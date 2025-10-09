https://sarabic.ae/20251009/واشنطن-تكرر-أخطاء-سيئول-اعتماد-مفرط-على-بطاريات-الليثيوم-يهدد-أمن-البيانات-القومية-الأمريكية-1105800139.html
واشنطن تكرر أخطاء سيئول... اعتماد مفرط على بطاريات الليثيوم يهدد أمن البيانات القومية الأمريكية
واشنطن تكرر أخطاء سيئول... اعتماد مفرط على بطاريات الليثيوم يهدد أمن البيانات القومية الأمريكية
سبوتنيك عربي
من الممكن أن يحدث جحيم في مركز البيانات الأمريكي على الطراز الكوري الجنوبي بسهولة في الولايات المتحدة، بعد أن تسبب حريق في مركز بيانات خدمة موارد المعلومات... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T12:39+0000
2025-10-09T12:39+0000
2025-10-09T12:39+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101832/98/1018329854_0:57:1024:633_1920x0_80_0_0_3ffa3a138602770921a0b246f733eae3.jpg
استمرت تداعيات حريق مركز بيانات حكومة كوريا الجنوبية، الشهر الماضي، في الاشتعال، ما أثر على 163 خدمة ومحو البيانات التي يستخدمها أكثر من 100 ألف موظف مدني.يبدو أن خبراء التكنولوجيا الأمريكيين في حيرة من أمرهم وهم يفكرون في كيفية منع حدوث أمر مماثل لهم.العديد من علامات التحذير نفسها هي المركزية.المركزية المفرطةالمشكلة: "ممر مراكز البيانات" في مقاطعة لودون، فرجينيا، هو موطن أكبر تجمع عالمي للإنترنت والبنية التحتية للألياف الضوئية، حيث يمثل أكثر من ٢٠% من حركة الإنترنت العالمية.المخاطر: يمكن أن يؤدي انقطاع مفاجئ في مركز رئيسي، وخاصة في ولاية فرجينيا، إلى تأثيرات متتالية دراماتيكية، ما يؤدي إلى شل البنية التحتية الرقمية للوكالات الفيدرالية بأكملها، من مصلحة الضرائب وإدارة أمن النقل إلى وكالة المخابرات المركزية ووزارة الدفاع ووكالة الأمن القومي، وما إلى ذلك، ناهيك عن الخدمات الحكومية والمحلية.استهلاك الطاقةالمشكلة: تمثل مراكز البيانات 4.4% من استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة (وفقًا لوزارة الطاقة). وبحلول عام 2030، قد تصل هذه النسبة إلى 12%. تستهلك مراكز مقاطعة لودون وحدها أكثر من 6 غيغاواط، ومن المتوقع أن يتضاعف الاستهلاك بحلول عام 2030.المخاطر التقنيةالمشكلة: تستخدم تقنية بطاريات الليثيوم أيون نفسها، المتسببة في حريق كوريا الجنوبية، بما في ذلك مراكز البيانات الأمريكية، لتشكل حوالي 40% من السوق بحلول عام 2025.المخاطر: تواجه البيانات الفيدرالية بالفعل مخاطر، بدءًا من تخفيضات البرامج ووصولًا إلى نقص جهود الحفظ. آخر ما تحتاجه الولايات المتحدة هو مضاعفات تقنية أو حالات طوارئ.الحرائق وانقطاعات الكهرباء: أكثر تكرارًا مما يفترضفي سبتمبر/أيلول 2025، واجه مركز غوغل للذكاء الاصطناعي والتخزين السحابي في مقاطعة تشيسترفيلد، فرجينيا، الحريق الرابع له هذا العام، وأُرجع السبب إلى بطارية.في عام 2024، انقطع التيار الكهربائي عن 60 مركز بيانات شمالي فرجينيا بسبب عطل ناجم عن مانع صواعق.تعاني كوريا الجنوبية من أزمة تقنية هائلة بعد أن دمرت 858 تيرابايت من بيانات الحكومة في حريق كبير، وسط تكهنات حول احتمال أن يكون الحادث متعمدا.وفي 26 سبتمبر/أيلول 2025، أدى حريق في بطارية ليثيوم أيون في مركز بيانات خدمة موارد المعلومات الوطنية (NIRS) في كوريا الجنوبية في مدينة دايجون إلى ما يطلق عليه خبراء الأمن "هجوما رقميا على البلاد". فقد أدى انفجار بطارية واحدة أثناء الصيانة الدورية إلى تعطيل 647 نظاما حكوميا في وقت واحد، ما أدى إلى شلل الخدمات الأساسية لملايين المواطنين وكشف عن إخفاقات كارثية في تخطيط التعافي من الكوارث.
https://sarabic.ae/20250927/حريق-بالمركز-الرئيسي-للبيانات-الحكومية-في-كوريا-الجنوبية-صور-وفيديو-1105319432.html
https://sarabic.ae/20250930/كوريا-الجنوبية-تشتري-أربع-طائرات-استطلاع-واتصالات-أمريكية-الصنع-1105478829.html
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101832/98/1018329854_53:0:972:689_1920x0_80_0_0_0fc6abb5ebc6d0ff41e5182c1ffccf3a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية
واشنطن تكرر أخطاء سيئول... اعتماد مفرط على بطاريات الليثيوم يهدد أمن البيانات القومية الأمريكية
من الممكن أن يحدث جحيم في مركز البيانات الأمريكي على الطراز الكوري الجنوبي بسهولة في الولايات المتحدة، بعد أن تسبب حريق في مركز بيانات خدمة موارد المعلومات الوطنية (NIRS) في كوريا الجنوبية في مدينة دايجون، بسبب بطارية ليثيوم أيون في المركز بمشكلة كبيرة للبلاد.
استمرت تداعيات حريق مركز بيانات حكومة كوريا الجنوبية، الشهر الماضي، في الاشتعال، ما أثر على 163 خدمة ومحو البيانات التي يستخدمها أكثر من 100 ألف موظف مدني.
يبدو أن خبراء التكنولوجيا الأمريكيين في حيرة من أمرهم وهم يفكرون في كيفية منع حدوث أمر مماثل لهم.
العديد من علامات التحذير نفسها هي المركزية.
المشكلة: "ممر مراكز البيانات" في مقاطعة لودون، فرجينيا، هو موطن أكبر تجمع عالمي للإنترنت والبنية التحتية للألياف الضوئية، حيث يمثل أكثر من ٢٠% من حركة الإنترنت العالمية.
تتركز مراكز البيانات الأمريكية بالقرب من مصادر الطاقة الرخيصة والبنية التحتية للألياف الضوئية، مثل مقاطعة ماريكوبا، وأريزونا، وولاية واشنطن، ووسط كاليفورنيا، وتكساس. وتحتاج هذه المراكز إلى كميات هائلة من المياه للتبريد، والقرب من المكاتب الحكومية والشركات، ما يحد من المواقع المناسبة.
المخاطر: يمكن أن يؤدي انقطاع مفاجئ في مركز رئيسي، وخاصة في ولاية فرجينيا، إلى تأثيرات متتالية دراماتيكية، ما يؤدي إلى شل البنية التحتية الرقمية للوكالات الفيدرالية بأكملها، من مصلحة الضرائب وإدارة أمن النقل إلى وكالة المخابرات المركزية ووزارة الدفاع ووكالة الأمن القومي، وما إلى ذلك، ناهيك عن الخدمات الحكومية والمحلية.
المشكلة: تمثل مراكز البيانات 4.4% من استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة (وفقًا لوزارة الطاقة). وبحلول عام 2030، قد تصل هذه النسبة إلى 12%. تستهلك مراكز مقاطعة لودون وحدها أكثر من 6 غيغاواط، ومن المتوقع أن يتضاعف الاستهلاك بحلول عام 2030.
المخاطر: مع تزايد الضغط على شبكة الكهرباء الأمريكية المتقادمة بسبب الطلب (مراكز البيانات، والبنية التحتية لإنترنت الأشياء، والسيارات الكهربائية)، تحذّر وزارة الطاقة من أن انقطاعات التيار الكهربائي قد تتضاعف 100 مرة خلال خمس سنوات إذا لم تتوفر مصادر طاقة موثوقة. بمعنى آخر، قد لا تملك الولايات المتحدة طاقة كافية لبناء مراكز بياناتها.
المشكلة: تستخدم تقنية بطاريات الليثيوم أيون نفسها، المتسببة في حريق كوريا الجنوبية، بما في ذلك مراكز البيانات الأمريكية، لتشكل حوالي 40% من السوق بحلول عام 2025.
المخاطر: تواجه البيانات الفيدرالية بالفعل مخاطر، بدءًا من تخفيضات البرامج ووصولًا إلى نقص جهود الحفظ. آخر ما تحتاجه الولايات المتحدة هو مضاعفات تقنية أو حالات طوارئ.
الحرائق وانقطاعات الكهرباء: أكثر تكرارًا مما يفترض
في سبتمبر/أيلول 2025، واجه مركز غوغل للذكاء الاصطناعي والتخزين السحابي في مقاطعة تشيسترفيلد، فرجينيا، الحريق الرابع له هذا العام، وأُرجع السبب إلى بطارية.
في عام 2024، انقطع التيار الكهربائي عن 60 مركز بيانات شمالي فرجينيا بسبب عطل ناجم عن مانع صواعق.
تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة في كاليفورنيا (مايو/أيار 2023)، وأوريغون (مايو 2025)، وجورجيا (أبريل/نيسان، يونيو/حزيران 2025)، وتكساس (يوليو/تموز 2025).
تعاني كوريا الجنوبية من أزمة تقنية هائلة بعد أن دمرت 858 تيرابايت من بيانات الحكومة في حريق كبير، وسط تكهنات حول احتمال أن يكون الحادث متعمدا.
وفي 26 سبتمبر/أيلول 2025، أدى حريق في بطارية ليثيوم أيون في مركز بيانات خدمة موارد المعلومات الوطنية (NIRS) في كوريا الجنوبية في مدينة دايجون إلى ما يطلق عليه خبراء الأمن "هجوما رقميا على البلاد". فقد أدى انفجار بطارية واحدة أثناء الصيانة الدورية إلى تعطيل 647 نظاما حكوميا في وقت واحد، ما أدى إلى شلل الخدمات الأساسية لملايين المواطنين وكشف عن إخفاقات كارثية في تخطيط التعافي من الكوارث.