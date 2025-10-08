https://sarabic.ae/20251008/بعد-تكريمهم-في-طرابلس-طاقم-عمر-المختار-يتجه-لرفع-دعوى-ضد-إسرائيل-بتهمة-القرصنة-الدولية-1105766714.html
بعد تكريمهم في طرابلس.. طاقم "عمر المختار" يتجه لرفع دعوى ضد إسرائيل بتهمة القرصنة الدولية
بعد تكريمهم في طرابلس.. طاقم "عمر المختار" يتجه لرفع دعوى ضد إسرائيل بتهمة القرصنة الدولية
عاد أفراد طاقم سفينة "عمر المختار" الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال مشاركتهم في أسطول "الصمود" المتجه إلى غزة، إلى العاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم...
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال نبيل السوكني، المتحدث الرسمي باسم السفينة، إنهم وصلوا إلى طرابلس في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً، حيث كان في استقبالهم عدد من الشخصيات الرسمية، إلى جانب سفير دولة فلسطين في ليبيا.وأضاف السوكني أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية قام بتكريم طاقم السفينة ومنحهم وسام الوطن، وهو أعلى وسام يُمنح في البلاد، تقديرًا لموقفهم الإنساني والبطولي خلال مشاركتهم في القافلة التضامنية مع الشعب الفلسطيني.وتحدث السوكني عن كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية فور استقباله لهم، قائلًا إن المعركة مع الإسرائيليين ليست مجرد معركة سياسية أو دينية كما يحاول البعض تسويقها، بل هي معركة إنسانية بامتياز، إذ تُشن حرب إبادة على شعب بأكمله منذ عامين، وهو أمر لم يحدث في تاريخ العصر الحديث، لا في بورما ولا في كشمير ولا في أي مكان آخر. وأشار السوكني إلى أن الفريق القانوني للسفينة يستعد لرفع قضايا دولية ضد إسرائيل، مؤكدًا أن عملية احتجاز السفينة تمت في المياه الدولية، ما يجعلها "عملًا من أعمال القرصنة ومخالفة صريحة للقانون الدولي".وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن، التي تقل مئات النشطاء من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول 2025، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 67 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 169 ألف مصاب.
