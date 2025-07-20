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الشرع يتسلم تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل
الشرع يتسلم تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل
سبوتنيك عربي
أكدت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، أن رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد تسلم "التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T11:58+0000
2025-07-20T11:58+0000
أخبار سوريا اليوم
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وجاء في بيان الرئاسة: "استلم رئيس الجمهورية العربية السورية، في يوم الأحد 13 يوليو/ تموز 2025، التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة، المكلفة بالكشف والتحقيق، في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في أوائل شهر مارس/ آذار".نوهت الرئاسة السورية، بأن "هذه اللجنة أنشئت لضمان سير سوريا في مسار لا تشكل فيه أي انتهاكات، أو محاولات لطمس الحقيقة جزءا من مستقبل سوريا، سواء المتعلقة بالأحداث الساحلية أو بأي وقائع أخرى من شمالها إلى جنوبها".وأعربت رئاسة الجمهورية، عن تقديرها للجهود المخلصة التي بذلها أعضاء اللجنة، وأكدت أنها ستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية تامتين، لضمان اتخاذ خطوات، من شأنها منع تكرار الانتهاكات في مسار بناء سوريا الجديدة.وأوعزت الرئاسة بطلب إلى اللجنة الوطنية، لعقد مؤتمر صحفي، لعرض أعمالها ونتائجها الرئيسية "بما يحفظ كرامة الضحايا".وكانت جرت في 6 مارس الماضي انتهاكات وتجاوزات سُجلت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين بالساحل السوري، تقف وراءها مجموعات غير منضبطة، وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات عارمة بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري بريف اللاذقية، وعدد من البلدات المجاورة.فيما أقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بوقوع تجاوزات في منطقة الساحل السوري، تقف وراءها مجموعات عسكرية غير منضبطة خالفت التعليمات، ووعدت بإحالة كل من يثبت تورطه إلى محكمة عسكرية بحسب بيانها.وكانت أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً في 4 نيسان/أبريل الحالي، وصفت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندةً إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.وأكد غزال أن "مطالبته لا تحمل طابعاً سياسياً أو طائفياً، بل تنطلق من مبدأ حماية الناس الأبرياء من شيوخ وأطفال ونساء وشباب عُزّل".ووصف غزال من وصفهم بأنهم "يتبعون فكراً إرهابياً متطرفاً، بمواصلة ارتكاب القتل والخطف والتمثيل بالأجساد وهم أحياء بحق أبناء الطائفة العلوية"، وأضاف: "الدم العلوي ليس رخيصاً ولا يُساوَم عليه".شهر على تشكيلها... لجنة تقصي الحقائق في الساحل السوري دون نتائج حاسمةالحكومة السورية المؤقتة ترد على تقرير منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

الشرع يتسلم تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل

11:58 GMT 20.07.2025
© Photo / رئاسة الجمهورية العربية السوريةالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© Photo / رئاسة الجمهورية العربية السورية
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أكدت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، أن رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد تسلم "التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في أوائل شهر مارس/ آذار الماضي".
وجاء في بيان الرئاسة: "استلم رئيس الجمهورية العربية السورية، في يوم الأحد 13 يوليو/ تموز 2025، التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة، المكلفة بالكشف والتحقيق، في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في أوائل شهر مارس/ آذار".
نوهت الرئاسة السورية، بأن "هذه اللجنة أنشئت لضمان سير سوريا في مسار لا تشكل فيه أي انتهاكات، أو محاولات لطمس الحقيقة جزءا من مستقبل سوريا، سواء المتعلقة بالأحداث الساحلية أو بأي وقائع أخرى من شمالها إلى جنوبها".
وأعربت رئاسة الجمهورية، عن تقديرها للجهود المخلصة التي بذلها أعضاء اللجنة، وأكدت أنها ستقوم بفحص النتائج الواردة في التقرير بدقة وعناية تامتين، لضمان اتخاذ خطوات، من شأنها منع تكرار الانتهاكات في مسار بناء سوريا الجديدة.
وأوعزت الرئاسة بطلب إلى اللجنة الوطنية، لعقد مؤتمر صحفي، لعرض أعمالها ونتائجها الرئيسية "بما يحفظ كرامة الضحايا".
وكانت جرت في 6 مارس الماضي انتهاكات وتجاوزات سُجلت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين بالساحل السوري، تقف وراءها مجموعات غير منضبطة، وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات عارمة بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري بريف اللاذقية، وعدد من البلدات المجاورة.

وغداة الأحداث، أصدرت الرئاسة السورية للفترة الانتقالية، في 9 مارس الماضي، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، مهمتها الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى أحداث الساحل، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة للتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.

فيما أقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بوقوع تجاوزات في منطقة الساحل السوري، تقف وراءها مجموعات عسكرية غير منضبطة خالفت التعليمات، ووعدت بإحالة كل من يثبت تورطه إلى محكمة عسكرية بحسب بيانها.
وكانت أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً في 4 نيسان/أبريل الحالي، وصفت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندةً إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وكان قد طالب رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا، الشيخ غزال غزال، في بيان مصور، "بتوفير حماية دولية، وفتح لجنة تحقيق دولية مستقلة، وتفعيل دور المنظمات الإنسانية".

وأكد غزال أن "مطالبته لا تحمل طابعاً سياسياً أو طائفياً، بل تنطلق من مبدأ حماية الناس الأبرياء من شيوخ وأطفال ونساء وشباب عُزّل".
ووصف غزال من وصفهم بأنهم "يتبعون فكراً إرهابياً متطرفاً، بمواصلة ارتكاب القتل والخطف والتمثيل بالأجساد وهم أحياء بحق أبناء الطائفة العلوية"، وأضاف: "الدم العلوي ليس رخيصاً ولا يُساوَم عليه".
شهر على تشكيلها... لجنة تقصي الحقائق في الساحل السوري دون نتائج حاسمة
الحكومة السورية المؤقتة ترد على تقرير منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
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