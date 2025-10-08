لجنة التحقيق الروسية تعلن اكتمال البت في قضية اغتيال الجنرال كيريلوف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251008/لجنة-التحقيق-الروسية-تعلن-اكتمال-البت-في-قضية-اغتيال-الجنرال-كيريلوف-1105759561.html
لجنة التحقيق الروسية تعلن اكتمال البت في قضية اغتيال الجنرال كيريلوف
لجنة التحقيق الروسية تعلن اكتمال البت في قضية اغتيال الجنرال كيريلوف
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة التحقيق الروسية انتهاء التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية،... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T13:05+0000
2025-10-08T13:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
كيريلوف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095855740_0:34:2701:1553_1920x0_80_0_0_1928ac699b6660331635e3869246465b.jpg
وجاء في بيان لجنة التحقيق: "انتهى التحقيق الجنائي ضد المتهمين بقضية العمل الإرهابي وهم أحمدجون كوربونوف، وروبرت سافاريان، وباتوخان توتشييف، ورامزان بادييف ووجهت لهم تهما بناء على ضلوعهم في الجريمة، منها الانضمام إلى منظمة إرهابية، وارتكاب هجوم إرهابي من قبل جماعة منظمة، والاتجار غير المشروع بالمتفجرات والأجهزة المتفجرة، وتلقي تدريب بغرض ارتكاب نشاط إرهابي".وأضافت: "أثبت محققو المكتب المركزي أن الجريمة حضّرت بدقة وكثافة في أوكرانيا. ففي خريف عام 2024، خطط المنظمون لتهريب مكونات عبوة ناسفة بدائية الصنع، مموهة على شكل أدوات منزلية، من بولندا إلى روسيا، وضمنوا تسليمها إلى أحد المنفذين".وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم 18 ديسمبر في اليوم التالي للانفجار، إلقاء القبض على مرتكب الهجوم الإرهابي، أحدجون كوربونوف الذي أقر بتجنيده من قِبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وتم وعده بمبلغ 100 ألف دولار وتامين سفره إلى أوروبا لقاء تنفيذه الجريمة.وتسبب الهجوم الإرهابي، الذي أودى بحياة الفريق إيغور كيريلوف، في أضرار مادية لحقت بمالكي 14 سيارة و28 شقة، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 3.3 مليون روبل، وفقا لموقع مكتب المدعي العام.الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل منفذ عملية اغتيال الجنرال كيريلوفمصرع قائد قوات الدفاع الإشعاعي في الجيش الروسي إثر انفجار بالعاصمة موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095855740_0:0:2701:2026_1920x0_80_0_0_f5e48a6909a8202693e0941fbdc4895e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, كيريلوف
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, كيريلوف

لجنة التحقيق الروسية تعلن اكتمال البت في قضية اغتيال الجنرال كيريلوف

13:05 GMT 08.10.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف
رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت لجنة التحقيق الروسية انتهاء التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، وإحالة القضية المرفوعة ضد 4 متهمين إلى المحكمة.
وجاء في بيان لجنة التحقيق: "انتهى التحقيق الجنائي ضد المتهمين بقضية العمل الإرهابي وهم أحمدجون كوربونوف، وروبرت سافاريان، وباتوخان توتشييف، ورامزان بادييف ووجهت لهم تهما بناء على ضلوعهم في الجريمة، منها الانضمام إلى منظمة إرهابية، وارتكاب هجوم إرهابي من قبل جماعة منظمة، والاتجار غير المشروع بالمتفجرات والأجهزة المتفجرة، وتلقي تدريب بغرض ارتكاب نشاط إرهابي".

وأفادت لجنة التحقيق الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن مدبري الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة الفريق إيغور كيريلوف، هرّبوا مكونات عبوة ناسفة بدائية الصنع من بولندا، مخفين إياها على أنها أدوات منزلية".

وأضافت: "أثبت محققو المكتب المركزي أن الجريمة حضّرت بدقة وكثافة في أوكرانيا. ففي خريف عام 2024، خطط المنظمون لتهريب مكونات عبوة ناسفة بدائية الصنع، مموهة على شكل أدوات منزلية، من بولندا إلى روسيا، وضمنوا تسليمها إلى أحد المنفذين".

ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، في منطقة شارع "ريازان" في موسكو، انفجرت عبوة ناسفة وضعت على دراجة كهربائية "سكوتر" بجوار مبنى سكني، وأدت إلى مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية الجنرال إيغور كيريلوف ومساعده.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم 18 ديسمبر في اليوم التالي للانفجار، إلقاء القبض على مرتكب الهجوم الإرهابي، أحدجون كوربونوف الذي أقر بتجنيده من قِبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وتم وعده بمبلغ 100 ألف دولار وتامين سفره إلى أوروبا لقاء تنفيذه الجريمة.
وتسبب الهجوم الإرهابي، الذي أودى بحياة الفريق إيغور كيريلوف، في أضرار مادية لحقت بمالكي 14 سيارة و28 شقة، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 3.3 مليون روبل، وفقا لموقع مكتب المدعي العام.
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل منفذ عملية اغتيال الجنرال كيريلوف
مصرع قائد قوات الدفاع الإشعاعي في الجيش الروسي إثر انفجار بالعاصمة موسكو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала