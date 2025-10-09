https://sarabic.ae/20251009/حماس-وإسرائيل-توقعان-اتفاق-السلام-في-شرم-الشيخ-1105807162.html

"حماس" وإسرائيل توقعان اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ

"حماس" وإسرائيل توقعان اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ

سبوتنيك عربي

لحظة فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، بعد عامين من الحرب والدمار والألم، وفي تطور مهم، اتفقت حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، على وقف إطلاق النار... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-09T15:11+0000

2025-10-09T15:11+0000

2025-10-09T15:15+0000

راديو

غزة

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

ملفات ساخنة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105806959_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_6ae19dd7971dba9ca6e4872a54fd0e75.png

"حماس" وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ سبوتنيك عربي "حماس" وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ

اتفاق شرم الشيخ، جاء بعد جولات استمرت لأيام عدة، وركزت على بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن من جهته أنه سيحضر توقيع الاتفاق في مصر.وبموجب الاتفاق، سيتم وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل تدريجيا من غزة، وتبادل الأسرى بالرهائن، ودخول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.حركة حماس، دعت الدول الضامنة، إلى "إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق دون مماطلة أو تنصل".وفي هذا الملف، اعتبر الكاتب الصحفي إبراهيم الدراوي، أن "الاتفاق يحسب للوسطاء وحركة "حماس"، لوقف إطلاق النار وخروج إسرائيل من القطاع بشكل كامل".وذكر أن "الأطراف كلها بحاجة إلى تنفيذ الاتفاق، في ظل حالة الإنهاك التي وصلت لها "حماس" وحالة السكان، أيضا العزلة التي تتعرض لها إسرائيل".في السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية د. جمال الشلبي، على "رغبة أمريكا في وقف الحرب في ظل عدم وجود حل آخر، نظرا لصعوبة تحقيق إسرائيل لأهداف الحرب".كما قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، إن "وقف إطلاق النار المنتظر في غزة والذي تحقق في شرم الشيخ، يوقف معاناة كبيرة تعرض لها السكان وتسبب في تدميرٍ كامل للقطاع".وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على أن "المهم هو وقف الحرب بشكل كامل وعدم عودتها مجددًا"، معتبرًا أن "ما تعرضت له غزة نكبة فلسطينية ثانية ستبقى نتائجها فترات مع الانتقال لإعادة الإعمار وعودة الناس لمناطقهم مع توقف الحرب".

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, ملفات ساخنة, аудио