إعلام إسرائيلي: جثمانا يحيى ومحمد السنوار لن يسلما في إطار الاتفاق مع "حماس"
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن جثماني يحيى ومحمد السنوار، لن يُسلما في إطار الاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني، مساء اليوم الخميس، أن جثمان رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، يحيى السنوار، وشقيقه محمد السنوار، لن يُسلما في إطار الاتفاق مع "حماس".وكانت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جملئيل، قد شددت في وقت سابق من اليوم الخميس، على أن بلادها لن تسلم جثماني الشقيقين السنوار إلى "حماس".وأكدت الوزيرة الإسرائيلية أن هناك أغلبية مطلقة في الحكومة للموافقة على الاتفاق مع حركة "حماس".ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، إن الوزيرة أنه رغم معارضة البعض من أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو للاتفاق مع "حماس"، لكنهم عمليا، قرروا البقاء في الحكومة، وأن الاتفاق مع الحركة الفلسطينية ليس بحاجة إلى شبكة أمان.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت "حماس" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعيةً الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وتبحث المفاوضات الجارية في مدينة شرم الشيخ المصرية ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها "حماس" لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني، مساء اليوم الخميس، أن جثمان رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، يحيى السنوار، وشقيقه محمد السنوار، لن يُسلما في إطار الاتفاق مع "حماس".
وكانت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جملئيل، قد شددت في وقت سابق من اليوم الخميس، على أن بلادها لن تسلم جثماني الشقيقين السنوار إلى "حماس".
وأكدت الوزيرة الإسرائيلية أن هناك أغلبية مطلقة في الحكومة للموافقة على الاتفاق مع حركة "حماس".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، إن الوزيرة أنه رغم معارضة البعض من أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو للاتفاق مع "حماس"، لكنهم عمليا، قرروا البقاء في الحكومة، وأن الاتفاق مع الحركة الفلسطينية ليس بحاجة إلى شبكة أمان.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها
.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت "حماس" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعيةً الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
وتبحث المفاوضات الجارية في مدينة شرم الشيخ المصرية ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها "حماس"
لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية
، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.