أوشاكوف: موسكو تعتزم دعم حصول ترامب على جائزة نوبل للسلام
أوشاكوف: موسكو تعتزم دعم حصول ترامب على جائزة نوبل للسلام
أوشاكوف: موسكو تعتزم دعم حصول ترامب على جائزة نوبل للسلام

06:33 GMT 10.10.2025
صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن روسيا ستدعم حاليًا ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة "نوبل" للسلام.
وقال أوشاكوف لصحفي "لايف" ردا على سؤال حول هذا الأمر: "أعتقد أننا سندعم ذلك الآن إذا طلب منا ذلك".
وصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، تصريحات فلاديمير زيلينسكي حول تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" ومنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام بأنها "فظيعة".

وقال أوشاكوف: "غباء زيلينسكي في الحديث عن صواريخ توماهوك وحصول ترامب على جائزة نوبل، أمر مثير للدهشة".

وأضاف: "إذن، جائزة سلام مقابل توفير الأسلحة. حتى الفكرة مُريعة. إذا فكّر الناس بهذه الطريقة، فهذا يُظهر الكثير عن هويتهم".
وفي سبتمبر/أيلول، أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكمبودي براك سوخون من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده رشحت ترامب لجائزة السلام لتحقيقه وقف إطلاق النار في الصراع الحدودي مع تايلاند.

وكان زيلينسكي قد صرح في وقت سابق أن كييف سترشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام إذا قام بنقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا .

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "التلغراف" نقلًا عن مصادر، فمن الممكن نظريًا أن تختار لجنة نوبل فائزا آخر في اللحظة الأخيرة، لكن عمليا، الأمر ليس بهذه البساطة.

وبحسب الصحيفة، قد يفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجائزة نوبل للسلام، لكن قراراته بتعليق عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وفرض رسوم جمركية على دول أخرى قد تعمل ضده.

وهذه ليست أول محاولة للزعيم الأمريكي للفوز بالجائزة. خلال ولايته الأولى، رُشِّح ترامب ثلاث مرات، لكنه لم يُفلح في كل مرة.

في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، زعم الرئيس الأمريكي أنه حلّ ما يصل إلى سبعة نزاعات خلال سبعة أشهر من رئاسته. على سبيل المثال، قال ترامب، في حديثه عن كوسوفو وصربيا، أن السلطات الصربية كانت تستعد لبدء حرب مع كوسوفو، لكن الولايات المتحدة تمكنت من منع اندلاع الصراع؛ ولم يُقدّم أي دليل يدعم ذلك.

يتنافس هذا العام 338 مرشحًا على جائزة نوبل للسلام: 244 فردًا و94 منظمة. وقد رُشِّح ترامب لإحدى أعرق الجوائز الدولية عدة مرات، وقد أكد مرارًا وتكرارًا استحقاقه لها.
وذكرت تقارير إعلامية أن لجنة نوبل قررت اختيار الفائز بجائزة السلام يوم الاثنين، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي عن تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط.
منح ثلاثة باحثين جائزة نوبل للكيمياء 2025 بينهم عربي
