https://sarabic.ae/20251009/ترامب-سألقي-خطابا-في-الكنيست-إذا-أراد-الإسرائيليون-ذلك-1105778047.html

ترامب: سألقي خطابا في الكنيست إذا أراد الإسرائيليون ذلك

ترامب: سألقي خطابا في الكنيست إذا أراد الإسرائيليون ذلك

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه سيلقي خطابا في الكنيست الإسرائيلي إذا أراد الإسرائيليون ذلك، مشيرا إلى أن محادثته مع رئيس الوزراء بنيامين... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-09T02:15+0000

2025-10-09T02:15+0000

2025-10-09T02:15+0000

ترامب

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/06/1097544627_0:0:1675:943_1920x0_80_0_0_d1ec59fed42a4d61cde27b7ddbe4d31e.jpg

وقال ترامب لمراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي باراك ديفيد: "إنهم يريدون مني أن ألقي خطابا في الكنيست، وسأفعل ذلك بالتأكيد إذا أرادوا مني ذلك".وأضاف: "إنه يوم عظيم لإسرائيل وللعالم. مكالمتي مع بيبي (نتنياهو) كانت عظيمة، وهو سعيد للغاية، وينبغي أن يكون كذلك. إنه إنجاز عظيم. لقد اجتمع العالم كله للتوصل إلى هذه الصفقة، بما في ذلك الدول التي كانت معادية".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".وأضاف: "هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكل الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأمريكية. نشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق".من جانبها، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وقالت الحركة في بيان:وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20251008/نتنياهو-يدعو-الحكومة-لاجتماع-الخميس-للمصادقة-على-اتفاق-غزة-1105777617.html

https://sarabic.ae/20251008/حماس-تعلن-التوصل-إلى-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-ودخول-المساعدات-وتبادل-المحتجزين-1105777444.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة