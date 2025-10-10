https://sarabic.ae/20251010/الصين-والسعودية-تجريان-مناورات-بحرية-مشتركة-في-أكتوبر-الجاري-1105846170.html
الصين والسعودية تجريان مناورات بحرية مشتركة في أكتوبر الجاري
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، بأن الصين والمملكة العربية السعودية، ستجريان مناورات "السيف الأزرق 2025" البحرية المشتركة، في الفترة من منتصف إلى... 10.10.2025
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، بأن الصين والمملكة العربية السعودية، ستجريان مناورات "السيف الأزرق 2025" البحرية المشتركة، في الفترة من منتصف إلى أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان: "ستُجري الصين والمملكة العربية السعودية، مناورات "السيف الأزرق 2025" البحرية المشتركة في الفترة من منتصف إلى أواخر أكتوبر (الجاري)".
ونوّه إلى أن "هذه المناورات البحرية ستُعقد للمرة الثالثة"، وفقا لوكالة
أنباء "شينخوا" الصينية.
وأضاف المتحدث العسكري الصيني أن هذه المناورات المشتركة "ستُعزز تبادل الخبرات التكتيكية والتقنية بين البحريتين، وتُعمّق الصداقة والتعاون".
يذكر أن النسخة الأولى من التدريبات البحرية "السيف الأزرق
" جرت في عام 2019.
بينما جرت النسخة الثانية في عام 2023، وتضمنت تدريبات على مكافحة الإرهاب
خارج الحدود، حسبما ذكرت
صحيفة "تشاينا ميليتاري" الصينية، أمس الخميس.