إسرائيل تهدد بـ"الرد بقوة كبيرة" على أي هجوم من "حماس" خلال ترتيبات وقف إطلاق النار

إسرائيل تهدد بـ"الرد بقوة كبيرة" على أي هجوم من "حماس" خلال ترتيبات وقف إطلاق النار

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، بأنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بـ"الرد بقوة كبيرة" على أي تهديد أو اعتداء من حركة حماس الفلسطينية،... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

وأكد كاتس في منشور عبر منصة "إكس"، أن تعليماته تأتي "لضمان حماية الجنود خلال المرحلة الانتقالية قبل موافقة الحكومة وتنفيذ الاتفاق مع "حماس".وأشار إلى أن "سلامة جنود الجيش الإسرائيلي تمثل الأولوية القصوى، وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان ذلك".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدمًا في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها "حماس" لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

