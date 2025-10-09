"حماس" وإسرائيل توقعان اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
"حماس" وإسرائيل توقعان اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ
"حماس" وإسرائيل توقعان اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ
"حماس" وإسرائيل توقعان اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ

راديو
"حماس" وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
عبد الله حميد
لحظة فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، بعد عامين من الحرب والدمار والألم، وفي تطور مهم، اتفقت حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، على وقف إطلاق النار وإنهاء القتال في القطاع، بعد جهود من الوسطاء، مصر وقطر وتركيا وأمريكا، وهو الضامنون لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
اتفاق شرم الشيخ، جاء بعد جولات استمرت لأيام عدة، وركزت على بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن من جهته أنه سيحضر توقيع الاتفاق في مصر.
وبموجب الاتفاق، سيتم وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل تدريجيا من غزة، وتبادل الأسرى بالرهائن، ودخول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.
حركة حماس، دعت الدول الضامنة، إلى "إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق دون مماطلة أو تنصل".
وفي هذا الملف، اعتبر الكاتب الصحفي إبراهيم الدراوي، أن "الاتفاق يحسب للوسطاء وحركة "حماس"، لوقف إطلاق النار وخروج إسرائيل من القطاع بشكل كامل".

وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "سيكون هناك اتفاقيات أخرى خلال الأيام المقبلة بشأن البند الثاني من الصفقة بعد تسليم المحتجزين، ما يعني أن الوسطاء لن بخرجوا من مصر إلا بعد تنفيذ كامل الاتفاق".

وذكر أن "الأطراف كلها بحاجة إلى تنفيذ الاتفاق، في ظل حالة الإنهاك التي وصلت لها "حماس" وحالة السكان، أيضا العزلة التي تتعرض لها إسرائيل".
في السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية د. جمال الشلبي، على "رغبة أمريكا في وقف الحرب في ظل عدم وجود حل آخر، نظرا لصعوبة تحقيق إسرائيل لأهداف الحرب".

ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "نتنياهو وافق على الصفقة لأنه ضمن عدم محاكمته، وقد لا يعرض للمحاكمة الدولية"، مشيرا إلى أن "حماس" لا تملك أوراق كثيرة، وهذا الحل الأمثل لها في ظل قلة الدعم الإقليمي خاصة وأنها لم ترفع الراية ولم تستلم، وهي أيضا تريد الحفاظ على حياة البشر في غزة".

كما قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، إن "وقف إطلاق النار المنتظر في غزة والذي تحقق في شرم الشيخ، يوقف معاناة كبيرة تعرض لها السكان وتسبب في تدميرٍ كامل للقطاع".
وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على أن "المهم هو وقف الحرب بشكل كامل وعدم عودتها مجددًا"، معتبرًا أن "ما تعرضت له غزة نكبة فلسطينية ثانية ستبقى نتائجها فترات مع الانتقال لإعادة الإعمار وعودة الناس لمناطقهم مع توقف الحرب".
