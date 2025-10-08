https://sarabic.ae/20251008/عضو-المجلس-الرئاسي-الليبي-يعلن-رفض-أي-مصالحة-وطنية-قائمة-على-الإكراه-1105774071.html

عضو المجلس الرئاسي الليبي يعلن رفض أي مصالحة وطنية "قائمة على الإكراه"

أعلن عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، رفضه أي جهد للمصالحة الوطنية يقوم على الإكراه في بلاده التي تعاني انقسامات سياسية وعسكرية منذ... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأربعاء، عن اللافي، أن المصالحة يجب أن تقوم على الاعتراف والإنصاف.وأشار اللافي إلى المراحل التي قطعها مسار المصالحة الوطنية، بداية من إطلاق الرؤية الاستراتيجية للمصالحة الوطنية عام 2022، إلى الملتقى التحضيري في يناير/كانون الثاني 2023 الذي جمع الليبيين لأول مرة على أرضهم، وسط ما وصفها بـأجواء من الحوار والحرية.وجاءت تصريحات عبد الله اللافي خلال مشاركته في أعمال مؤتمر نظمته الأكاديمية الليبية للدراسات العليا في العاصمة طرابلس.ويشار إلى أنه في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، عقدت مجموعة العمل السياسية التابعة للجنة المتابعة الدولية الخاصة بليبيا، المنبثقة عن "مسار برلين"، جلسة عامة على مستوى السفراء، وذلك بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، برئاسة مشتركة من البعثة وألمانيا.وبحسب البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "ناقش الاجتماع خارطة الطريق السياسية التي أعلنت عنها البعثة أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الماضي، حيث تركزت المداولات على آليات دعم تنفيذها من قبل الدول الأعضاء في مجموعة العمل".وشهد اللقاء حضور سفراء وممثلين دبلوماسيين معتمدين لدى ليبيا عن كل من إسبانيا، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، روسيا الاتحادية، ألمانيا، إيطاليا، تركيا، تونس، الجزائر، جامعة الدول العربية، سويسرا، الصين، فرنسا، المغرب، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر وهولندا.ورحب المشاركون بخارطة الطريق الجديدة، مؤكدين أنها تمثل "فرصة حقيقية لإعادة إحياء العملية السياسية"، كما دعوا جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا، إلى "الانخراط الكامل وبحسن نية في مسار يقوده الليبيون ويملكون زمامه، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة". وشدد المجتمعون على أن "أي عرقلة لتنفيذ هذه الخطة ستُواجه بمساءلة"، مع التأكيد على أهمية الدور الدولي في دعم العملية السياسية.بهذا، أعادت الجلسة التأكيد على الإجماع الدولي حول أولوية تنظيم الانتخابات في ليبيا، باعتبارها "السبيل الأبرز لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار السياسي".

