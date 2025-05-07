https://sarabic.ae/20250507/بوتين-ومادورو-يوقعان-اتفاقية-شراكة-استراتيجية-بين-روسيا-وفنزويلا-1100271108.html

بوتين ومادورو يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية بين روسيا وفنزويلا

بوتين ومادورو يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية بين روسيا وفنزويلا

سبوتنيك عربي

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، اتفاقية بشأن الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين. 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T14:29+0000

2025-05-07T14:29+0000

2025-05-07T14:30+0000

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وأشار بوتين، في وقت سابق، إلى أن الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين روسيا وفنزويلا يشكلان أساسا متينا لمزيد من توسيع العلاقات المتعددة الأوجه على المدى الطويل.وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، كانت شاملة، وناقش الزعيمان جدول الأعمال بأكمله. وقال بيسكوف للصحفيين: "كانت المفاوضات شاملة للغاية. عُقدت المفاوضات بصيغتيها الضيقة والموسعة. وناقشنا جدول الأعمال بأكمله".وفي وقت سابق، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين، معربًا عن امتنانه لمادورو الذي وصل إلى روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر.ووصل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو إلى موسكو، اليوم الأربعاء،، وبعد المحادثات مع الرئيس بوتين، سيبقى في روسيا للمشاركة في الفعاليات المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.شي جين بينغ يتوجه إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصربينها دولة عربية... وحداث عسكرية من 13 دولة تشارك في العرض العسكري في موسكو

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