https://sarabic.ae/20251008/وسائل-اعلام-أمريكية-روبيو-لن-يحضر-اجتماع-باريس-بشأن-غزة-غدا-بناء-على-طلب-إسرائيل-1105772574.html
وسائل اعلام أمريكية: روبيو لن يحضر اجتماع باريس بشأن غزة غدا بناء على طلب إسرائيل
وسائل اعلام أمريكية: روبيو لن يحضر اجتماع باريس بشأن غزة غدا بناء على طلب إسرائيل
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لن يشارك في الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، غدا الخميس، بشأن وقف... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T18:52+0000
2025-10-08T18:52+0000
العالم
أخبار باريس
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
مفاوضات السلام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg
ونقل موقع "إكسيوس" عن ثلاثة مصادر قولها إن "وزير الخارجية ماركو روبيو لن يحضر اجتماع وزراء الخارجية الذي تنظمه فرنسا غدا في باريس لمناقشة خطة ما بعد الحرب في غزة".وكشف مسؤول إسرائيلي للموقع أن "إسرائيل طلبت من إدارة ترامب عبر عدة قنوات خلال الساعات الـ24 الماضية عدم حضور الاجتماع، زاعمة أن مناقشات باريس قد تنحرف عن خطة ترامب لإنهاء الحرب وتقوض المفاوضات الجارية في مصر بين إسرائيل وحماس".وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة."حماس" تكشف تفاصيل اليوم الأول من مفاوضات شرم الشيخ مع الإسرائيليين
https://sarabic.ae/20251008/بمشاركة-عربية-اجتماع-وزاري-في-باريس-لمناقشة-اليوم-التالي-في-غزة-1105765947.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_3674847703d216f8b0610111888e606d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار باريس, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, مفاوضات السلام
العالم, أخبار باريس, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, مفاوضات السلام

وسائل اعلام أمريكية: روبيو لن يحضر اجتماع باريس بشأن غزة غدا بناء على طلب إسرائيل

18:52 GMT 08.10.2025
© Photo / mid.ruوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© Photo / mid.ru
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لن يشارك في الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، غدا الخميس، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحضور أطراف عربية وأوروبية ومن دول أخرى، وذلك بناء على طلب إسرائيل التي حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من انحراف المناقشات في باريس عن خطته بشأن غزة.
ونقل موقع "إكسيوس" عن ثلاثة مصادر قولها إن "وزير الخارجية ماركو روبيو لن يحضر اجتماع وزراء الخارجية الذي تنظمه فرنسا غدا في باريس لمناقشة خطة ما بعد الحرب في غزة".
وكشف مسؤول إسرائيلي للموقع أن "إسرائيل طلبت من إدارة ترامب عبر عدة قنوات خلال الساعات الـ24 الماضية عدم حضور الاجتماع، زاعمة أن مناقشات باريس قد تنحرف عن خطة ترامب لإنهاء الحرب وتقوض المفاوضات الجارية في مصر بين إسرائيل وحماس".

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد أعلن اليوم، أن اجتماعا حول تنفيذ خطة السلام في غزة سيعقد غدا في فرنسا، بمشاركة عدد من الدول الأوروبية إلى جانب تركيا ومصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن والولايات المتحدة، موضحا أن الاجتماع المرتقب في فرنسا غدا سيكون حاسما لدفع خطة السلام ووقف الحرب في غزة وتنفيذ حل الدولتين.

نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
بمشاركة عربية... اجتماع وزاري في باريس لمناقشة "اليوم التالي" في غزة
16:21 GMT
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
"حماس" تكشف تفاصيل اليوم الأول من مفاوضات شرم الشيخ مع الإسرائيليين
