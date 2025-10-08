عربي
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس الأمريكي لا يستبعد زيارة قطاع غزة
الرئيس الأمريكي لا يستبعد زيارة قطاع غزة
الرئيس الأمريكي لا يستبعد زيارة قطاع غزة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه عندما تحدث عن زيارة إلى الشرق الأوسط يوم الأحد، كان يقصد مصر، دون أن يستبعد في الوقت نفسه زيارة قطاع غزة.
وأوضح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لم نقرر بعد بشكل نهائي، لكن على الأرجح سأتوجه إلى مصر"، مضيفًا أن القاهرة مناسبة للزيارة لأنها تستضيف المفاوضات الخاصة بالتسوية بين إسرائيل وفلسطين.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
ترامب: قد أسافر إلى الشرق الأوسط يوم الأحد
19:47 GMT
وعندما سُئل عما إذا كان ينظر في إمكانية زيارة غزة، أجاب الرئيس الأمريكي: "قد أفعل ذلك"، مؤكدًا أن الزيارة ممكنة.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن دوره الشخصي سيصبح قريبًا ضروريًا في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق حول غزة، قائلاً: "أبلغني وزير الخارجية (ماركو روبيو) أننا قريبون جدًا من التوصل إلى صفقة في الشرق الأوسط، وسأكون بحاجة هناك قريبًا جدًا".
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه قد يتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد، مؤكدا أن المفاوضات مع حركة حماس تجري بشكل جيد.
وقال ترامب في البيت الأبيض: "تحدثت للتو مع شخصيات من الشرق الأوسط حول اتفاق محتمل. هناك "فرصة عظيمة" للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة والمفاوضات تمضي بشكل جيد".
وتابع: "الأمر وشيك جدا وقد أسافر إلى الشرق الأوسط يوم الأحد، كل الدول الإسلامية والعربية منخرطة في الأمر وهذا لم يحدث من قبل".
وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.
وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
