https://sarabic.ae/20251008/مصر-تصبح-ثالث-منتخب-أفريقي-يتأهل-لكأس-العالم-2026-والسيسي-يهنئ-الفريق--1105771995.html

مصر تصبح ثالث منتخب أفريقي يتأهل لكأس العالم 2026.. والسيسي يهنئ الفريق

مصر تصبح ثالث منتخب أفريقي يتأهل لكأس العالم 2026.. والسيسي يهنئ الفريق

سبوتنيك عربي

ضمن منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليحجز مقعده في البطولة العالمية للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزٍ مستحق على جيبوتي بنتيجة 3-0. 08.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-08T18:21+0000

2025-10-08T18:21+0000

2025-10-08T18:21+0000

مجتمع

أخبار مصر الآن

أفريقيا

تونس

أخبار تونس اليوم

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105545283_0:0:1535:864_1920x0_80_0_0_14ffe8345deb59dd04eac0917f0783a9.jpg

جاء الانتصار في مباراة أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "العربي الزاولي" في المغرب، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وفقا لوسائل إعلام رياضية. ورفع المنتخب المصري، بقيادة مدربه حسام حسن، رصيده إلى 23 نقطة، ليتصدر مجموعته بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بوركينا فاسو، قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات. ويُعد هذا التأهل الرابع للفراعنة إلى نهائيات المونديال، بعد مشاركاتهم التاريخية في نسخ 1934، كأول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى البطولة، و1990 تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري، و2018 في روسيا بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.وأضاف السيسي: "لقد أدخلتم الفرحة في قلوب المصريين الذين تابعوا مسيرتكم بكل فخر واعتزاز، وأثبتّم أن الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز. هذا التأهل هو ثمرة جهد مخلص وتفانٍ من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ويستحق كل التقدير والاحترام".وأردف قائلا: "أدعوكم إلى مواصلة العمل الجاد وبذل أقصى الجهد خلال منافسات كأس العالم، لتقديم أداء يليق بمكانة مصر وتاريخها الكروي، ويعكس صورة مشرفة عن الرياضة المصرية أمام العالم".وجاء التأهل التونسي عقب فوز مثير حققه "نسور قرطاج" على منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0، في اللحظات الأخيرة من مباراة صعبة جرت الشهر الماضي. وبهذا الانتصار، عززت تونس صدارتها للمجموعة بفارق 10 نقاط عن ناميبيا، التي تبقّى لها ثلاث مباريات فقط، مما ضمن تأهلها قبل نهاية التصفيات. ويُعد هذا التأهل هو السابع في تاريخ تونس للمونديال، بعد مشاركاتها السابقة في أعوام: 1978، 1998، 2002، 2006، 2018، و2022.

https://sarabic.ae/20250927/ترامب-قد-ننقل-مباريات-كأس-العالم-2026-من-مدن-أمريكية-خطرة-1105321006.html

https://sarabic.ae/20251001/نائب-رئيس-الفيفا-ردا-على-ترامب-الاتحاد-فقط-هو-من-يقرر-المدن-التي-ستستضيف-كأس-العالم-1105517463.html

أفريقيا

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مصر الآن, أفريقيا, تونس, أخبار تونس اليوم, رياضة