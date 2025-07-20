https://sarabic.ae/20250720/الشرع-يتسلم-تقرير-اللجنة-المكلفة-بالتحقيق-في-أحداث-الساحل-1102839843.html

الشرع يتسلم تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل

الشرع يتسلم تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل

سبوتنيك عربي

أكدت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، أن رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد تسلم "التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث... 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T11:58+0000

2025-07-20T11:58+0000

2025-07-20T11:58+0000

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/14/1102839227_4:0:1280:718_1920x0_80_0_0_99dafedf7e2548ac86f00090d3dcdb63.jpg

وجاء في بيان الرئاسة: "استلم رئيس الجمهورية العربية السورية، في يوم الأحد 13 يوليو/ تموز 2025، التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة، المكلفة بالكشف والتحقيق، في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في أوائل شهر مارس/ آذار".نوهت الرئاسة السورية، بأن "هذه اللجنة أنشئت لضمان سير سوريا في مسار لا تشكل فيه أي انتهاكات، أو محاولات لطمس الحقيقة جزءا من مستقبل سوريا، سواء المتعلقة بالأحداث الساحلية أو بأي وقائع أخرى من شمالها إلى جنوبها".وأعربت رئاسة الجمهورية، عن تقديرها للجهود المخلصة التي بذلها أعضاء اللجنة، وأكدت أنها ستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية تامتين، لضمان اتخاذ خطوات، من شأنها منع تكرار الانتهاكات في مسار بناء سوريا الجديدة.وأوعزت الرئاسة بطلب إلى اللجنة الوطنية، لعقد مؤتمر صحفي، لعرض أعمالها ونتائجها الرئيسية "بما يحفظ كرامة الضحايا".وكانت جرت في 6 مارس الماضي انتهاكات وتجاوزات سُجلت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين بالساحل السوري، تقف وراءها مجموعات غير منضبطة، وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات عارمة بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري بريف اللاذقية، وعدد من البلدات المجاورة.فيما أقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بوقوع تجاوزات في منطقة الساحل السوري، تقف وراءها مجموعات عسكرية غير منضبطة خالفت التعليمات، ووعدت بإحالة كل من يثبت تورطه إلى محكمة عسكرية بحسب بيانها.وكانت أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً في 4 نيسان/أبريل الحالي، وصفت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندةً إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.وأكد غزال أن "مطالبته لا تحمل طابعاً سياسياً أو طائفياً، بل تنطلق من مبدأ حماية الناس الأبرياء من شيوخ وأطفال ونساء وشباب عُزّل".ووصف غزال من وصفهم بأنهم "يتبعون فكراً إرهابياً متطرفاً، بمواصلة ارتكاب القتل والخطف والتمثيل بالأجساد وهم أحياء بحق أبناء الطائفة العلوية"، وأضاف: "الدم العلوي ليس رخيصاً ولا يُساوَم عليه".شهر على تشكيلها... لجنة تقصي الحقائق في الساحل السوري دون نتائج حاسمةالحكومة السورية المؤقتة ترد على تقرير منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم