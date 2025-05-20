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لافروف: عمليات التطهير العرقي في سوريا على أساس العرق والدين تثير القلق
لافروف: عمليات التطهير العرقي في سوريا على أساس العرق والدين تثير القلق
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن عمليات التطهير العرقي، التي ينفذها المسلحون في سوريا، على أسس عرقية ودينية، تثير القلق بشكل خاص. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T08:45+0000
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روسيا
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وقال لافروف، في حفل استقبال بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي: "الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا، حيث تقوم الجماعات المسلحة المتطرفة بتنفيذ عمليات تطهير عرقي حقيقية وقتل جماعي للأشخاص على أساس جنسيتهم ودينهم، يثير القلق بشكل خاص".وفي 6 مارس/ اَذار الماضي، جرت انتهاكات وتجاوزات سُجلت في قرى وبلدات عدة بحق المدنيين في الساحل السوري، تقف وراءها "مجموعات غير منضبطة"، بحسب قول الحكومة الانتقالية في البلاد، وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات عارمة بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري بريف اللاذقية، وعدد من البلدات المجاورة.فيما أقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، بوقوع تجاوزات في منطقة الساحل السوري، وارتكابها من قبل مجموعات عسكرية "غير منضبطة" خالفت التعليمات، ووعدت بإحالة كل من يثبت تورطه إلى محكمة عسكرية.مسؤولون أمريكيون: إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا فاجأ مسؤولي إدارتهبعد قرار ترامب.. اليابان تعيد النظر في العقوبات المفروضة على سوريا
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
لافروف: عمليات التطهير العرقي في سوريا على أساس العرق والدين تثير القلق
08:45 GMT 20.05.2025 (تم التحديث: 09:07 GMT 20.05.2025)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن عمليات التطهير العرقي، التي ينفذها المسلحون في سوريا، على أسس عرقية ودينية، تثير القلق بشكل خاص.
وقال لافروف، في حفل استقبال بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي: "الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا، حيث تقوم الجماعات المسلحة المتطرفة بتنفيذ عمليات تطهير عرقي حقيقية وقتل جماعي للأشخاص على أساس جنسيتهم ودينهم، يثير القلق بشكل خاص".
وفي الوقت ذاته، وصف لافروف تجاهل الغرب للجرائم في مختلف أنحاء العالم بأنه "أمر مدهش"، قائلا: "من المدهش مدى سهولة تجاهل الغرب للعديد من الجرائم في مختلف أنحاء العالم، إذا كانت هذه الجرائم لا تمنع الغرب من المضي قدمًا في أجندته العالمية من أجل التمسك بهيمنته المراوغة ومواصلة محاولة العيش على حساب الآخرين".
وفي 6 مارس/ اَذار الماضي، جرت انتهاكات وتجاوزات سُجلت في قرى وبلدات عدة بحق المدنيين في الساحل السوري، تقف وراءها "مجموعات غير منضبطة"، بحسب قول الحكومة الانتقالية في البلاد، وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات عارمة بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل
" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري بريف اللاذقية، وعدد من البلدات المجاورة.
وغداة الأحداث، أصدرت الرئاسة السورية للمرحلة الانتقالية، في 9 مارس الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، مهمتها الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة للتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
فيما أقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، بوقوع تجاوزات
في منطقة الساحل السوري، وارتكابها من قبل مجموعات عسكرية "غير منضبطة" خالفت التعليمات، ووعدت بإحالة كل من يثبت تورطه إلى محكمة عسكرية.