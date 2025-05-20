https://sarabic.ae/20250520/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-الاتفاق-على-رفع-العقوبات-الاقتصادية-المفروضة-على-سوريا-1100763198.html
الاتحاد الأوروبي يعتزم الاتفاق على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
الاتحاد الأوروبي يعتزم الاتفاق على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
سبوتنيك عربي
صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قبل بدء اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد في بروكسل، بأن "وزراء خارجية... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T07:54+0000
2025-05-20T07:54+0000
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وقالت كبيةر الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، للصحفيين قبل اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع في بروكسل: "فيما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق اليوم على رفع العقوبات الاقتصادية".ويجري الاتحاد الأوروبي، الذي قاطع حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لسنوات طويلة، حوارًا نشطًا مع السلطات السورية الجديدة.كما تم رفع الحظر على استيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد الأوروبي إلى سوريا. ووعد الاتحاد الأوروبي بعد ذلك بمواصلة تقييم العقوبات الأخرى، والتي "يمكن رفعها أيضًا في المستقبل"، بحسب قوله.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق في السعودية، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.بعد قرار ترامب.. اليابان تعيد النظر في العقوبات المفروضة على سورياالبنك الدولي: السعودية وقطر تسددان ديون سوريا البالغة نحو 15.5 مليون دولار
https://sarabic.ae/20250514/مسؤولون-أمريكيون-إعلان-ترامب-رفع-العقوبات-عن-سوريا-فاجأ-مسؤولي-إدارته-1100549420.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
الاتحاد الأوروبي يعتزم الاتفاق على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
07:54 GMT 20.05.2025 (تم التحديث: 08:43 GMT 20.05.2025)
صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قبل بدء اجتماع وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد في بروكسل، بأن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون الاتفاق على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا".
وقالت كبيةر الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، للصحفيين قبل اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع في بروكسل: "فيما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق اليوم على رفع العقوبات الاقتصادية".
ويجري الاتحاد الأوروبي، الذي قاطع حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لسنوات طويلة، حوارًا نشطًا مع السلطات السورية الجديدة.
وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وإزالة عدد من القيود في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية.
كما تم رفع الحظر على استيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد الأوروبي إلى سوريا.
ووعد الاتحاد الأوروبي بعد ذلك بمواصلة تقييم العقوبات الأخرى، والتي "يمكن رفعها أيضًا في المستقبل"، بحسب قوله.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق في السعودية، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا
، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.