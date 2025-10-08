عربي
بمشاركة عربية... اجتماع وزاري في باريس لمناقشة "اليوم التالي" في غزة
بمشاركة عربية... اجتماع وزاري في باريس لمناقشة "اليوم التالي" في غزة

16:21 GMT 08.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن اجتماعا حول تنفيذ خطة السلام في غزة سيُعقد غدًا في فرنسا، بمشاركة عدد من الدول الأوروبية إلى جانب تركيا ومصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن والولايات المتحدة.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال فيدان، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري، سعد الشيباني، في أنقرة: "سيُعقد غدًا اجتماع في فرنسا حول غزة، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي وعدد من وزراء خارجية دول أوروبا، إلى جانب وزراء خارجية السعودية والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا".
وأضاف فيدان أن الاجتماع المرتقب في فرنسا غدًا سيكون حاسمًا لدفع خطة السلام ووقف الحرب في غزة وتنفيذ حل الدولتين.
وأوضح وزير الخارجية التركي أنه بعد تطبيق المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار في غزة "سيتم مناقشة تشكيل الحكومة المحلية والشرطة وإنشاء قوة دولية لضمان الاستقرار ونزع السلاح".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
إعلام: ترامب قد يزور إسرائيل إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
16:07 GMT
وشدد فيدان على أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، ستحاول إفشال خطة السلام، قائلًا: "الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو دائمًا لديها خطة بديلة للتخريب، وهذا الأمر يجب أخذه في الاعتبار".
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل بدأت استعدادات مبدئية لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة محتملة، في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".
وتجري في العاصمة المصرية، منذ الاثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
الخارجية الروسية: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
12:25 GMT
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
"حماس" تكشف تفاصيل اليوم الأول من مفاوضات شرم الشيخ مع الإسرائيليين
بعد عامين من الحرب على غزة... 90% من القطاع مدمر و70 مليار دولار خسائر أولية
