ترامب: قد أسافر إلى الشرق الأوسط يوم الأحد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات مع حركة حماس تجري بشكل جيد، مشيرا إلى أن الأمر وشيك جدا وقد يسافر إلى الشرق الأوسط نهاية... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في البيت الأبيض: "تحدثت للتو مع شخصيات من الشرق الأوسط حول اتفاق محتمل. هناك "فرصة عظيمة" للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة والمفاوضات تمضي بشكل جيد".وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن اجتماعا حول تنفيذ خطة السلام في غزة سيعقد غدا في فرنسا، بمشاركة عدد من الدول الأوروبية إلى جانب تركيا ومصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن والولايات المتحدة، موضحا أن الاجتماع المرتقب في فرنسا غدا سيكون حاسما لدفع خطة السلام ووقف الحرب في غزة وتنفيذ حل الدولتين.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.عامان على 7 أكتوبر.. غزة من الحصار إلى الخرابمصر: مفاوضات شرم الشيخ تناقش إنشاء آلية أمنية تضمن انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة

