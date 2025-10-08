عربي
بعد تكريمهم في طرابلس.. طاقم "عمر المختار" يتجه لرفع دعوى ضد إسرائيل بتهمة القرصنة الدولية
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال نبيل السوكني، المتحدث الرسمي باسم السفينة، إنهم وصلوا إلى طرابلس في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً، حيث كان في استقبالهم عدد من الشخصيات الرسمية، إلى جانب سفير دولة فلسطين في ليبيا.وأضاف السوكني أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية قام بتكريم طاقم السفينة ومنحهم وسام الوطن، وهو أعلى وسام يُمنح في البلاد، تقديرًا لموقفهم الإنساني والبطولي خلال مشاركتهم في القافلة التضامنية مع الشعب الفلسطيني.وتحدث السوكني عن كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية فور استقباله لهم، قائلًا إن المعركة مع الإسرائيليين ليست مجرد معركة سياسية أو دينية كما يحاول البعض تسويقها، بل هي معركة إنسانية بامتياز، إذ تُشن حرب إبادة على شعب بأكمله منذ عامين، وهو أمر لم يحدث في تاريخ العصر الحديث، لا في بورما ولا في كشمير ولا في أي مكان آخر. وأشار السوكني إلى أن الفريق القانوني للسفينة يستعد لرفع قضايا دولية ضد إسرائيل، مؤكدًا أن عملية احتجاز السفينة تمت في المياه الدولية، ما يجعلها "عملًا من أعمال القرصنة ومخالفة صريحة للقانون الدولي".وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن، التي تقل مئات النشطاء من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول 2025، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 67 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 169 ألف مصاب.
بعد تكريمهم في طرابلس.. طاقم "عمر المختار" يتجه لرفع دعوى ضد إسرائيل بتهمة القرصنة الدولية

عاد أفراد طاقم سفينة "عمر المختار" الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال مشاركتهم في أسطول "الصمود" المتجه إلى غزة، إلى العاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم الأربعاء، بعد رحلة طويلة بدأت من تركيا عقب الإفراج عنهم.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال نبيل السوكني، المتحدث الرسمي باسم السفينة، إنهم وصلوا إلى طرابلس في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً، حيث كان في استقبالهم عدد من الشخصيات الرسمية، إلى جانب سفير دولة فلسطين في ليبيا.
سفينة تابعة للموجة الجديدة من أسطول الصمود المتجه إلى غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
الجيش يهاجم "أسطول الصمود"... والخارجية الإسرائيلية تعلق
04:14 GMT
وأضاف السوكني أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية قام بتكريم طاقم السفينة ومنحهم وسام الوطن، وهو أعلى وسام يُمنح في البلاد، تقديرًا لموقفهم الإنساني والبطولي خلال مشاركتهم في القافلة التضامنية مع الشعب الفلسطيني.
وأوضح المتحدث أن الحكومة الليبية أشادت بموقف السفينة "عمر المختار" وبالدور البارز للمرأة الليبية التي شاركت في هذه القافلة، مؤكدة أن هذه المبادرات تعكس موقف ليبيا الثابت من القضية الفلسطينية ودعمها للشعوب المظلومة.
وتحدث السوكني عن كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية فور استقباله لهم، قائلًا إن المعركة مع الإسرائيليين ليست مجرد معركة سياسية أو دينية كما يحاول البعض تسويقها، بل هي معركة إنسانية بامتياز، إذ تُشن حرب إبادة على شعب بأكمله منذ عامين، وهو أمر لم يحدث في تاريخ العصر الحديث، لا في بورما ولا في كشمير ولا في أي مكان آخر.
ناشطة المناخ السويدية، غريتا تونبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
إسرائيل تعلن ترحيل 171 ناشطا من "أسطول الصمود" لليونان وسلوفاكيا.. بينهم غريتا ثونبرغ
6 أكتوبر, 12:42 GMT
وأشار السوكني إلى أن الفريق القانوني للسفينة يستعد لرفع قضايا دولية ضد إسرائيل، مؤكدًا أن عملية احتجاز السفينة تمت في المياه الدولية، ما يجعلها "عملًا من أعمال القرصنة ومخالفة صريحة للقانون الدولي".
وأبحر "أسطول الصمود العالمي" المكوّن من نحو عشرات السفن، التي تقل مئات النشطاء من 40 دولة، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول 2025، من أجل إيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، إضافة إلى حصيلة قتلى تجاوز 67 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 169 ألف مصاب.
