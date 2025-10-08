منح ثلاثة باحثين جائزة نوبل للكيمياء 2025 بينهم عربي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251008/منح-ثلاثة-باحثين-جائزة-نوبل-للكيمياء-2025-بينهم-عربي-1105751652.html
منح ثلاثة باحثين جائزة نوبل للكيمياء 2025 بينهم عربي
منح ثلاثة باحثين جائزة نوبل للكيمياء 2025 بينهم عربي
سبوتنيك عربي
مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، اليوم الأربعاء، للعلماء سوسومو كيتاغاوا، وريتشارد روبسون، وعمر ياغي، تقديرًا لأبحاثهم في مجال المركبات العضوية... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T10:15+0000
2025-10-08T10:15+0000
العالم
نوبل
كيمياء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102806/20/1028062098_0:1:1581:890_1920x0_80_0_0_c7cb3b54fc0babddd461f824b5df48a5.jpg
وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن ذلك خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم بالسويد، وسوف يتقاسم الفائزون الثلاثة جائزة مالية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (872 ألف جنيه إسترليني).فقد طور هؤلاء العلماء نوعا مبتكرا من الهياكل الجزيئية تعرف باسم الأطر المعدنية العضوية، والتي تتسم باحتوائها على مسامات وتجاويف كبيرة تتيح للجزيئات الانتقال خلالها بحرية.وقد مهد هذا الابتكار الطريق أمام تطبيقات علمية متنوعة، حيث تم استخدام هذه المواد في استخلاص الماء من الهواء في المناطق الصحراوية، وتنقية المياه من الملوثات، علاوة على احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزين غاز الهيدروجين.يعمل البروفيسور كيتاغاوا في جامعة كيوتو في اليابان، والبروفيسور ريتشارد روبسون في جامعة ملبورن، أستراليا، والبروفيسور عمر ياغي (عالم أردني من أصول فلسطينية) في جامعة كاليفورنيا، الولايات المتحدة.وفاز ثلاثة علماء بجائزة نوبل في الطب يوم الإثنين عن عملهم حول كيفية مهاجمة الجهاز المناعي للعدوى المعادية.وكانت جائزة الكيمياء العام الماضي مُنحت لثلاثة باحثين في مجال البروتينات هم: الأميركي ديفيد بيكر، والعالمان المقيمان في بريطانيا ديميس هاسابيس وجون جامبر.منح ثلاثة باحثين جائزة نوبل للفيزياء لعام 2025مودي يرفض ترشيح ترامب لجائزة نوبل وتدهور علاقتهما
https://sarabic.ae/20251006/جائزة-نوبل-في-الطب-لعام-2025-تمنح-لأبحاث-المناعة-1105672866.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102806/20/1028062098_82:0:1581:1124_1920x0_80_0_0_3f31c0f00566e1f74c7bc94b04a18279.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, نوبل, كيمياء
العالم, نوبل, كيمياء

منح ثلاثة باحثين جائزة نوبل للكيمياء 2025 بينهم عربي

10:15 GMT 08.10.2025
© AP Photo / Fernando Vergaraنوبل
نوبل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
تابعنا عبر
مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، اليوم الأربعاء، للعلماء سوسومو كيتاغاوا، وريتشارد روبسون، وعمر ياغي، تقديرًا لأبحاثهم في مجال المركبات العضوية المعدنية.
وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن ذلك خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم بالسويد، وسوف يتقاسم الفائزون الثلاثة جائزة مالية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (872 ألف جنيه إسترليني).

يدور عمل العلماء الثلاثة حول كيفية بناء الجزيئات معًا في بُنىً جزيئية. وقد أطلقت لجنة نوبل على هذه العملية اسم "العمارة الجزيئية".

فقد طور هؤلاء العلماء نوعا مبتكرا من الهياكل الجزيئية تعرف باسم الأطر المعدنية العضوية، والتي تتسم باحتوائها على مسامات وتجاويف كبيرة تتيح للجزيئات الانتقال خلالها بحرية.
وقد مهد هذا الابتكار الطريق أمام تطبيقات علمية متنوعة، حيث تم استخدام هذه المواد في استخلاص الماء من الهواء في المناطق الصحراوية، وتنقية المياه من الملوثات، علاوة على احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزين غاز الهيدروجين.
جائزة نوبل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
جائزة "نوبل" في الطب لعام 2025 تمنح لأبحاث المناعة
6 أكتوبر, 10:29 GMT
يعمل البروفيسور كيتاغاوا في جامعة كيوتو في اليابان، والبروفيسور ريتشارد روبسون في جامعة ملبورن، أستراليا، والبروفيسور عمر ياغي (عالم أردني من أصول فلسطينية) في جامعة كاليفورنيا، الولايات المتحدة.

إنها ثالث جائزة علمية تُمنح هذا الأسبوع. يوم الثلاثاء، فاز جون كلارك وميشيل ديفوريه وجون مارتينيس بجائزة نوبل في الفيزياء عن أعمالهم في ميكانيكا "الكم" التي مهدت الطريق للحاسوب الكمي.

وفاز ثلاثة علماء بجائزة نوبل في الطب يوم الإثنين عن عملهم حول كيفية مهاجمة الجهاز المناعي للعدوى المعادية.
وكانت جائزة الكيمياء العام الماضي مُنحت لثلاثة باحثين في مجال البروتينات هم: الأميركي ديفيد بيكر، والعالمان المقيمان في بريطانيا ديميس هاسابيس وجون جامبر.
منح ثلاثة باحثين جائزة نوبل للفيزياء لعام 2025
مودي يرفض ترشيح ترامب لجائزة نوبل وتدهور علاقتهما
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала