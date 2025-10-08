عربي
عضو المجلس الرئاسي الليبي يعلن رفض أي مصالحة وطنية "قائمة على الإكراه"
عضو المجلس الرئاسي الليبي يعلن رفض أي مصالحة وطنية "قائمة على الإكراه"
عضو المجلس الرئاسي الليبي يعلن رفض أي مصالحة وطنية "قائمة على الإكراه"
سبوتنيك عربي
أعلن عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، رفضه أي جهد للمصالحة الوطنية يقوم على الإكراه في بلاده التي تعاني انقسامات سياسية وعسكرية منذ... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T19:46+0000
2025-10-08T19:46+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1059021297_0:12:1087:623_1920x0_80_0_0_e90d4da5e640a19e17ff32cce0dc6d15.jpg
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأربعاء، عن اللافي، أن المصالحة يجب أن تقوم على الاعتراف والإنصاف.وأشار اللافي إلى المراحل التي قطعها مسار المصالحة الوطنية، بداية من إطلاق الرؤية الاستراتيجية للمصالحة الوطنية عام 2022، إلى الملتقى التحضيري في يناير/كانون الثاني 2023 الذي جمع الليبيين لأول مرة على أرضهم، وسط ما وصفها بـأجواء من الحوار والحرية.وجاءت تصريحات عبد الله اللافي خلال مشاركته في أعمال مؤتمر نظمته الأكاديمية الليبية للدراسات العليا في العاصمة طرابلس.ويشار إلى أنه في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، عقدت مجموعة العمل السياسية التابعة للجنة المتابعة الدولية الخاصة بليبيا، المنبثقة عن "مسار برلين"، جلسة عامة على مستوى السفراء، وذلك بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، برئاسة مشتركة من البعثة وألمانيا.وبحسب البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "ناقش الاجتماع خارطة الطريق السياسية التي أعلنت عنها البعثة أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الماضي، حيث تركزت المداولات على آليات دعم تنفيذها من قبل الدول الأعضاء في مجموعة العمل".وشهد اللقاء حضور سفراء وممثلين دبلوماسيين معتمدين لدى ليبيا عن كل من إسبانيا، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، روسيا الاتحادية، ألمانيا، إيطاليا، تركيا، تونس، الجزائر، جامعة الدول العربية، سويسرا، الصين، فرنسا، المغرب، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر وهولندا.ورحب المشاركون بخارطة الطريق الجديدة، مؤكدين أنها تمثل "فرصة حقيقية لإعادة إحياء العملية السياسية"، كما دعوا جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا، إلى "الانخراط الكامل وبحسن نية في مسار يقوده الليبيون ويملكون زمامه، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة". وشدد المجتمعون على أن "أي عرقلة لتنفيذ هذه الخطة ستُواجه بمساءلة"، مع التأكيد على أهمية الدور الدولي في دعم العملية السياسية.بهذا، أعادت الجلسة التأكيد على الإجماع الدولي حول أولوية تنظيم الانتخابات في ليبيا، باعتبارها "السبيل الأبرز لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار السياسي".
https://sarabic.ae/20251004/محللون-بعثة-أممية-تقوم-بتدوير-الأزمة-في-ليبيا-وأطراف-محلية-ترفض-التغيير-1105607654.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1059021297_119:0:966:635_1920x0_80_0_0_1d16b97ee2112d3dcd87173d7de7ed7a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, الصين
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, الصين

عضو المجلس الرئاسي الليبي يعلن رفض أي مصالحة وطنية "قائمة على الإكراه"

19:46 GMT 08.10.2025
© Sputnik . MAHER EL SHAERYعبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يجتمع بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5
عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يجتمع بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© Sputnik . MAHER EL SHAERY
تابعنا عبر
أعلن عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، رفضه أي جهد للمصالحة الوطنية يقوم على الإكراه في بلاده التي تعاني انقسامات سياسية وعسكرية منذ أكثر من عقد.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأربعاء، عن اللافي، أن المصالحة يجب أن تقوم على الاعتراف والإنصاف.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
محللون: بعثة أممية تقوم بتدوير الأزمة في ليبيا.. وأطراف محلية ترفض التغيير
4 أكتوبر, 11:01 GMT
وأشار اللافي إلى المراحل التي قطعها مسار المصالحة الوطنية، بداية من إطلاق الرؤية الاستراتيجية للمصالحة الوطنية عام 2022، إلى الملتقى التحضيري في يناير/كانون الثاني 2023 الذي جمع الليبيين لأول مرة على أرضهم، وسط ما وصفها بـأجواء من الحوار والحرية.
وجاءت تصريحات عبد الله اللافي خلال مشاركته في أعمال مؤتمر نظمته الأكاديمية الليبية للدراسات العليا في العاصمة طرابلس.
ويشار إلى أنه في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، عقدت مجموعة العمل السياسية التابعة للجنة المتابعة الدولية الخاصة بليبيا، المنبثقة عن "مسار برلين"، جلسة عامة على مستوى السفراء، وذلك بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، برئاسة مشتركة من البعثة وألمانيا.
وبحسب البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "ناقش الاجتماع خارطة الطريق السياسية التي أعلنت عنها البعثة أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الماضي، حيث تركزت المداولات على آليات دعم تنفيذها من قبل الدول الأعضاء في مجموعة العمل".
وشهد اللقاء حضور سفراء وممثلين دبلوماسيين معتمدين لدى ليبيا عن كل من إسبانيا، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، روسيا الاتحادية، ألمانيا، إيطاليا، تركيا، تونس، الجزائر، جامعة الدول العربية، سويسرا، الصين، فرنسا، المغرب، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر وهولندا.
ورحب المشاركون بخارطة الطريق الجديدة، مؤكدين أنها تمثل "فرصة حقيقية لإعادة إحياء العملية السياسية"، كما دعوا جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا، إلى "الانخراط الكامل وبحسن نية في مسار يقوده الليبيون ويملكون زمامه، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة". وشدد المجتمعون على أن "أي عرقلة لتنفيذ هذه الخطة ستُواجه بمساءلة"، مع التأكيد على أهمية الدور الدولي في دعم العملية السياسية.
بهذا، أعادت الجلسة التأكيد على الإجماع الدولي حول أولوية تنظيم الانتخابات في ليبيا، باعتبارها "السبيل الأبرز لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار السياسي".
