اجتماع بين خليل الحية ورئيس المخابرات المصرية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة

اجتماع بين خليل الحية ورئيس المخابرات المصرية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة

عقد كبير مفاوضي حركة "حماس" خليل الحية ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، اليوم الخميس، اجتماعا في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق...

وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع: "يجري الآن اجتماع بين خليل الحية ورئيس المخابرات المصرية لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق تاريخي".من جانب آخر، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن "الاتفاق سيوقع اليوم، والإفراج الأول عن الرهائن سيتم السبت أو الأحد".وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه قد يتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد، مؤكدا أن المفاوضات مع حركة حماس تجري بشكل جيد.وقال ترامب في البيت الأبيض: "تحدثت للتو مع شخصيات من الشرق الأوسط حول اتفاق محتمل. هناك "فرصة عظيمة" للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة والمفاوضات تمضي بشكل جيد".وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

