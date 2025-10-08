https://sarabic.ae/20251008/الخارجية-القطرية-استمرار-الانتهاكات-الإسرائيلية-سيوسع-دائرة-العنف--1105770067.html
الخارجية القطرية: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سيوسع دائرة العنف
2025-10-08T17:45+0000
2025-10-08T17:45+0000
2025-10-08T17:45+0000
وأضافت الوزارة في بيان لها، نشر على منصة "إكس": "تحذر وزارة الخارجية من استمرار مثل هذه الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وما سينتج عنها من توسيع لدائرة العنف في المنطقة، وتشدد في الوقت ذاته على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها".وأوضح البيان أن الوزارة تجدد "التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، عن استنكارها الشديد لاقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين لباحات المسجد الأقصى الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، مؤكدة رفض المملكة القاطع لأي مساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها.واقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية من القوات الإسرائيلية، وذلك في ثاني أيام "عيد العرش" اليهودي.وشارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، فيما نفذ المستوطنون المقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة، جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، وتأتي هذه الاقتحامات وسط تحذيرات مقدسية من خطورة ممارسات المستوطنين، واستغلال الأعياد اليهودية والمناسبات الدينية لتصعيد الاعتداءات بحق المسجد والمقدسات الإسلامية.السعودية تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على "انتهاكات المقدسات الفلسطينية"أردوغان: هجمات إسرائيل على غزة إبادة جماعية وإرهاب ممنهج وليست دفاعا مشروعا
أدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، بشدة، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومستوطنين باحات المسجد الأقصى، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي و"استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم".
وأضافت الوزارة في بيان لها، نشر على منصة "إكس": "تحذر وزارة الخارجية من استمرار مثل هذه الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وما سينتج عنها من توسيع لدائرة العنف في المنطقة، وتشدد في الوقت ذاته على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها".
وأوضح البيان أن الوزارة تجدد "التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وكانت أدانت المملكة العربية السعودية "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين في فلسطين"، داعية المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على هذه الاعتداءات.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، عن استنكارها الشديد لاقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين لباحات المسجد الأقصى
الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، مؤكدة رفض المملكة القاطع لأي مساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها.
واقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس
المحتلة، بحماية من القوات الإسرائيلية، وذلك في ثاني أيام "عيد العرش" اليهودي.
وشارك في الاقتحامات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير
، فيما نفذ المستوطنون المقتحمون الأقصى من جهة باب المغاربة، جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، وتأتي هذه الاقتحامات وسط تحذيرات مقدسية من خطورة ممارسات المستوطنين، واستغلال الأعياد اليهودية والمناسبات الدينية لتصعيد الاعتداءات بحق المسجد والمقدسات الإسلامية.