واشنطن تكرر أخطاء سيئول... اعتماد مفرط على بطاريات الليثيوم يهدد أمن البيانات القومية الأمريكية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
واشنطن تكرر أخطاء سيئول... اعتماد مفرط على بطاريات الليثيوم يهدد أمن البيانات القومية الأمريكية
واشنطن تكرر أخطاء سيئول... اعتماد مفرط على بطاريات الليثيوم يهدد أمن البيانات القومية الأمريكية

من الممكن أن يحدث جحيم في مركز البيانات الأمريكي على الطراز الكوري الجنوبي بسهولة في الولايات المتحدة، بعد أن تسبب حريق في مركز بيانات خدمة موارد المعلومات الوطنية (NIRS) في كوريا الجنوبية في مدينة دايجون، بسبب بطارية ليثيوم أيون في المركز بمشكلة كبيرة للبلاد.
استمرت تداعيات حريق مركز بيانات حكومة كوريا الجنوبية، الشهر الماضي، في الاشتعال، ما أثر على 163 خدمة ومحو البيانات التي يستخدمها أكثر من 100 ألف موظف مدني.
يبدو أن خبراء التكنولوجيا الأمريكيين في حيرة من أمرهم وهم يفكرون في كيفية منع حدوث أمر مماثل لهم.
العديد من علامات التحذير نفسها هي المركزية.
المركزية المفرطة
المشكلة: "ممر مراكز البيانات" في مقاطعة لودون، فرجينيا، هو موطن أكبر تجمع عالمي للإنترنت والبنية التحتية للألياف الضوئية، حيث يمثل أكثر من ٢٠% من حركة الإنترنت العالمية.

تتركز مراكز البيانات الأمريكية بالقرب من مصادر الطاقة الرخيصة والبنية التحتية للألياف الضوئية، مثل مقاطعة ماريكوبا، وأريزونا، وولاية واشنطن، ووسط كاليفورنيا، وتكساس. وتحتاج هذه المراكز إلى كميات هائلة من المياه للتبريد، والقرب من المكاتب الحكومية والشركات، ما يحد من المواقع المناسبة.

المخاطر: يمكن أن يؤدي انقطاع مفاجئ في مركز رئيسي، وخاصة في ولاية فرجينيا، إلى تأثيرات متتالية دراماتيكية، ما يؤدي إلى شل البنية التحتية الرقمية للوكالات الفيدرالية بأكملها، من مصلحة الضرائب وإدارة أمن النقل إلى وكالة المخابرات المركزية ووزارة الدفاع ووكالة الأمن القومي، وما إلى ذلك، ناهيك عن الخدمات الحكومية والمحلية.
حريق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
حريق بالمركز الرئيسي للبيانات الحكومية في كوريا الجنوبية... صور وفيديو
27 سبتمبر, 06:02 GMT
استهلاك الطاقة
المشكلة: تمثل مراكز البيانات 4.4% من استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة (وفقًا لوزارة الطاقة). وبحلول عام 2030، قد تصل هذه النسبة إلى 12%. تستهلك مراكز مقاطعة لودون وحدها أكثر من 6 غيغاواط، ومن المتوقع أن يتضاعف الاستهلاك بحلول عام 2030.

المخاطر: مع تزايد الضغط على شبكة الكهرباء الأمريكية المتقادمة بسبب الطلب (مراكز البيانات، والبنية التحتية لإنترنت الأشياء، والسيارات الكهربائية)، تحذّر وزارة الطاقة من أن انقطاعات التيار الكهربائي قد تتضاعف 100 مرة خلال خمس سنوات إذا لم تتوفر مصادر طاقة موثوقة. بمعنى آخر، قد لا تملك الولايات المتحدة طاقة كافية لبناء مراكز بياناتها.

المخاطر التقنية
المشكلة: تستخدم تقنية بطاريات الليثيوم أيون نفسها، المتسببة في حريق كوريا الجنوبية، بما في ذلك مراكز البيانات الأمريكية، لتشكل حوالي 40% من السوق بحلول عام 2025.
المخاطر: تواجه البيانات الفيدرالية بالفعل مخاطر، بدءًا من تخفيضات البرامج ووصولًا إلى نقص جهود الحفظ. آخر ما تحتاجه الولايات المتحدة هو مضاعفات تقنية أو حالات طوارئ.
طائرة استطلاع أمريكية من طراز بوينغ OC-135B - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
كوريا الجنوبية تشتري أربع طائرات استطلاع وأجهزة اتصالات أمريكية الصنع
30 سبتمبر, 23:34 GMT
الحرائق وانقطاعات الكهرباء: أكثر تكرارًا مما يفترض
في سبتمبر/أيلول 2025، واجه مركز غوغل للذكاء الاصطناعي والتخزين السحابي في مقاطعة تشيسترفيلد، فرجينيا، الحريق الرابع له هذا العام، وأُرجع السبب إلى بطارية.
في عام 2024، انقطع التيار الكهربائي عن 60 مركز بيانات شمالي فرجينيا بسبب عطل ناجم عن مانع صواعق.

تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة في كاليفورنيا (مايو/أيار 2023)، وأوريغون (مايو 2025)، وجورجيا (أبريل/نيسان، يونيو/حزيران 2025)، وتكساس (يوليو/تموز 2025).

تعاني كوريا الجنوبية من أزمة تقنية هائلة بعد أن دمرت 858 تيرابايت من بيانات الحكومة في حريق كبير، وسط تكهنات حول احتمال أن يكون الحادث متعمدا.
وفي 26 سبتمبر/أيلول 2025، أدى حريق في بطارية ليثيوم أيون في مركز بيانات خدمة موارد المعلومات الوطنية (NIRS) في كوريا الجنوبية في مدينة دايجون إلى ما يطلق عليه خبراء الأمن "هجوما رقميا على البلاد". فقد أدى انفجار بطارية واحدة أثناء الصيانة الدورية إلى تعطيل 647 نظاما حكوميا في وقت واحد، ما أدى إلى شلل الخدمات الأساسية لملايين المواطنين وكشف عن إخفاقات كارثية في تخطيط التعافي من الكوارث.
