https://sarabic.ae/20251009/إعلام-إسرائيلي-جثمانا-يحيى-ومحمد-السنوار-لن-يسلما-في-إطار-الاتفاق-مع-حماس-1105800538.html

إعلام إسرائيلي: جثمانا يحيى ومحمد السنوار لن يسلما في إطار الاتفاق مع "حماس"

إعلام إسرائيلي: جثمانا يحيى ومحمد السنوار لن يسلما في إطار الاتفاق مع "حماس"

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن جثماني يحيى ومحمد السنوار، لن يُسلما في إطار الاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية. 09.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-09T12:35+0000

2025-10-09T12:35+0000

2025-10-09T12:35+0000

غزة

حركة حماس

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/13/1093948776_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_a84cac700a437d6f74c41be6fea54713.png

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني، مساء اليوم الخميس، أن جثمان رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، يحيى السنوار، وشقيقه محمد السنوار، لن يُسلما في إطار الاتفاق مع "حماس".وكانت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جملئيل، قد شددت في وقت سابق من اليوم الخميس، على أن بلادها لن تسلم جثماني الشقيقين السنوار إلى "حماس".وأكدت الوزيرة الإسرائيلية أن هناك أغلبية مطلقة في الحكومة للموافقة على الاتفاق مع حركة "حماس".ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، إن الوزيرة أنه رغم معارضة البعض من أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو للاتفاق مع "حماس"، لكنهم عمليا، قرروا البقاء في الحكومة، وأن الاتفاق مع الحركة الفلسطينية ليس بحاجة إلى شبكة أمان.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت "حماس" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعيةً الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وتبحث المفاوضات الجارية في مدينة شرم الشيخ المصرية ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها "حماس" لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20251009/فصائل-المقاومة-الفلسطينية-تصدر-بيانا-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1105792771.html

https://sarabic.ae/20251009/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يتلقى-أوامر-بالاستعداد-للانسحاب-الكامل--من-غزة-أو-التراجع-إلى-خطوط-خلفية-1105780534.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار