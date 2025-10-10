https://sarabic.ae/20251010/أستاذ-في-القانون-الدولي-العلاقات-التي-تربط-روسيا-بالعالم-العربي-تفرض-نفسها-على-الأجندة-الدولية-1105830801.html
أستاذ في القانون الدولي: العلاقات التي تربط روسيا بالعالم العربي تفرض نفسها على الأجندة الدولية
أستاذ في القانون الدولي: العلاقات التي تربط روسيا بالعالم العربي تفرض نفسها على الأجندة الدولية
أكد أستاذ القانون الدولي والعميد السابق في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، الدكتور كميل حبيب، أن "التطورات في غزة لها أولوية لما يجري في الشرق الأوسط،...
واعتبر حبيب أن "نهاية الحرب في غزة تعني أن الصراع حول فلسطين انتقل من الجبهة وأصبح صراعا ثقافيا وسياسيا ودبلوماسيا، وسياسة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وتعزيز العلاقات الاقتصادية تدخل في هذا الإطار، خاصة أن بوتين تربطه علاقات ممتازة مع السعودية وقطر والإمارات والكثير من الدول العربية".وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن "الموضوع الاقتصادي له أولوية بالنسبة لروسيا ويفتح المجال أمام الكثير من المشاريع مع العالم العربي"، قائلا: "لا نريد وضع البيض كله في السلة الأمريكية ولا بد من التعاون وترقب تبلور النظام العالمي الأحادي القطبية ليصبح نظاما أكثر تعددية بوجود روسيا والصين".
أستاذ في القانون الدولي: العلاقات التي تربط روسيا بالعالم العربي تفرض نفسها على الأجندة الدولية
أكد أستاذ القانون الدولي والعميد السابق في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، الدكتور كميل حبيب، أن "التطورات في غزة لها أولوية لما يجري في الشرق الأوسط، وبالتالي روسيا تريد دراسة كافة الخطوات الخطوات والسياسات الخارجية تجاه فلسطين وإسرائيل".
واعتبر حبيب أن "نهاية الحرب في غزة تعني أن الصراع حول فلسطين انتقل من الجبهة وأصبح صراعا ثقافيا وسياسيا ودبلوماسيا، وسياسة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وتعزيز العلاقات الاقتصادية تدخل في هذا الإطار، خاصة أن بوتين تربطه علاقات ممتازة مع السعودية وقطر والإمارات والكثير من الدول العربية".
وشدد على أنه "لا يمكن استبعاد روسيا من أي خطوة تخطوها الولايات المتحدة في المنطقة، لأن عليها أخذ مصالح دول أخرى في الاعتبار"، وقال إن "الواقع الروسي والعلاقات التي تربط روسيا بالعالم العربي تفرض نفسها على الأجندة الدولية فيما يخص أي حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية".
ولفت حبيب إلى أن "نظرة روسيا دائما استشرافية فيما يخص القضية الفلسطينية"، مضيفا أن "الدول الأوروبية تبعت السياسة الروسية فيما يخص فلسطين وهذا من نتائج "طوفان الأقصى"، ورغم الخسائر البشرية والمادية الهائلة إلا أن فلسطين أصبحت على الأجندة الدولية باعتراف أمريكي"، موضحا أن "هذه القضية حساسة جدا وتحتاج إلى ضمانات دولية ولا تأتي من دولة واحدة، بل عدة دول من بينها روسيا".
وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن "الموضوع الاقتصادي له أولوية بالنسبة لروسيا ويفتح المجال أمام الكثير من المشاريع مع العالم العربي"، قائلا: "لا نريد وضع البيض كله في السلة الأمريكية ولا بد من التعاون وترقب تبلور النظام العالمي الأحادي القطبية ليصبح نظاما أكثر تعددية بوجود روسيا والصين".