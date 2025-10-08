عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
مصر تصبح ثالث منتخب أفريقي يتأهل لكأس العالم 2026.. والسيسي يهنئ الفريق
مصر تصبح ثالث منتخب أفريقي يتأهل لكأس العالم 2026.. والسيسي يهنئ الفريق
ضمن منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليحجز مقعده في البطولة العالمية للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزٍ مستحق على جيبوتي بنتيجة 3-0. 08.10.2025, سبوتنيك عربي
جاء الانتصار في مباراة أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "العربي الزاولي" في المغرب، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وفقا لوسائل إعلام رياضية. ورفع المنتخب المصري، بقيادة مدربه حسام حسن، رصيده إلى 23 نقطة، ليتصدر مجموعته بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بوركينا فاسو، قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات. ويُعد هذا التأهل الرابع للفراعنة إلى نهائيات المونديال، بعد مشاركاتهم التاريخية في نسخ 1934، كأول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى البطولة، و1990 تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري، و2018 في روسيا بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.وأضاف السيسي: "لقد أدخلتم الفرحة في قلوب المصريين الذين تابعوا مسيرتكم بكل فخر واعتزاز، وأثبتّم أن الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز. هذا التأهل هو ثمرة جهد مخلص وتفانٍ من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ويستحق كل التقدير والاحترام".وأردف قائلا: "أدعوكم إلى مواصلة العمل الجاد وبذل أقصى الجهد خلال منافسات كأس العالم، لتقديم أداء يليق بمكانة مصر وتاريخها الكروي، ويعكس صورة مشرفة عن الرياضة المصرية أمام العالم".وجاء التأهل التونسي عقب فوز مثير حققه "نسور قرطاج" على منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0، في اللحظات الأخيرة من مباراة صعبة جرت الشهر الماضي. وبهذا الانتصار، عززت تونس صدارتها للمجموعة بفارق 10 نقاط عن ناميبيا، التي تبقّى لها ثلاث مباريات فقط، مما ضمن تأهلها قبل نهاية التصفيات. ويُعد هذا التأهل هو السابع في تاريخ تونس للمونديال، بعد مشاركاتها السابقة في أعوام: 1978، 1998، 2002، 2006، 2018، و2022.
https://sarabic.ae/20250927/ترامب-قد-ننقل-مباريات-كأس-العالم-2026-من-مدن-أمريكية-خطرة-1105321006.html
https://sarabic.ae/20251001/نائب-رئيس-الفيفا-ردا-على-ترامب-الاتحاد-فقط-هو-من-يقرر-المدن-التي-ستستضيف-كأس-العالم-1105517463.html
تابعنا عبر
ضمن منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليحجز مقعده في البطولة العالمية للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزٍ مستحق على جيبوتي بنتيجة 3-0.
جاء الانتصار في مباراة أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "العربي الزاولي" في المغرب، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وفقا لوسائل إعلام رياضية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
ترامب: قد ننقل مباريات كأس العالم 2026 من مدن أمريكية "خطرة"
27 سبتمبر, 07:42 GMT
ورفع المنتخب المصري، بقيادة مدربه حسام حسن، رصيده إلى 23 نقطة، ليتصدر مجموعته بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بوركينا فاسو، قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.
ويُعد هذا التأهل الرابع للفراعنة إلى نهائيات المونديال، بعد مشاركاتهم التاريخية في نسخ 1934، كأول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى البطولة، و1990 تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري، و2018 في روسيا بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تهنئة خاصة لأبطال المنتخب الوطني، مشيدًا بإنجازهم المستحق في التأهل إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأضاف السيسي: "لقد أدخلتم الفرحة في قلوب المصريين الذين تابعوا مسيرتكم بكل فخر واعتزاز، وأثبتّم أن الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز. هذا التأهل هو ثمرة جهد مخلص وتفانٍ من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ويستحق كل التقدير والاحترام".
الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
نائب رئيس الفيفا ردا على ترامب: الاتحاد فقط هو من يقرر المدن التي ستستضيف كأس العالم
1 أكتوبر, 20:27 GMT
وأردف قائلا: "أدعوكم إلى مواصلة العمل الجاد وبذل أقصى الجهد خلال منافسات كأس العالم، لتقديم أداء يليق بمكانة مصر وتاريخها الكروي، ويعكس صورة مشرفة عن الرياضة المصرية أمام العالم".
وكان المنتخب التونسي قد حجز مقعده رسميًا في نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليصبح ثالث منتخب عربي يبلغ النهائيات بعد المغرب والأردن.
وجاء التأهل التونسي عقب فوز مثير حققه "نسور قرطاج" على منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0، في اللحظات الأخيرة من مباراة صعبة جرت الشهر الماضي.
وبهذا الانتصار، عززت تونس صدارتها للمجموعة بفارق 10 نقاط عن ناميبيا، التي تبقّى لها ثلاث مباريات فقط، مما ضمن تأهلها قبل نهاية التصفيات.
ويُعد هذا التأهل هو السابع في تاريخ تونس للمونديال، بعد مشاركاتها السابقة في أعوام: 1978، 1998، 2002، 2006، 2018، و2022.
