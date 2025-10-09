https://sarabic.ae/20251009/1105795199.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال هذا الأسبوع. 09.10.2025, سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال هذا الأسبوع.
© Getty Images / James D. Morgan
تمثال الروبيان العملاق، فوق متجر بونينغ، أستراليا
تمثال الروبيان العملاق، فوق متجر بونينغ، أستراليا
© AP Photo / Rodrigo Abd
سيدات في الأرجنتين يفترشن الأرض خلال الموكب السنوي إلى كنيسة بازيليك العذراء لوج أوشن،
سيدات في الأرجنتين يفترشن الأرض خلال الموكب السنوي إلى كنيسة بازيليك العذراء لوج أوشن،
سيدة في مسابقة للركض مع كلبها في موسكو
© Getty Images / Jeff J Mitchellزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي إد ديفي يجمع القرع في مزرعة فواكه كيرني في اسكتلندا
زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي إد ديفي يجمع القرع في مزرعة فواكه كيرني في اسكتلندا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور
الفظ خلال العرض الأول لبرنامج "بحر الأحلام" في موسكفاريوم، موسكو
الفظ خلال العرض الأول لبرنامج "بحر الأحلام" في موسكفاريوم، موسكو
© Getty Images / picture alliance/Fabian Sommer
المستشار الألماني السابق أولاف شولتز مع مزارع وجاموس خلال زيارة إلى جمعية تعاونية للحفاظ على الزراعة
المستشار الألماني السابق أولاف شولتز مع مزارع وجاموس خلال زيارة إلى جمعية تعاونية للحفاظ على الزراعة
© Getty Images / Anadolu/Alper Tuydes
الطيور تتنافس بعضها مع بعض للوقوف على فروع أشجار جافة، تركيا
الطيور تتنافس بعضها مع بعض للوقوف على فروع أشجار جافة، تركيا
© AP Photo / Matias Delacroix
مشجع شاب قبل مباراة كرة القدم في مرحلة المجموعات لكأس العالم تحت 20 عاما بين منتخبي تشيلي ونيوزيلندا على الاستاد الوطني في سانتياغو، تشيلي
مشجع شاب قبل مباراة كرة القدم في مرحلة المجموعات لكأس العالم تحت 20 عاما بين منتخبي تشيلي ونيوزيلندا على الاستاد الوطني في سانتياغو، تشيلي
© Getty Images / NurPhoto/Ronen Tivony
أوزة تصرخ بصوت عال على امرأة تطعم الطيور في بحيرة إيولا بارك في أورلاندو، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية
أوزة تصرخ بصوت عال على امرأة تطعم الطيور في بحيرة إيولا بارك في أورلاندو، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية