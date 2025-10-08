الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن
© AP Photoطائرة مسيرة إسرائيلية
© AP Photo
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراضه لطائرة مسيرة أطلقت من اليمن.
ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا أكد من خلاله اعتراض قوات الدفاع الجوي لطائرة مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
חיל האוויר יירט לפני זמן קצר כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מתימן.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 8, 2025
על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות
وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن نظام الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت طائرة مسيرة على الحدود المصرية انطلقت من اليمن.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي اعترض 4 طائرات مسيرة منطلقة من اليمن.
وأمس الثلاثاء، نشر الجيش الإسرائيلي بيانا أكد من خلاله اعتراض 4 طائرات مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، موضحا أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة رابعة كانت في طريقها إلى مدينة إيلات على البحر الأحمر.
وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردًا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأواخر يوليو/تموز الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخًا وطائرة مسيرة وزورقًا حربيًا، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
