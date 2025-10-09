رئيس الـ"فيفا" يحذر: كرة القدم في خطر

https://sarabic.ae/20251009/رئيس-الـفيفا-يحذر-كرة-القدم-في-خطر-1105812516.html
أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، اليوم الخميس، أن إقامة مباريات الدوريات المحلية خارج البلاد تمثل "مخاطرة كبيرة" لكرة القدم.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وافق على طلبَي الدوري الإسباني والإيطالي، إقامة مباريات خارج البلاد خلال الموسم، مع طلب الضوء الأخضر النهائي من الـ"فيفا" لاتخاذ القرار.ومن المقرر أن يلعب نادي فياريال مع برشلونة في مدينة ميامي الأمريكية، في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بينما يلتقي ميلان فريق كومو في مدينة بيرث الأسترالية، في فبراير/ شباط المقبل.وأضاف: "إذا أردنا كسر هذا الهيكل فنحن نخاطر بشدة"، موضحًا أن تنظيم المباريات خارج هذا الإطار يحتاج إلى دراسة دقيقة، وأشار إلى أن رأيه الشخصي لن يعلنه حاليا، لكنه لفت إلى موافقة "يويفا" على الأمر.
