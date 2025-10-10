https://sarabic.ae/20251010/أوشاكوف-موسكو-تعتزم-دعم-حصول-ترامب-على-جائزة-نوبل-للسلام-1105821492.html

أوشاكوف: موسكو تعتزم دعم حصول ترامب على جائزة نوبل للسلام

أوشاكوف: موسكو تعتزم دعم حصول ترامب على جائزة نوبل للسلام

سبوتنيك عربي

صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن روسيا ستدعم حاليًا ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة "نوبل" للسلام. 10.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-10T06:33+0000

2025-10-10T06:33+0000

2025-10-10T06:33+0000

العالم

نوبل

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105185621_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5f81437b7058639e99783040afd97e99.jpg

وقال أوشاكوف لصحفي "لايف" ردا على سؤال حول هذا الأمر: "أعتقد أننا سندعم ذلك الآن إذا طلب منا ذلك".وصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، تصريحات فلاديمير زيلينسكي حول تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" ومنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام بأنها "فظيعة".وفي سبتمبر/أيلول، أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكمبودي براك سوخون من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده رشحت ترامب لجائزة السلام لتحقيقه وقف إطلاق النار في الصراع الحدودي مع تايلاند.ووفقًا لما ذكرته صحيفة "التلغراف" نقلًا عن مصادر، فمن الممكن نظريًا أن تختار لجنة نوبل فائزا آخر في اللحظة الأخيرة، لكن عمليا، الأمر ليس بهذه البساطة.وهذه ليست أول محاولة للزعيم الأمريكي للفوز بالجائزة. خلال ولايته الأولى، رُشِّح ترامب ثلاث مرات، لكنه لم يُفلح في كل مرة.يتنافس هذا العام 338 مرشحًا على جائزة نوبل للسلام: 244 فردًا و94 منظمة. وقد رُشِّح ترامب لإحدى أعرق الجوائز الدولية عدة مرات، وقد أكد مرارًا وتكرارًا استحقاقه لها.وذكرت تقارير إعلامية أن لجنة نوبل قررت اختيار الفائز بجائزة السلام يوم الاثنين، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي عن تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط.منح ثلاثة باحثين جائزة نوبل للكيمياء 2025 بينهم عربي

https://sarabic.ae/20250923/الرئيس-الفرنسي-منح-ترامب-جائزة-نوبل-السلام-ممكن-فقط-إذا-أوقف-حرب-غزة--1105184559.html

https://sarabic.ae/20250830/مودي-يرفض-ترشيح-ترامب-لجائزة-نوبل-وتدهور-علاقتهما-1104328263.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, نوبل, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا