https://sarabic.ae/20251008/بمشاركة-عربية-اجتماع-وزاري-في-باريس-لمناقشة-اليوم-التالي-في-غزة-1105765947.html

بمشاركة عربية... اجتماع وزاري في باريس لمناقشة "اليوم التالي" في غزة

بمشاركة عربية... اجتماع وزاري في باريس لمناقشة "اليوم التالي" في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن اجتماعا حول تنفيذ خطة السلام في غزة سيُعقد غدًا في فرنسا، بمشاركة عدد من الدول الأوروبية إلى جانب تركيا ومصر... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-08T16:21+0000

2025-10-08T16:21+0000

2025-10-08T16:21+0000

العالم

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

الحرب

أخبار تركيا اليوم

اسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745466_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_29acb2b501c5e047ec0fcec218e59da5.jpg

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال فيدان، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري، سعد الشيباني، في أنقرة: "سيُعقد غدًا اجتماع في فرنسا حول غزة، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي وعدد من وزراء خارجية دول أوروبا، إلى جانب وزراء خارجية السعودية والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا".وأضاف فيدان أن الاجتماع المرتقب في فرنسا غدًا سيكون حاسمًا لدفع خطة السلام ووقف الحرب في غزة وتنفيذ حل الدولتين.وشدد فيدان على أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، ستحاول إفشال خطة السلام، قائلًا: "الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو دائمًا لديها خطة بديلة للتخريب، وهذا الأمر يجب أخذه في الاعتبار".وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل بدأت استعدادات مبدئية لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة محتملة، في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة."حماس" تكشف تفاصيل اليوم الأول من مفاوضات شرم الشيخ مع الإسرائيليينبعد عامين من الحرب على غزة... 90% من القطاع مدمر و70 مليار دولار خسائر أولية

https://sarabic.ae/20251008/إعلام-ترامب-قد-يزور-إسرائيل-إذا-تم-التوصل-إلى-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة--1105765013.html

https://sarabic.ae/20251008/الخارجية-الروسية-روسيا-تدعم-خطة-ترامب-بشأن-غزة-والهدف-الرئيسي-حاليا-إنهاء-العنف-1105758727.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, الحرب, أخبار تركيا اليوم, اسرائيل