https://sarabic.ae/20251008/مادورو-يوقع-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-بين-فنزويلا-وروسيا-1105744905.html
مادورو يوقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين فنزويلا وروسيا
مادورو يوقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين فنزويلا وروسيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه وقّع، الثلاثاء، على اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين فنزويلا وروسيا لمدة 10 سنوات، وذلك في يوم ميلاد الرئيس... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T04:03+0000
2025-10-08T04:03+0000
2025-10-08T04:03+0000
نيكولاس مادورو
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رئاسة فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/07/1100271855_0:346:3015:2042_1920x0_80_0_0_bdd03b0c1443e444f4f4f67529b4a7ee.jpg
وقال مادورو خلال لقائه السفير الروسي في كاراكاس سيرغي ميليك-بغداساروف، في كلمة بثها التلفزيون الفنزويلي الرسمي (VTV): "أبدأ الآن توقيع قانون التصديق على معاهدة الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين جمهورية فنزويلا البوليفارية وروسيا الاتحادية... اعتبارًا من اليوم يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في فنزويلا. أشكر الجمعية الوطنية التي سارعت في دراسته ومناقشته. ها هو القانون إلى جانبي اليوم، في عيد ميلاد الرئيس بوتين".وتمت المصادقة بالإجماع على الاتفاقية في الجمعية الوطنية الفنزويلية، وهي تحدد خارطة طريق للتعاون الثنائي بين موسكو وكاراكاس خلال السنوات العشر المقبلة، وتشمل مجالات السياسة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والإنسانيات.واختتم مادورو بالقول: "قانون الجمهورية هذا هو أفضل هدية يمكن أن نقدمها – شراكة استراتيجية قوية تزداد متانة وقربًا. شكرًا!"وكان بوتين قد احتفل يوم الثلاثاء، 7 أكتوبر، بعيد ميلاده الثالث والسبعين، وقد تلقّى تهاني أكثر من 40 من قادة العالم عبر مكالمات هاتفية ورسائل وبرقيات.
https://sarabic.ae/20250507/بوتين-ومادورو-يوقعان-اتفاقية-شراكة-استراتيجية-بين-روسيا-وفنزويلا-1100271108.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/07/1100271855_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_a1ab827ee8fe22c40adbc50b138f6a06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نيكولاس مادورو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رئاسة فنزويلا
نيكولاس مادورو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رئاسة فنزويلا
مادورو يوقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين فنزويلا وروسيا
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه وقّع، الثلاثاء، على اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين فنزويلا وروسيا لمدة 10 سنوات، وذلك في يوم ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال مادورو خلال لقائه السفير الروسي في كاراكاس سيرغي ميليك-بغداساروف، في كلمة بثها التلفزيون الفنزويلي الرسمي (VTV): "أبدأ الآن توقيع قانون التصديق على معاهدة الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين جمهورية فنزويلا البوليفارية وروسيا الاتحادية... اعتبارًا من اليوم يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في فنزويلا. أشكر الجمعية الوطنية التي سارعت في دراسته ومناقشته. ها هو القانون إلى جانبي اليوم، في عيد ميلاد الرئيس بوتين".
وتمت المصادقة بالإجماع على الاتفاقية في الجمعية الوطنية الفنزويلية، وهي تحدد خارطة طريق للتعاون الثنائي بين موسكو وكاراكاس
خلال السنوات العشر المقبلة، وتشمل مجالات السياسة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والإنسانيات.
واختتم مادورو بالقول: "قانون الجمهورية هذا هو أفضل هدية يمكن أن نقدمها – شراكة استراتيجية قوية تزداد متانة وقربًا. شكرًا!"
وكان بوتين قد احتفل يوم الثلاثاء، 7 أكتوبر، بعيد ميلاده الثالث والسبعين، وقد تلقّى تهاني أكثر من 40 من قادة العالم عبر مكالمات هاتفية ورسائل وبرقيات.