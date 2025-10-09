https://sarabic.ae/20251009/ترامب-نكثف-الضغوط-للتوصل-إلى-اتفاق-بشأن-أوكرانيا-1105815975.html
ترامب: نكثف الضغوط للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
ترامب: نكثف الضغوط للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه يزيد الضغوط لحل الصراع الأوكراني، متوقعًا مشاركة روسيا وأوكرانيا، قريبًا، في مفاوضات التسوية، وفق تعبيره. 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T20:06+0000
2025-10-09T20:06+0000
2025-10-09T20:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105186781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_769df75f2060e0ac65352769ab61607e.jpg
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، في البيت الأبيض: "نزيد الضغط، ونزيده معًا. حلف شمال الأطلسي يقوم بعمل رائع، وهو يزيده أيضًا".وأكد ترامب: "نبيع الكثير من الأسلحة لحلف شمال الأطلسي، وأعتقد أن معظمها يذهب إلى أوكرانيا".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، إنه يعتقد أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا، "سينتهي بالتسوية رغم الجمود الذي تشهده مفاوضات السلام".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد روسيا لمواصلة المناقشات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن أوكرانيا، وقال بوتين، خلال اجتماع لنادي "فالداي الدولي للحوار": "نحن مستعدون لمواصلة هذا النقاش".
https://sarabic.ae/20251009/تقرير-لن-تتمكن-سوى-دبابات-ليوبارد-الألمانية-من-منافسة-الدبابات-الروسية-1105811736.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105186781_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_3506f690ec43198e887855d28444c6f8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: نكثف الضغوط للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه يزيد الضغوط لحل الصراع الأوكراني، متوقعًا مشاركة روسيا وأوكرانيا، قريبًا، في مفاوضات التسوية، وفق تعبيره.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، في البيت الأبيض: "نزيد الضغط، ونزيده معًا. حلف شمال الأطلسي يقوم بعمل رائع، وهو يزيده أيضًا".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعتقد أنهم سيجلسون قريبًا على طاولة المفاوضات".
وأكد ترامب: "نبيع الكثير من الأسلحة لحلف شمال الأطلسي، وأعتقد أن معظمها يذهب إلى أوكرانيا".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، إنه يعتقد أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا، "سينتهي بالتسوية رغم الجمود الذي تشهده مفاوضات السلام".
وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أننا سننتهي إلى تسوية الوضع مع روسيا".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد روسيا لمواصلة المناقشات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن أوكرانيا، وقال بوتين، خلال اجتماع لنادي "فالداي الدولي للحوار": "نحن مستعدون لمواصلة هذا النقاش".