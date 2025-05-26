https://sarabic.ae/20250526/الساحل-يتصدر-المشهد-في-سوريا-من-جديد-ماذا-يحدث-في-محافظة-طرطوس؟-1100972108.html
الساحل يتصدر المشهد في سوريا من جديد... ماذا يحدث في محافظة طرطوس؟
الساحل يتصدر المشهد في سوريا من جديد... ماذا يحدث في محافظة طرطوس؟
سبوتنيك عربي
لا يزال الساحل السوري يتصدر المشهد اليومي للأحداث في البلاد، مع استمرارعمليات القتل والخطف وقمع الحريات الشخصية، التي تقوم بها مجموعات مسلحة، تقول سلطات البلاد... 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T10:13+0000
2025-05-26T10:13+0000
2025-05-26T11:27+0000
أخبار سوريا اليوم
قتل
خطف
قمع الحريات
مجموعات مسلحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098574306_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_d94d4457c86e31a4b5a1b3ee00121c1c.jpg
وفي تتطور جديد شهدته مدينة طرطوس مركز المحافظة، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بإقدام 4 ملثمين "يرجح أنهم عناصر يتبعون لوزارة الدفاع" السورية، على مهاجمة حانة لبيع وتقديم المشروبات الكحولية في المدينة، حيث حطموا محتويات الحانة وخربوا ممتلكات مالكها. وأضاف: "بعد تنفيذ الهجوم، غادر المسلحون المكان على متن دراجاتهم النارية دون أن تعترضهم أي جهة أمنية، ولم تصدر السلطات الرسمية حتى الآن أي تعليق حول الحادثة"، في حين أشارت مواقع التواصل الاجتماعي إلى قيام المسلحين أنفسهم بمهاجمة حانة أخرى في مدينة طرطوس أيضا.وأشار إلى أنه بعض العناصر المتشددة "تسعى إلى فرض ملابس وزي معين على الأفراد، مما يحد من حريتهم في اختيار مظهرهم، ويؤثر قمع الحريات الشخصية على المجتمع ككل، حيث يؤدي إلى تدهور العلاقات الاجتماعية وزيادة التوترات".وليست هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها مسلحون أماكن عامة، إذ هاجم مسلحون متشددون، في وقت سابق، نادي "الكروان" الليلي في العاصمة دمشق، بالأسلحة الرشاشة، وأطلقوا الرصاص وخربوا محتويات النادي، ما أدى إلى مقتل سيدة وإصابة آخرين، ثم غادر المسلحون المكان دون أن تعلن الجهة المهاجمة عن نفسها.وبعد ساعات، تدخلت القوى الأمنية واعتقلت جميع العناصر المتورطين في مداهمة المطعم وسط دمشق، وذلك بعد تداول مقاطع مصورة تظهر الاعتداءات التي تعرض لها المدنيون.وفي حين لم تصدر السلطات السورية أي بيان أو تعليق في ما يتعلق بالحوادث الأمنية، التي تجري في الساحل السوري، تواصل وزارة الداخلية السورية تنفيذ خطة السلطة الانتقالية في البلاد، التي تهدف إلى إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية والعسكرية.وبحسب وزارة الداخلية السورية، تم تعيين العقيد عبد العال محمد عبد العال، قائدًا للأمن الداخلي في محافظة طرطوس.وفي حادثة مماثلة، أفادت منصات التواصل الاجتماعي المحلية، بمقتل مواطن آخر بعد استهدافه بشكل مباشر من قبل المسلحين أنفسهم في منطقة جسر الخريبات في ريف طرطوس، كما قُتل مواطن آخر على طريق بيت عليان - دحباش في ريف طرطوس، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين، وسط معلومات عن القبض عليهم من قبل جهاز الأمن العام.كما أفادت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، بنبأ العثور على جثة مواطن يعمل موظفا في مركز بريد بلدة البيضا في ريف منطقة بانياس، مقتولًا ومنكلًا بجثته، أثناء عودته إلى قريته كوكب. ووفقا للمعلومات التي حصل عليها "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فإن مسلحين مجهولين اعترضوا طريق الضحية في قرية البساتين المجاورة، حيث تم توقيفه، قبل أن "يُعثر عليه مقتولًا، وقد بدت على جثته آثار تعذيب وتنكيل مروعة".كما تتواصل عمليات الخطف في المحافظة، بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض الشيخ صالح سعود، نائب إمام مسجد علي بن أبي طالب في حي الجامع بطرطوس، للاختطاف. ويعرف الشيخ سعود، بنشاطه في مجال تعزيز السلم الأهلي والتقارب بين مختلف المكونات الدينية والاجتماعية في المحافظة.ووفقا للمعلومات، فقد صادف المسلحان شابًا يبلغ من العمر 18 عاما، حيث قاما بإيقافه، وأطلقا عليه 4 رصاصات من مسافة قريبة، استقرت جميعها في رأسه، ما أدى إلى وفاته على الفور.
https://sarabic.ae/20250507/7-محافظات-سورية-تحت-وطأة-العنف-هجمات-مسلحة-واغتيالات-تثير-القلق-العام-1100278573.html
https://sarabic.ae/20250525/الداخلية-السورية-تجري-تغييرات-كبيرة-بقيادات-الأجهزة-الأمنية-في-12-محافظة-1100960750.html
https://sarabic.ae/20250520/لافروف-عمليات-التطهير-العرقي-في-سوريا-على-أساس-العرق-والدين-تثير-القلق--1100764823.html
https://sarabic.ae/20250410/شهر-على-تشكيلها-لجنة-تقصي-الحقائق-في-الساحل-السوري-دون-نتائج-حاسمة-1099402641.html
https://sarabic.ae/20250418/اختفاء-الفتيات-في-سوريا-ظاهرة-خطيرة-تتحول-إلى-حالة-شبه-يومية-1099669966.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098574306_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2bc5f359df183ed1e720711113175518.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, قتل, خطف, قمع الحريات, مجموعات مسلحة
أخبار سوريا اليوم, قتل, خطف, قمع الحريات, مجموعات مسلحة
الساحل يتصدر المشهد في سوريا من جديد... ماذا يحدث في محافظة طرطوس؟
10:13 GMT 26.05.2025 (تم التحديث: 11:27 GMT 26.05.2025)
لا يزال الساحل السوري يتصدر المشهد اليومي للأحداث في البلاد، مع استمرارعمليات القتل والخطف وقمع الحريات الشخصية، التي تقوم بها مجموعات مسلحة، تقول سلطات البلاد إنها منقلتة، في حين يقول عدد من المتابعين والمراقبين إنها "تتبع لوزارة الدفاع السورية"، على حد قولهم.
وفي تتطور جديد شهدته مدينة طرطوس مركز المحافظة، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بإقدام 4 ملثمين "يرجح أنهم عناصر يتبعون لوزارة الدفاع" السورية، على مهاجمة حانة لبيع وتقديم المشروبات الكحولية في المدينة، حيث حطموا محتويات الحانة وخربوا ممتلكات مالكها.
وبحسب المرصد، اعتدى المهاجمون على عدد من الموجودين داخل الحانة، وسرقوا هاتف أحد المواطنين، قبل أن يطلقوا تهديدا بالعودة مجددًا، الخميس المقبل.
وأضاف: "بعد تنفيذ الهجوم، غادر المسلحون المكان على متن دراجاتهم النارية دون أن تعترضهم أي جهة أمنية، ولم تصدر السلطات الرسمية حتى الآن أي تعليق حول الحادثة"، في حين أشارت مواقع التواصل الاجتماعي إلى قيام المسلحين أنفسهم بمهاجمة حانة أخرى في مدينة طرطوس أيضا.
وأكد المرصد أن "قمع الحريات الشخصية من قبل متشددين يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ويتطلب جهودا كبيرة لمواجهة هذه الانتهاكات وضمان حماية الحريات الأساسية للأفراد"، مشيرًا إلى أن "الكثير من الأفراد في سوريا يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بقمع الحريات الشخصية من قبل (أفراد - جماعات) متشددة تعمل في وزارتي الدفاع والداخلية، لفرض سيطرتها على حياة الأفراد وتقييد حرياتهم الشخصية لتحقيق أهدافها السياسية أو الدينية".
وأشار إلى أنه بعض العناصر المتشددة "تسعى إلى فرض ملابس وزي معين على الأفراد، مما يحد من حريتهم في اختيار مظهرهم، ويؤثر قمع الحريات الشخصية على المجتمع ككل، حيث يؤدي إلى تدهور العلاقات الاجتماعية وزيادة التوترات".
وليست هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها مسلحون أماكن عامة، إذ هاجم مسلحون متشددون، في وقت سابق، نادي "الكروان" الليلي في العاصمة دمشق، بالأسلحة الرشاشة، وأطلقوا الرصاص وخربوا محتويات النادي، ما أدى إلى مقتل سيدة وإصابة آخرين، ثم غادر المسلحون المكان دون أن تعلن الجهة المهاجمة عن نفسها.
وفي حادثة أخرى في العاصمة دمشق أيضا، أفادت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، باقتحام عناصر من فصائل مسلحة رديفة لوزارتي الداخلية والدفاع، مطعم ونادي "ليالي الشرق" في ساحة المحافظة بالعاصمة، وأطلقوا النار في الهواء بشكل ترهيبي، واعتدوا بالضرب على عدد من المدنيين، بينهم نساء، وسط ذهول الحاضرين وغياب تام لأي تدخل من الجهات الأمنية.
وبعد ساعات، تدخلت القوى الأمنية واعتقلت جميع العناصر المتورطين في مداهمة المطعم
وسط دمشق، وذلك بعد تداول مقاطع مصورة تظهر الاعتداءات التي تعرض لها المدنيون.
وفي حين لم تصدر السلطات السورية أي بيان أو تعليق في ما يتعلق بالحوادث الأمنية، التي تجري في الساحل السوري، تواصل وزارة الداخلية السورية تنفيذ خطة السلطة الانتقالية في البلاد، التي تهدف إلى إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن وزارة الداخلية، أعلنت عن تغييرات في قادة أجهزة الأمن الداخلي بـ12 محافظة من أصل 14 محافظة سورية، كما شملت التغييرات تعيين 6 معاونين لوزير الداخلية، يتولون ملفات مختلفة أمنية ومدنية.
وبحسب وزارة الداخلية السورية، تم تعيين العقيد عبد العال محمد عبد العال، قائدًا للأمن الداخلي في محافظة طرطوس.
وتأتي التغييرات عقب إعلان الداخلية السورية، عن خطة هيكلية تنظيمية جديدة تضمنت إصلاحات وإجراءات، كان أبرزها دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى "قيادة الأمن الداخلي"، إضافة إلى استحداث إدارات جديدة تتولى مهام حماية الحدود والبعثات الدبلوماسية ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر.
وفي استمرار لعمليات القتل الميداني التي ينفذها مسلحون مجهولون، ضد أبناء الطائفة العلوية، "قُتل مواطن بعد رميه بالرصاص المباشر من قبل مسلحين يستقلون سيارة، أمام محله الخاص بالحلاقة في قرية مجدلون البحر في ريف طرطوس"، وفقا للـ"مرصد السوري لحقوق الإنسان".
وفي حادثة مماثلة، أفادت منصات التواصل الاجتماعي المحلية، بمقتل مواطن آخر بعد استهدافه بشكل مباشر من قبل المسلحين أنفسهم في منطقة جسر الخريبات في ريف طرطوس، كما قُتل مواطن آخر على طريق بيت عليان - دحباش في ريف طرطوس، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين، وسط معلومات عن القبض عليهم من قبل جهاز الأمن العام
.
وفي وقت سابق من مايو/ أيار الجاري، أفادت مصادر محلية، بخبر العثور على جثة شاب مقتول، وذلك بعد يومين من اختطافه على يد مسلحين مجهولين، في قرية يحمور بريف طرطوس، وذلك بعد أن أقدم مسلحان على اقتياده من أمام منزله، بعدما ادعيا أنهما يتبعان لجهاز الأمن العام، قبل أن يتم العثور على جثته مقتولا على الأوتوستراد الدولي.
كما أفادت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، بنبأ العثور على جثة مواطن يعمل موظفا في مركز بريد بلدة البيضا في ريف منطقة بانياس، مقتولًا ومنكلًا بجثته، أثناء عودته إلى قريته كوكب. ووفقا للمعلومات التي حصل عليها "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فإن مسلحين مجهولين اعترضوا طريق الضحية في قرية البساتين المجاورة، حيث تم توقيفه، قبل أن "يُعثر عليه مقتولًا، وقد بدت على جثته آثار تعذيب وتنكيل مروعة".
كما تتواصل عمليات الخطف في المحافظة، بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض الشيخ صالح سعود، نائب إمام مسجد علي بن أبي طالب في حي الجامع بطرطوس، للاختطاف. ويعرف الشيخ سعود، بنشاطه في مجال تعزيز السلم الأهلي والتقارب
بين مختلف المكونات الدينية والاجتماعية في المحافظة.
وفي محافظة اللاذقية أيضا، تتواصل حوادث القتل، إذ أفاد متابعون بإقدام مسلحين اثنين مجهولين يستقلان دراجة نارية، على اقتحام قرية الأشرفية التابعة لريف منطقة جبلة، ما تسبب بحالة من الذعر والهلع بين سكان القرية، الذين فروا إلى البساتين المحيطة.
ووفقا للمعلومات، فقد صادف المسلحان شابًا يبلغ من العمر 18 عاما، حيث قاما بإيقافه، وأطلقا عليه 4 رصاصات
من مسافة قريبة، استقرت جميعها في رأسه، ما أدى إلى وفاته على الفور.