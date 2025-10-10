https://sarabic.ae/20251010/الأمن-العام-اللبناني-تفكيك-شبكة-تعمل-لصالح-إسرائيل-وتخطط-لهجمات-إرهابية-1105849456.html
الأمن العام اللبناني: تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل وتخطط لهجمات إرهابية
الأمن العام اللبناني: تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل وتخطط لهجمات إرهابية
سبوتنيك عربي
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم الجمعة، عن "تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل، كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات واغتيالات داخل لبنان، وتم توقيف عدد من... 10.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-10T15:17+0000
2025-10-10T15:17+0000
2025-10-10T15:17+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/04/1013310496_0:0:4583:2578_1920x0_80_0_0_f1adcd8bdefee8aa593a285c084644a1.jpg
وأفاد بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية بأن "أحد الموقوفين اعترف بمسؤولية الشبكة عن اغتيالات سابقة طالت مسؤولين في الجماعة الإسلامية".وأردف: "عقب ذلك، نفذت المديرية سلسلة عمليات أمنية وفنية دقيقة في عدة مناطق لبنانية، شاركت فيها قوات من الجيش ومديرية المخابرات، وأسفرت عن ضبط تجهيزات وآليات تستخدمها الشبكة"، بحسب البيان.وبحسب بيان الأمن العام اللبناني، فإن "من بين الموقوفين البارزين: اللبناني/البرازيلي م. ص، والفلسطيني إ. ع، واللبناني ع. ش، واللبناني أ. غ".وأكدت المديرية العام للأمن العام اللبناني، في بيانها، أنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل وملابسات القضية بعد انتهاء التحقيقات تحت إشراف الجهات المختصة".
https://sarabic.ae/20251008/عامان-على-فتح-جبهة-جنوب-لبنان-المنطقة-التي-لا-تهدأ-1105754393.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/04/1013310496_0:0:4227:3170_1920x0_80_0_0_94928d5479e6a2c24a189d9f286f48a2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الأمن العام اللبناني: تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل وتخطط لهجمات إرهابية
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم الجمعة، عن "تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل، كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات واغتيالات داخل لبنان، وتم توقيف عدد من أعضائها".
وأفاد بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية بأن "أحد الموقوفين اعترف بمسؤولية الشبكة عن اغتيالات سابقة طالت مسؤولين في الجماعة الإسلامية".
وأردف: "عقب ذلك، نفذت المديرية سلسلة عمليات أمنية وفنية دقيقة في عدة مناطق لبنانية، شاركت فيها قوات من الجيش ومديرية المخابرات، وأسفرت عن ضبط تجهيزات وآليات تستخدمها الشبكة"، بحسب البيان.
وبحسب بيان الأمن العام اللبناني، فإن "من بين الموقوفين البارزين: اللبناني/البرازيلي م. ص، والفلسطيني إ. ع، واللبناني ع. ش، واللبناني أ. غ".
وأكدت المديرية العام للأمن العام اللبناني، في بيانها، أنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل وملابسات القضية بعد انتهاء التحقيقات تحت إشراف الجهات المختصة".