https://sarabic.ae/20250526/الساحل-يتصدر-المشهد-في-سوريا-من-جديد-ماذا-يحدث-في-محافظة-طرطوس؟-1100972108.html

الساحل يتصدر المشهد في سوريا من جديد... ماذا يحدث في محافظة طرطوس؟

الساحل يتصدر المشهد في سوريا من جديد... ماذا يحدث في محافظة طرطوس؟

سبوتنيك عربي

لا يزال الساحل السوري يتصدر المشهد اليومي للأحداث في البلاد، مع استمرارعمليات القتل والخطف وقمع الحريات الشخصية، التي تقوم بها مجموعات مسلحة، تقول سلطات البلاد... 26.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-26T10:13+0000

2025-05-26T10:13+0000

2025-05-26T11:27+0000

أخبار سوريا اليوم

قتل

خطف

قمع الحريات

مجموعات مسلحة

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وفي تتطور جديد شهدته مدينة طرطوس مركز المحافظة، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بإقدام 4 ملثمين "يرجح أنهم عناصر يتبعون لوزارة الدفاع" السورية، على ‏مهاجمة حانة لبيع وتقديم المشروبات الكحولية في المدينة، حيث حطموا محتويات الحانة وخربوا ‏ممتلكات مالكها. ‏وأضاف: "بعد تنفيذ الهجوم، غادر المسلحون المكان على متن دراجاتهم النارية ‏دون أن تعترضهم أي جهة أمنية، ولم تصدر السلطات الرسمية حتى الآن ‏أي تعليق حول الحادثة"، في حين أشارت مواقع التواصل الاجتماعي إلى قيام المسلحين أنفسهم بمهاجمة حانة أخرى في مدينة طرطوس أيضا.وأشار إلى أنه بعض العناصر المتشددة "تسعى إلى فرض ملابس ‏وزي معين على الأفراد، مما يحد من حريتهم في اختيار مظهرهم، ويؤثر ‏قمع الحريات الشخصية على المجتمع ككل، حيث يؤدي إلى تدهور ‏العلاقات الاجتماعية وزيادة التوترات".‏وليست هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها مسلحون أماكن عامة، إذ هاجم مسلحون متشددون، في وقت سابق، نادي "الكروان" الليلي في العاصمة دمشق، بالأسلحة ‏الرشاشة، وأطلقوا الرصاص وخربوا محتويات النادي، ما ‏أدى إلى مقتل سيدة وإصابة آخرين، ثم غادر المسلحون المكان دون أن تعلن ‏الجهة المهاجمة عن نفسها.‏وبعد ساعات، تدخلت القوى الأمنية واعتقلت جميع العناصر المتورطين ‏في مداهمة المطعم وسط دمشق، وذلك بعد تداول ‏مقاطع مصورة تظهر الاعتداءات التي تعرض لها المدنيون.‏وفي حين لم تصدر السلطات السورية أي بيان أو تعليق في ما يتعلق بالحوادث الأمنية، التي تجري في الساحل السوري، تواصل وزارة الداخلية السورية تنفيذ خطة السلطة الانتقالية في البلاد، التي تهدف إلى إعادة تنظيم المؤسسات الأمنية والعسكرية.وبحسب وزارة الداخلية السورية، تم تعيين العقيد عبد العال محمد عبد العال، قائدًا للأمن الداخلي في محافظة طرطوس.وفي حادثة مماثلة، أفادت منصات التواصل الاجتماعي المحلية، بمقتل مواطن آخر بعد استهدافه بشكل مباشر من قبل المسلحين أنفسهم في منطقة جسر الخريبات في ريف طرطوس، كما قُتل مواطن آخر على طريق بيت عليان - دحباش في ريف طرطوس، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين، وسط معلومات عن القبض عليهم من قبل جهاز الأمن العام.كما أفادت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، بنبأ العثور على جثة مواطن يعمل موظفا في مركز بريد بلدة البيضا في ريف منطقة بانياس، مقتولًا ومنكلًا بجثته، أثناء عودته إلى قريته كوكب. ووفقا للمعلومات التي حصل عليها "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فإن مسلحين مجهولين اعترضوا طريق الضحية في قرية البساتين المجاورة، حيث تم توقيفه، قبل أن "يُعثر عليه مقتولًا، وقد بدت على جثته آثار تعذيب وتنكيل مروعة".كما تتواصل عمليات الخطف في المحافظة، بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض الشيخ صالح سعود، نائب إمام مسجد علي بن أبي طالب في حي الجامع بطرطوس، للاختطاف. ويعرف الشيخ سعود، بنشاطه في مجال تعزيز السلم الأهلي والتقارب بين مختلف المكونات الدينية والاجتماعية في المحافظة.ووفقا للمعلومات، فقد صادف المسلحان شابًا يبلغ من العمر 18 عاما، حيث قاما بإيقافه، وأطلقا عليه 4 رصاصات من مسافة قريبة، استقرت جميعها في رأسه، ما أدى إلى وفاته على الفور.

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أخبار سوريا اليوم, قتل, خطف, قمع الحريات, مجموعات مسلحة