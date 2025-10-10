https://sarabic.ae/20251010/صحفية-فنزويلية-جائزة-نوبل-للسلام-بدأت-تمنح-لمجرمي-الحروب-1105855246.html

صحفية فنزويلية: جائزة نوبل للسلام بدأت تمنح لمجرمي الحروب

ذكرت الصحفية الفنزويلية كريسمار لوخانو، بشأن منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025، لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، أن "الجائزة بدأت تُمنح لمجرمي...

وأضافت الصحفية في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "أولاً، بصفتي فنزويلية، وكامرأة، أشعر بالغضب الشديد. هذه إهانة، إذلال للشعب الفنزويلي وخاصةً أولئك الذين يعملون بجد ويناضلون من أجل السلام في البلاد. نشهد تراجعًا كاملًا، ليس فقط للجائزة ذاتها، التي كانت تتمتع بمكانة مرموقة في السابق لكنها فقدتها عندما بدأت تُمنح لمجرمي حرب مثل هنري كيسنجر (وزير الخارجية الأمريكي الأسبق) وأوباما (باراك الرئيس الأمريكي الأسبق)، وفقدت أيضا معنى السلام ذاته".ووفقا لها، "نتحدث عن الحائزة الحالية على جائزة نوبل للسلام كحليفة لترامب ونتنياهو. في عام 2018، طلبت المساعدة من النظام الإسرائيلي المجرم للتدخل العسكري في فنزويلا. أعتقد أن هذا يُظهر الكثير عن النخبة العالمية التي تُمنح هذه الجائزة. لمن لا يعرف ماريا كورينا ماتشادو، فإن مفارقة منحها... جائزة نوبل للسلام تكمن في عملها الدؤوب على مدى سنوات طويلة، والذي شجع على تغيير النظام في فنزويلا بالعنف. خلف صورتها التي تبدو معتدلة في الأشهر الأخيرة، وخاصة بعد انتخابات 2024، يكمن شخصٌ أفعاله نقيضٌ للسلام. لم تؤمن قط بالمسار الانتخابي السلمي. طالبت بعقوبات، والتي كما أشرتَ بحق، أودت بحياة ملايين الفنزويليين. دعمت مرارا وتكرارًا فكرة التدخل العسكري في فنزويلا. سيرتها السياسية هي صورة واضحة للشخص الذي مُنح اليوم، كما لو كان ذلك سخرية، جائزة نوبل للسلام".وأكدت لوخانو على أن "هذه الجائزة مقدمة لعدوان عسكري، لغزو أمريكي محتمل لفنزويلا. هذا تحديدًا ما نحتاج إلى التركيز عليه. هناك تصعيد عسكري خطير يجري حاليا في منطقة البحر الكاريبي، ونحن نقترب أكثر فأكثر من التهديد الحقيقي المتمثل في التدخل المسلح أو غزو الأراضي الفنزويلية".

