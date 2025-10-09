https://sarabic.ae/20251009/قيادي-في-حماس-الاتفاق-بين-الحركة-وإسرائيل-تم-عبر-وسطاء-وليس-بلقاء-مباشر-1105810064.html

قيادي في "حماس": الاتفاق بين الحركة وإسرائيل تم عبر وسطاء وليس بلقاء مباشر

قيادي في "حماس": الاتفاق بين الحركة وإسرائيل تم عبر وسطاء وليس بلقاء مباشر

سبوتنيك عربي

كشف أبو بكر الأسدي، القيادي في حركة حماس الفلسطينية من لبنان، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "حركة حماس تصدرت المشهد في المفاوضات، لكن كانت في كل اتفاق... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-09T16:32+0000

2025-10-09T16:32+0000

2025-10-09T16:32+0000

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677221_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b62e69f876465c1fd9dbe8d14b4eede4.jpg

وقال الأسدي: "سنلتزم بما تم الاتفاق عليه في مراحله المتعددة، لكن إسرائيل ومنذ التاريخ لا تلتزم وتتنصل بما يتم الاتفاق عليه، وبالتالي على الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل ونتنياهو لتنفيذ الاتفاق".وأوضح القيادي في حركة حماس الفلسطينية أنه "في حال تم الاتفاق، على الجيش الإسرائيلي الانسحاب في داخل المدن إلى مناطق مشرفة على المدن أو الكثافة السكانية، وأي منطقة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي يمكن لأهالي المنطقة العودة إليها، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدخال 400 شاحنة من المساعدات يوميًا وتسهيل الحركة بين المناطق في غزة".وأضاف الأسدي: "اليوم ستنعقد الحكومة الإسرائيلية وإذا أُقر الاتفاق مباشرة، هذا يعني أنه غدا أو بعد غد سيبدأ التنفيذ"، مشيرًا إلى "ضمانات نٌقلت عن الوسطاء المصري والقطري والتركي، أن الإدارة الأمريكية مصرّة على تنفيذ الاتفاق ووقف إطلاق النار".وختم بالقول: "هناك إجماع من كل الأطراف في إنجاح المرحلة الأولى، وصولًا إلى فتح المفاوضات غير مباشرة للمرحلة الثانية والثالثة".وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين.ودعت الحركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ بنوده كاملة.وأعلن ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام، التي طرحها، وقال: "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".وشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.

https://sarabic.ae/20251009/ترامب-يرحب-بدعوة-السيسي-لزيارة-مصر-لحضور-توقيع-الاتفاق-التاريخي-بشأن-وقف-الحرب-في-غزة-1105809821.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك