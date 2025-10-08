منح ثلاثة باحثين جائزة نوبل للكيمياء 2025 بينهم عربي
مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، اليوم الأربعاء، للعلماء سوسومو كيتاغاوا، وريتشارد روبسون، وعمر ياغي، تقديرًا لأبحاثهم في مجال المركبات العضوية المعدنية.
وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن ذلك خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم بالسويد، وسوف يتقاسم الفائزون الثلاثة جائزة مالية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (872 ألف جنيه إسترليني).
يدور عمل العلماء الثلاثة حول كيفية بناء الجزيئات معًا في بُنىً جزيئية. وقد أطلقت لجنة نوبل على هذه العملية اسم "العمارة الجزيئية".
فقد طور هؤلاء العلماء نوعا مبتكرا من الهياكل الجزيئية تعرف باسم الأطر المعدنية العضوية، والتي تتسم باحتوائها على مسامات وتجاويف كبيرة تتيح للجزيئات الانتقال خلالها بحرية.
وقد مهد هذا الابتكار الطريق أمام تطبيقات علمية متنوعة، حيث تم استخدام هذه المواد في استخلاص الماء من الهواء في المناطق الصحراوية، وتنقية المياه من الملوثات، علاوة على احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزين غاز الهيدروجين.
يعمل البروفيسور كيتاغاوا في جامعة كيوتو في اليابان، والبروفيسور ريتشارد روبسون في جامعة ملبورن، أستراليا، والبروفيسور عمر ياغي (عالم أردني من أصول فلسطينية) في جامعة كاليفورنيا، الولايات المتحدة.
إنها ثالث جائزة علمية تُمنح هذا الأسبوع. يوم الثلاثاء، فاز جون كلارك وميشيل ديفوريه وجون مارتينيس بجائزة نوبل في الفيزياء عن أعمالهم في ميكانيكا "الكم" التي مهدت الطريق للحاسوب الكمي.
وفاز ثلاثة علماء بجائزة نوبل في الطب يوم الإثنين عن عملهم حول كيفية مهاجمة الجهاز المناعي للعدوى المعادية.
وكانت جائزة الكيمياء العام الماضي مُنحت لثلاثة باحثين في مجال البروتينات هم: الأميركي ديفيد بيكر، والعالمان المقيمان في بريطانيا ديميس هاسابيس وجون جامبر.