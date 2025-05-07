https://sarabic.ae/20250507/7-محافظات-سورية-تحت-وطأة-العنف-هجمات-مسلحة-واغتيالات-تثير-القلق-العام-1100278573.html

7 محافظات سورية تحت وطأة العنف... هجمات مسلحة واغتيالات تثير القلق العام

7 محافظات سورية تحت وطأة العنف... هجمات مسلحة واغتيالات تثير القلق العام

سبوتنيك عربي

تشهد أغلبية المحافظات السورية، حوادث هجوم مسلح تعكس حالة الانفلات الأمني وسط تنوع في أنماط الجريمة، من الاختطاف إلى الإعدام الميداني والاغتيالات المجهولة. 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T17:05+0000

2025-05-07T17:05+0000

2025-05-07T17:05+0000

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وبحسب نشطاء، تحاول الحكومة السورية من جانبها ضبط الوضع الأمني المنفلت، عبر نشر حواجز أمنية وتفعيل مراكز الشرطة وتسيير دوريات.ففي العاصمة دمشق، تناقلت حسابات التواصل الاجتماعي المحلية مشاهد لهجوم مسلحين بالأسلحة الرشاشة، ليل الأحد الماضي، ملهى "الكروان" في منطقة الحجاز بدمشق، وأطلقوا الرصاص على المتواجدين في الملهى، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة آخرين، ثم غادر المسلحون المكان دون أن تعلن الجهة المهاجمة عن نفسها.وفي حلب، أفاد ناشطون بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخر، اليوم الأربعاء، بإطلاق رصاص من شخصين مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية، بمدينة إعزاز في ريف حلب شمالي سوريا.ونقلت وسائل إعلام سورية عن عضو العلاقات الإعلامية بمحافظة حلب، عبد القادر حج عثمان، اليوم الأربعاء، قوله إن "مجهولين على دراجة نارية أطلقوا الرصاص على مكتب لبيع السيارات في مدينة إعزاز شمالي حلب، ما أدى إلى مقتل اثنين على الفور وإصابة اثنين آخرين ليتوفى أحدهما متأثرا بإصابته".وفي محافظة دير الزور شرقي البلاد، ذكر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن "مجموعة مسلحة تستقل دراجات نارية أطلقت النار على شاب في شارع البوسرايا وسط المدينة، قبل أن تختطفه إلى جهة مجهولة، دون توفر معلومات حول مصيره أو دوافع العملية".وفي محافظة درعا جنوبي سوريا، قالت وسائل إعلام سورية، إن "طفلا قُتل بطلق ناري، خلال محاولة اغتيال أحد الأشخاص، من قبل مجهولين قرب فرع الأمن الجنائي سابقا في شارع السوق بمدينة الصنمين شمالي درعا".كما أكد ناشطون محليون، أمس الثلاثاء، مقتل 3 أشقاء بعد أن أقدم مسلحون على إطلاق النار عليهم أثناء وجودهم في أراضهم الزراعية في قرية تل سكين الساروت بريف حماة الغربي.وفي محافظة حمص وسط سوريا، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي المحلية خبر اقتحام مجموعة مسلحة تستقل سيارتين، قرية بلقسة بريف حمص الغربي، الاثنين الماضي، وأطلقت النار على شاب، ما أدى إلى مقتله، ثم اعتقلت المجموعة والده وشقيقه واقتادتهما إلى جهة مجهولة.وفي حادثة أخرى، أفاد ناشطون محليون باقتحام مسلحين متجرا في مدينة جبلة، الاثنين الماضي، محاولين اختطاف صاحب المتجر، الأمر الذي دفع ابن خالته لنجدته، وعندما انكشف أمر المسلحين أطلقوا النار على الشابين، ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح متفاوتة، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار.وأشار الأهالي إلى "قيام الفصيل يوم أمس واليوم الأربعاء، بإطلاق طائرات مسيرة تحمل قنابل متفجرة استهدفت مواقع عدة دون أن تسفر عن إصابات بشرية، وذلك بهدف الترهيب".وأوضحت الوكالة أن "الوزيرين بحثا أيضا سبل البدء في عمليات حصر السلاح بيد الدولة، والحد من ‏الانتشار الواسع له، ما يعزز الأمن والأمان ويقلل من التجاوزات غير ‏المنضبطة"، وأكدا ضرورة "ملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون، ‏وطرق منع وصول السلاح إليها، وتبادل المعلومات حول أماكن انتشارها ‏وتمركزها".

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أخبار سوريا اليوم, حوادث, اغتيالات, العالم العربي