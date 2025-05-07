بوتين ومادورو يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية بين روسيا وفنزويلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:31 GMT
15 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: إلإصرار الأوروبي على هزيمة روسيا هو غباء سياسي وعسكري لأنه سيجلب الدمار لأوروبا جمعاء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الاتفاق بين "أنصار الله" وواشنطن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250507/بوتين-ومادورو-يوقعان-اتفاقية-شراكة-استراتيجية-بين-روسيا-وفنزويلا-1100271108.html
بوتين ومادورو يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية بين روسيا وفنزويلا
بوتين ومادورو يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية بين روسيا وفنزويلا
سبوتنيك عربي
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، اتفاقية بشأن الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T14:29+0000
2025-05-07T14:30+0000
روسيا
أخبار العالم الآن
رئاسة فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/07/1100271855_0:346:3015:2042_1920x0_80_0_0_bdd03b0c1443e444f4f4f67529b4a7ee.jpg
وأشار بوتين، في وقت سابق، إلى أن الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين روسيا وفنزويلا يشكلان أساسا متينا لمزيد من توسيع العلاقات المتعددة الأوجه على المدى الطويل.وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، كانت شاملة، وناقش الزعيمان جدول الأعمال بأكمله. وقال بيسكوف للصحفيين: "كانت المفاوضات شاملة للغاية. عُقدت المفاوضات بصيغتيها الضيقة والموسعة. وناقشنا جدول الأعمال بأكمله".وفي وقت سابق، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين، معربًا عن امتنانه لمادورو الذي وصل إلى روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر.ووصل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو إلى موسكو، اليوم الأربعاء،، وبعد المحادثات مع الرئيس بوتين، سيبقى في روسيا للمشاركة في الفعاليات المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.شي جين بينغ يتوجه إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصربينها دولة عربية... وحداث عسكرية من 13 دولة تشارك في العرض العسكري في موسكو
https://sarabic.ae/20250507/بوتين-يستقبل-قادة-دول-العالم-في-موسكو-للاحتفال-بالذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية--1100248971.html
https://sarabic.ae/20250507/بينها-دولة-عربية--وحداث-عسكرية-من-13-دولة-تشارك-في-العرض-العسكري-في-موسكو-1100250082.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/07/1100271855_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_a1ab827ee8fe22c40adbc50b138f6a06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار العالم الآن, رئاسة فنزويلا
روسيا, أخبار العالم الآن, رئاسة فنزويلا

بوتين ومادورو يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية بين روسيا وفنزويلا

14:29 GMT 07.05.2025 (تم التحديث: 14:30 GMT 07.05.2025)
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، اتفاقية بشأن الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين.
وأشار بوتين، في وقت سابق، إلى أن الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين روسيا وفنزويلا يشكلان أساسا متينا لمزيد من توسيع العلاقات المتعددة الأوجه على المدى الطويل.

وفي وقت سابق، قال يوري أوشاكوف، مساعد الزعيم الروسي للصحفيين إن الاتفاق يهدف إلى الأمد البعيد ويغطي تقريبا كل الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الثنائي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
بوتين يستقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين
11:50 GMT
وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، كانت شاملة، وناقش الزعيمان جدول الأعمال بأكمله. وقال بيسكوف للصحفيين: "كانت المفاوضات شاملة للغاية. عُقدت المفاوضات بصيغتيها الضيقة والموسعة. وناقشنا جدول الأعمال بأكمله".

وتابع بيسكوف: "جدول الأعمال واسع النطاق. فنزويلا شريكتنا. لذلك، يجري التعاون في مجالات متنوعة. ناقشنا قضايا محددة، منها الطاقة، وقضايا النفط، والمشاريع المتعلقة بمختلف جوانب التعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بتأسيس الإنتاج، ونشاط الشركات الروسية في السوق الفنزويلية".

أفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - الجنود الروس خلال العرض العسكري على الساحة الحمراء في الذكرى الـ72 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
بينها دولة عربية... وحداث عسكرية من 13 دولة تشارك في العرض العسكري في موسكو
11:02 GMT
وفي وقت سابق، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين، معربًا عن امتنانه لمادورو الذي وصل إلى روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر.
ووصل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو إلى موسكو، اليوم الأربعاء،، وبعد المحادثات مع الرئيس بوتين، سيبقى في روسيا للمشاركة في الفعاليات المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
شي جين بينغ يتوجه إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر
بينها دولة عربية... وحداث عسكرية من 13 دولة تشارك في العرض العسكري في موسكو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала