيا تتهم إريتريا بالاستعداد للحرب عليها

10:25 GMT 08.10.2025
© AP Photoعلم إثيوبيا
علم إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، "إريتريا وفصيلا في جبهة تحرير "تيغراي"، التي هيمنت على الحياة السياسية في أديس أبابا لنحو 30 عاما، بالاستعداد "بشكل ناشط" لشنّ حرب عليها.
وقالت الخارجية الإثيوبية، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "أسمرة وفصيلا متشددا من جبهة تحرير تيغراي بتمويل وتعبئة وقيادة مجموعات مسلحة خصوصا في ولاية أمهرة حيث يواجه الجيش الإثيوبي تمردا مسلحا منذ أعوام".
وأوضح وزير الخارجية الإثيوبي جيديهون طيمتيوس، في الرسالة، أن "التواطؤ بين الحكومة الإريترية والفصيل المتشدد في جبهة تحرير شعب تيغراي أصبح أكثر وضوحا خلال الأشهر القليلة الماضية"، مضيفا أن "الطرفين يعملان معا في إطار تحالف يستعد بنشاط لشن حرب على إثيوبيا".
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
البرهان في إريتريا ووزير الخارجية السوداني في إثيوبيا... ماذا يدور في الكواليس؟
26 نوفمبر 2024, 12:47 GMT
وحذر الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إثيوبيا من شن حرب جديدة، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين، خاصة بسبب سعي أديس أبابا للوصول إلى البحر.
وقال أفورقي في تصريحات للتلفزيون الإريتري، إن اجتياح بلاده "ليس بهذه السهولة"، محذرا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، من "زجّ الإثيوبيين في حروب عبثية لصرف الأنظار عن أزمات الداخل".
وصرح الرئيس الإريتري: "إذا كان (رئيس الوزراء الإثيوبي) يظن أنه يستطيع اجتياح (القوات الإريترية) بهجومٍ بشري، فهو مخطئ".
وتابع: "قبل جرّ شعب إثيوبيا إلى حروب غير مرغوب فيها أو استغلاله لأغراض سياسية أخرى، يجب أولا معالجة مشاكل البلاد الداخلية وحلها".
مسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بما يقول المنظمون إنه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في ميدان مسكل في أديس أبابا، إثيوبيا، 7 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2021
إثيوبيا تستنكر عقوبات الولايات المتحدة ضد إريتريا وتقول إن حكومة الأخيرة تحارب "الإرهاب"
13 نوفمبر 2021, 11:30 GMT
وكانت إريتريا وإثيوبيا خاضتا حربا دامية بين 1998 و2000، وقُتل فيها عشرات الآلاف، رغم توقيع اتفاق سلام عام 2018، إلا أن التوتر تجدد بعد حرب تيغراي (2020 - 2022) التي قُتل فيها نحو 600 ألف شخص، وشاركت فيها إريتريا إلى جانب متمردين ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.
وفيما تكرر إثيوبيا مطالبتها بممر بحري، أفادت تقارير أمريكية أن إريتريا تعيد بناء جيشها وتزعزع استقرار جيرانها، وهو ما نفته أسمرة، متهمة أديس أبابا بإثارة التوتر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала