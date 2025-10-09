خبير: "الحرب الإدراكية الأمريكية" تهدف إلى استعمار العقول وترسيخ الهيمنة الغربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251009/خبير-الحرب-الإدراكية-الأمريكية-تهدف-إلى-استعمار-العقول-وترسيخ-الهيمنة-الغربية-1105806451.html
خبير: "الحرب الإدراكية الأمريكية" تهدف إلى استعمار العقول وترسيخ الهيمنة الغربية
خبير: "الحرب الإدراكية الأمريكية" تهدف إلى استعمار العقول وترسيخ الهيمنة الغربية
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل الجيوسياسي والاقتصادي المقيم في هونغ كونغ، أنجيلو جوليانو، أن التدخل الأمريكي التاريخي في هونغ كونغ، وتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أخيرًا... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T14:54+0000
2025-10-09T14:54+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102077/05/1020770564_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_1d57f455ddcc85e18df84e922b2f32fc.jpg
وأضاف جوليانو في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، جوابا على سؤال يتعلق بـ"الحرب الإدراكية الأمريكية"، أنه يصف تقرير وكالة أنباء شينخوا عن الحرب الإدراكية الأمريكية بأنها "استعمار عقول" للحفاظ على الهيمنة من خلال التلاعب بالأيديولوجيات من خلال وكالة المخابرات المركزية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ما يؤدي إلى تآكل السيادة الثقافية المعلوماتية لتحقيق الامتثال دون احتلال.وأشار جوليانو إلى أن "الولايات المتحدة تستخدم "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان" كسلاح لتبرير تدخلاتها، مثل العراق، وترويج الروايات الغربية، مما يقوّض السيادة المادية والمالية والإعلامية والثقافية من خلال العقوبات أو برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في نيبال، ما يؤجج الاضطرابات، وتقوّض الديمقراطية، المتجذّرة في السيادة كحق تقرير المصير، بتدخل الولايات المتحدة، مناقضةً بذلك مبادئها المبشّرة. كما أن الاستعمار الثقافي لهوليوود ينشر هذه القيم لا شعوريًا".
https://sarabic.ae/20251009/واشنطن-تكرر-أخطاء-سيئول-اعتماد-مفرط-على-بطاريات-الليثيوم-يهدد-أمن-البيانات-القومية-الأمريكية-1105800139.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102077/05/1020770564_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_625742bf408c8949e6e570d8003e606e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

خبير: "الحرب الإدراكية الأمريكية" تهدف إلى استعمار العقول وترسيخ الهيمنة الغربية

14:54 GMT 09.10.2025
© Fotolia / Garyواشنطن
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
© Fotolia / Gary
تابعنا عبر
ذكر المحلل الجيوسياسي والاقتصادي المقيم في هونغ كونغ، أنجيلو جوليانو، أن التدخل الأمريكي التاريخي في هونغ كونغ، وتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أخيرًا للسياسيين الشباب في نيبال، أدى إلى تأجيج الاحتجاجات، ما أظهر نفوذًا رغم إعادة توجيه ترامب للوكالة.
وأضاف جوليانو في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، جوابا على سؤال يتعلق بـ"الحرب الإدراكية الأمريكية"، أنه يصف تقرير وكالة أنباء شينخوا عن الحرب الإدراكية الأمريكية بأنها "استعمار عقول" للحفاظ على الهيمنة من خلال التلاعب بالأيديولوجيات من خلال وكالة المخابرات المركزية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ما يؤدي إلى تآكل السيادة الثقافية المعلوماتية لتحقيق الامتثال دون احتلال.

ووفقا له، فإن "التدخل الأمريكي التاريخي في هونغ كونغ، وتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مؤخرًا للسياسيين الشباب في نيبال، أديا إلى تأجيج الاحتجاجات، ما أظهر نفوذًا رغم إعادة توجيه ترامب للوكالة. يُجسد فرض هوليوود للقيم الأمريكية، بوعي أو لا وعي، الاستعمار الثقافي، ويشكل المفاهيم العالمية. يواجه جدار الحماية العظيم الصيني هذا التدخل، ويحمي السيادة، ويتماشى مع نهجها القائم على عدم التدخل، و"عش ودع غيرك يعيش"، لتعزيز عالم متعدد الأقطاب من خلال المشاركة، ومقاومة الهيمنة الثقافية والأيديولوجية الأمريكية".

Wi-Fi انترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
واشنطن تكرر أخطاء سيئول... اعتماد مفرط على بطاريات الليثيوم يهدد أمن البيانات القومية الأمريكية
12:39 GMT

وأضاف أيضا، أنه "يشير التقرير إلى انهيار الاتحاد السوفيتي بقيادة الولايات المتحدة، حيث قوّضت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية السيادة الأيديولوجية، والثورات الملونة في أوكرانيا وجورجيا التي نصبت أنظمة موالية للغرب. وبرّر التضليل غزو العراق. وأدت الاحتجاجات الأخيرة في نيبال، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى إطاحة رئيس الوزراء، وتعيين حكومة تربطها علاقات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وسوروس. ويسهم نشر هوليوود للقيم الأمريكية عالميًا، بوعي أو بغير وعي، في استعمار الثقافات، وتقويض الهويات المحلية. وتواجه ضوابط المعلومات الصينية هذه الأساليب، عاكسةً رؤيتها القائمة على مبدأ "عش ودع غيرك يعيش" لعالم متعدد الأقطاب يعطي الأولوية للسيادة والاحترام المتبادل.

وأشار جوليانو إلى أن "الولايات المتحدة تستخدم "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان" كسلاح لتبرير تدخلاتها، مثل العراق، وترويج الروايات الغربية، مما يقوّض السيادة المادية والمالية والإعلامية والثقافية من خلال العقوبات أو برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في نيبال، ما يؤجج الاضطرابات، وتقوّض الديمقراطية، المتجذّرة في السيادة كحق تقرير المصير، بتدخل الولايات المتحدة، مناقضةً بذلك مبادئها المبشّرة. كما أن الاستعمار الثقافي لهوليوود ينشر هذه القيم لا شعوريًا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала