لجنة التحقيق الروسية تعلن اكتمال البت في قضية اغتيال الجنرال كيريلوف
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل منفذ عملية اغتيال الجنرال كيريلوفمصرع قائد قوات الدفاع الإشعاعي في الجيش الروسي إثر انفجار بالعاصمة موسكو
أعلنت لجنة التحقيق الروسية انتهاء التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، وإحالة القضية المرفوعة ضد 4 متهمين إلى المحكمة.
وجاء في بيان لجنة التحقيق: "انتهى التحقيق الجنائي ضد المتهمين بقضية العمل الإرهابي وهم أحمدجون كوربونوف، وروبرت سافاريان، وباتوخان توتشييف، ورامزان بادييف ووجهت لهم تهما بناء على ضلوعهم في الجريمة، منها الانضمام إلى منظمة إرهابية، وارتكاب هجوم إرهابي من قبل جماعة منظمة، والاتجار غير المشروع بالمتفجرات والأجهزة المتفجرة، وتلقي تدريب بغرض ارتكاب نشاط إرهابي".
وأفادت لجنة التحقيق الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن مدبري الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة الفريق إيغور كيريلوف، هرّبوا مكونات عبوة ناسفة بدائية الصنع من بولندا، مخفين إياها على أنها أدوات منزلية".
وأضافت: "أثبت محققو المكتب المركزي أن الجريمة حضّرت بدقة وكثافة في أوكرانيا. ففي خريف عام 2024، خطط المنظمون لتهريب مكونات عبوة ناسفة بدائية الصنع، مموهة على شكل أدوات منزلية، من بولندا إلى روسيا، وضمنوا تسليمها إلى أحد المنفذين".
ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، في منطقة شارع "ريازان" في موسكو، انفجرت عبوة ناسفة وضعت على دراجة كهربائية "سكوتر" بجوار مبنى سكني، وأدت إلى مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية الجنرال إيغور كيريلوف ومساعده.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم 18 ديسمبر في اليوم التالي للانفجار، إلقاء القبض على مرتكب الهجوم الإرهابي، أحدجون كوربونوف
الذي أقر بتجنيده من قِبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وتم وعده بمبلغ 100 ألف دولار وتامين سفره إلى أوروبا لقاء تنفيذه الجريمة.
وتسبب الهجوم الإرهابي، الذي أودى بحياة الفريق إيغور كيريلوف، في أضرار مادية لحقت بمالكي 14 سيارة و28 شقة، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 3.3 مليون روبل، وفقا لموقع مكتب المدعي العام.