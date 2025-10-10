عربي
أمساليوم
بث مباشر
الأمن العام اللبناني: تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل وتخطط لهجمات إرهابية
الأمن العام اللبناني: تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل وتخطط لهجمات إرهابية
وأفاد بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية بأن "أحد الموقوفين اعترف بمسؤولية الشبكة عن اغتيالات سابقة طالت مسؤولين في الجماعة الإسلامية".وأردف: "عقب ذلك، نفذت المديرية سلسلة عمليات أمنية وفنية دقيقة في عدة مناطق لبنانية، شاركت فيها قوات من الجيش ومديرية المخابرات، وأسفرت عن ضبط تجهيزات وآليات تستخدمها الشبكة"، بحسب البيان.وبحسب بيان الأمن العام اللبناني، فإن "من بين الموقوفين البارزين: اللبناني/البرازيلي م. ص، والفلسطيني إ. ع، واللبناني ع. ش، واللبناني أ. غ".وأكدت المديرية العام للأمن العام اللبناني، في بيانها، أنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل وملابسات القضية بعد انتهاء التحقيقات تحت إشراف الجهات المختصة".
تابعنا عبر
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم الجمعة، عن "تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل، كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات واغتيالات داخل لبنان، وتم توقيف عدد من أعضائها".
وأفاد بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية بأن "أحد الموقوفين اعترف بمسؤولية الشبكة عن اغتيالات سابقة طالت مسؤولين في الجماعة الإسلامية".
وأردف: "عقب ذلك، نفذت المديرية سلسلة عمليات أمنية وفنية دقيقة في عدة مناطق لبنانية، شاركت فيها قوات من الجيش ومديرية المخابرات، وأسفرت عن ضبط تجهيزات وآليات تستخدمها الشبكة"، بحسب البيان.
عامان على فتح جبهة جنوب لبنان… المنطقة التي لا تهدأ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
عامان على فتح جبهة جنوب لبنان… المنطقة التي لا تهدأ
8 أكتوبر, 11:02 GMT
وبحسب بيان الأمن العام اللبناني، فإن "من بين الموقوفين البارزين: اللبناني/البرازيلي م. ص، والفلسطيني إ. ع، واللبناني ع. ش، واللبناني أ. غ".
وأكدت المديرية العام للأمن العام اللبناني، في بيانها، أنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل وملابسات القضية بعد انتهاء التحقيقات تحت إشراف الجهات المختصة".
