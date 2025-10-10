https://sarabic.ae/20251010/الرئيس-البيلاروسي-يصف-عدم-منح-ترامب-جائزة-نوبل-للسلام-بأنه-غباء-مطبق-1105856281.html
الرئيس البيلاروسي يصف عدم منح ترامب جائزة نوبل للسلام بأنه "غباء مطبق"
الرئيس البيلاروسي يصف عدم منح ترامب جائزة نوبل للسلام بأنه "غباء مطبق"
وصف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، قرار عدم منح جائزة نوبل للسلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه "غباء مُطبق". 10.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال لوكاشينكو، في تصريح بثته "القناة الأولى" الروسية، على هامش أعمال قمة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه: "هذا غباء مطبق. ترامب استحق جائزة نوبل، كان ينبغي أن تُمنح له لجميع الأسباب، وخاصة للأسباب التي جعلت جائزة نوبل تُمنح لأي شخص في السنوات الأخيرة... أنا مقتنع تماما، من جميع النواحي، وخاصة من منظور طويل الأمد، أنه كان ينبغي منحه هذه الجائزة لربطها بعملية السلام، التي يقودها ترامب. هذا قرار قصير النظر، وقد بذل ترامب الكثير من أجل السلام".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت لجنة نوبل في أوسلو، منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025، لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.وأضاف البيان أن "جائزة نوبل للسلام لعام 2025، تمنح لامرأة شجاعة ومتفانية في الدفاع عن السلام، تبقي شعلة الديمقراطية متقدة وسط ظلام متزايد".
وجاء في بيان اللجنة وإعلان الفائز بالجائزة: "قررت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025، لماريا كورينا ماتشادو، تقديرًا لعملها الدؤوب في الدفاع عن الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا، ولنضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية".
