https://sarabic.ae/20250507/بوتين-ومادورو-يوقعان-اتفاقية-شراكة-استراتيجية-بين-روسيا-وفنزويلا-1100271108.html
بوتين ومادورو يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية بين روسيا وفنزويلا
بوتين ومادورو يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية بين روسيا وفنزويلا
سبوتنيك عربي
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، اتفاقية بشأن الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T14:29+0000
2025-05-07T14:29+0000
2025-05-07T14:30+0000
روسيا
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وأشار بوتين، في وقت سابق، إلى أن الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين روسيا وفنزويلا يشكلان أساسا متينا لمزيد من توسيع العلاقات المتعددة الأوجه على المدى الطويل.وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، كانت شاملة، وناقش الزعيمان جدول الأعمال بأكمله. وقال بيسكوف للصحفيين: "كانت المفاوضات شاملة للغاية. عُقدت المفاوضات بصيغتيها الضيقة والموسعة. وناقشنا جدول الأعمال بأكمله".وفي وقت سابق، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين، معربًا عن امتنانه لمادورو الذي وصل إلى روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر.ووصل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو إلى موسكو، اليوم الأربعاء،، وبعد المحادثات مع الرئيس بوتين، سيبقى في روسيا للمشاركة في الفعاليات المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.شي جين بينغ يتوجه إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصربينها دولة عربية... وحداث عسكرية من 13 دولة تشارك في العرض العسكري في موسكو
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روسيا, أخبار العالم الآن, رئاسة فنزويلا
روسيا, أخبار العالم الآن, رئاسة فنزويلا
بوتين ومادورو يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية بين روسيا وفنزويلا
14:29 GMT 07.05.2025 (تم التحديث: 14:30 GMT 07.05.2025)
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، اتفاقية بشأن الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين.
وأشار بوتين، في وقت سابق، إلى أن الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين روسيا وفنزويلا يشكلان أساسا متينا لمزيد من توسيع العلاقات المتعددة الأوجه على المدى الطويل.
وفي وقت سابق، قال يوري أوشاكوف، مساعد الزعيم الروسي للصحفيين إن الاتفاق يهدف إلى الأمد البعيد ويغطي تقريبا كل الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الثنائي.
وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، كانت شاملة، وناقش الزعيمان جدول الأعمال بأكمله. وقال بيسكوف للصحفيين: "كانت المفاوضات شاملة للغاية. عُقدت المفاوضات بصيغتيها الضيقة والموسعة. وناقشنا جدول الأعمال بأكمله".
وتابع بيسكوف: "جدول الأعمال واسع النطاق. فنزويلا شريكتنا. لذلك، يجري التعاون في مجالات متنوعة. ناقشنا قضايا محددة، منها الطاقة، وقضايا النفط، والمشاريع المتعلقة بمختلف جوانب التعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بتأسيس الإنتاج، ونشاط الشركات الروسية في السوق الفنزويلية".
وفي وقت سابق، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين
، معربًا عن امتنانه لمادورو الذي وصل إلى روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر.
ووصل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو إلى موسكو، اليوم الأربعاء،، وبعد المحادثات مع الرئيس بوتين، سيبقى في روسيا للمشاركة في الفعاليات المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.