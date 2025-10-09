https://sarabic.ae/20251009/بعد-اختطاف-طفل-من-أمام-مدرسته-وقفات-احتجاجية-وإضراب-عام-في-مدارس-اللاذقية-غربي-سوريا-1105793322.html

بعد اختطاف طفل من أمام مدرسته... وقفات احتجاجية وإضراب عام في مدارس اللاذقية غربي سوريا

شهدت مدينة اللاذقية غربي سوريا، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية ردَا على حادثة خطف طالب من أمام مدرسته، من قبل مسلحين ملثمين، وسط المدينة التي تشهد حوادث خطف، منذ... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن الوقفة الاحتجاجية أمام مدرسة "جمال داوود"، (مدرسة الطالب المختطف) جاءت بناء على دعوة من الفعاليات الأهلية في المدينة، حيث تجمع أهالي وطلاب المدرسة، رافعين صور الطفل المختطف، ومطالبين الجهات المعنية بالتحرك السريع لكشف مصيره، والقبض على الجناة.ووفقًا لما أفادت به مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، فإن أربعة مسلحين ملثمين نفذوا عملية اختطاف الطالب محمد حيدر، من أمام مدرسته الواقعة في حي المشروع العاشر داخل المدينة، في وضح النهار وأمام أعين زملائه وعدد من سكان الحي. مستخدمين سيارة دفع رباعي، حيث ترجلوا منها أمام مدرسة "جمال داوود"، وقاموا بجذب الطفل بالقوة إلى داخل السيارة، وسط حالة من الذهول والصدمة بين الطلاب والمارة.من جهتها، قالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على "فيسبوك" (محظور في روسيا بسبب أنشطته المتطرفة)، إن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بيانًا رسميًا أكدت فيه أنها تتابع قضية اختطاف الطفل محمد قيس حيدر باهتمام مباشر.وأكدت القيادة أن الجهود الميدانية مستمرة على مدار الساعة، بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية، بهدف الوصول إلى الطفل وتحريره بأمان، والقبض على المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، مشددة على أن أمن وسلامة المواطنين، وخاصة الأطفال، يمثل أولوية قصوى في عملها.

