بعد اختطاف طفل من أمام مدرسته... وقفات احتجاجية وإضراب عام في مدارس اللاذقية غربي سوريا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
بعد اختطاف طفل من أمام مدرسته... وقفات احتجاجية وإضراب عام في مدارس اللاذقية غربي سوريا
بعد اختطاف طفل من أمام مدرسته... وقفات احتجاجية وإضراب عام في مدارس اللاذقية غربي سوريا
شهدت مدينة اللاذقية غربي سوريا، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية ردَا على حادثة خطف طالب من أمام مدرسته، من قبل مسلحين ملثمين، وسط المدينة التي تشهد حوادث خطف، منذ... 09.10.2025
وأفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن الوقفة الاحتجاجية أمام مدرسة "جمال داوود"، (مدرسة الطالب المختطف) جاءت بناء على دعوة من الفعاليات الأهلية في المدينة، حيث تجمع أهالي وطلاب المدرسة، رافعين صور الطفل المختطف، ومطالبين الجهات المعنية بالتحرك السريع لكشف مصيره، والقبض على الجناة.ووفقًا لما أفادت به مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، فإن أربعة مسلحين ملثمين نفذوا عملية اختطاف الطالب محمد حيدر، من أمام مدرسته الواقعة في حي المشروع العاشر داخل المدينة، في وضح النهار وأمام أعين زملائه وعدد من سكان الحي. مستخدمين سيارة دفع رباعي، حيث ترجلوا منها أمام مدرسة "جمال داوود"، وقاموا بجذب الطفل بالقوة إلى داخل السيارة، وسط حالة من الذهول والصدمة بين الطلاب والمارة.من جهتها، قالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على "فيسبوك" (محظور في روسيا بسبب أنشطته المتطرفة)، إن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بيانًا رسميًا أكدت فيه أنها تتابع قضية اختطاف الطفل محمد قيس حيدر باهتمام مباشر.وأكدت القيادة أن الجهود الميدانية مستمرة على مدار الساعة، بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية، بهدف الوصول إلى الطفل وتحريره بأمان، والقبض على المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، مشددة على أن أمن وسلامة المواطنين، وخاصة الأطفال، يمثل أولوية قصوى في عملها.
أخبار سوريا اليوم, اللاذقية, اختطاف, احتجاجات, طالب
أخبار سوريا اليوم, اللاذقية, اختطاف, احتجاجات, طالب

بعد اختطاف طفل من أمام مدرسته... وقفات احتجاجية وإضراب عام في مدارس اللاذقية غربي سوريا

شهدت مدينة اللاذقية غربي سوريا، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية ردَا على حادثة خطف طالب من أمام مدرسته، من قبل مسلحين ملثمين، وسط المدينة التي تشهد حوادث خطف، منذ رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمير/ كانون الأول الماضي.
وأفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن الوقفة الاحتجاجية أمام مدرسة "جمال داوود"، (مدرسة الطالب المختطف) جاءت بناء على دعوة من الفعاليات الأهلية في المدينة، حيث تجمع أهالي وطلاب المدرسة، رافعين صور الطفل المختطف، ومطالبين الجهات المعنية بالتحرك السريع لكشف مصيره، والقبض على الجناة.
بالتوزاي، سُجل إضراب عام في معظم مدارس مدينة اللاذقية وريفها، تعبيرًا عن الاستنكار الشعبي الواسع لهذه الجريمة، ورفضًا لاستمرار حالة الانفلات الأمني التي تهدد سلامة الأطفال والطلاب.
ووفقًا لما أفادت به مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، فإن أربعة مسلحين ملثمين نفذوا عملية اختطاف الطالب محمد حيدر، من أمام مدرسته الواقعة في حي المشروع العاشر داخل المدينة، في وضح النهار وأمام أعين زملائه وعدد من سكان الحي. مستخدمين سيارة دفع رباعي، حيث ترجلوا منها أمام مدرسة "جمال داوود"، وقاموا بجذب الطفل بالقوة إلى داخل السيارة، وسط حالة من الذهول والصدمة بين الطلاب والمارة.
وأضافت المصادر: "وجه المسلحون بنادقهم نحو كل من حاول التدخل أو الاقتراب من السيارة، ما حال دون تمكن أي من المتواجدين من اعتراضهم أو منعهم من تنفيذ العملية، قبل أن يفروا بالطفل إلى جهة مجهولة داخل المدينة".
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
من جهتها، قالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على "فيسبوك" (محظور في روسيا بسبب أنشطته المتطرفة)، إن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بيانًا رسميًا أكدت فيه أنها تتابع قضية اختطاف الطفل محمد قيس حيدر باهتمام مباشر.
وأشارت إلى أن الحادثة وقعت صباح يوم الأربعاء أمام مدرسة "جمال داوود"، وقد تم توجيه الجهات المختصة للتحرك الفوري وبدء التحقيقات وجمع المعلومات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الفاعلين منذ لحظة ورود البلاغ.
وأكدت القيادة أن الجهود الميدانية مستمرة على مدار الساعة، بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية، بهدف الوصول إلى الطفل وتحريره بأمان، والقبض على المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، مشددة على أن أمن وسلامة المواطنين، وخاصة الأطفال، يمثل أولوية قصوى في عملها.
