https://sarabic.ae/20251008/وسائل-اعلام-أمريكية-روبيو-لن-يحضر-اجتماع-باريس-بشأن-غزة-غدا-بناء-على-طلب-إسرائيل-1105772574.html

وسائل اعلام أمريكية: روبيو لن يحضر اجتماع باريس بشأن غزة غدا بناء على طلب إسرائيل

وسائل اعلام أمريكية: روبيو لن يحضر اجتماع باريس بشأن غزة غدا بناء على طلب إسرائيل

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لن يشارك في الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، غدا الخميس، بشأن وقف... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-08T18:52+0000

2025-10-08T18:52+0000

2025-10-08T18:52+0000

العالم

أخبار باريس

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

مفاوضات السلام

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg

ونقل موقع "إكسيوس" عن ثلاثة مصادر قولها إن "وزير الخارجية ماركو روبيو لن يحضر اجتماع وزراء الخارجية الذي تنظمه فرنسا غدا في باريس لمناقشة خطة ما بعد الحرب في غزة".وكشف مسؤول إسرائيلي للموقع أن "إسرائيل طلبت من إدارة ترامب عبر عدة قنوات خلال الساعات الـ24 الماضية عدم حضور الاجتماع، زاعمة أن مناقشات باريس قد تنحرف عن خطة ترامب لإنهاء الحرب وتقوض المفاوضات الجارية في مصر بين إسرائيل وحماس".وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة."حماس" تكشف تفاصيل اليوم الأول من مفاوضات شرم الشيخ مع الإسرائيليين

https://sarabic.ae/20251008/بمشاركة-عربية-اجتماع-وزاري-في-باريس-لمناقشة-اليوم-التالي-في-غزة-1105765947.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار باريس, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, مفاوضات السلام