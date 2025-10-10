https://sarabic.ae/20251010/توقيع-اتفاق-غزة-هل-يضمن-إنهاء-الحرب؟-العاهل-المغربي-يتحدث-إلى-جيل-زد-1105844237.html

توقيع اتفاق غزة.. هل يضمن إنهاء الحرب؟.. العاهل المغربي يتحدث إلى "جيل زد"

توقيع اتفاق غزة.. هل يضمن إنهاء الحرب؟.. العاهل المغربي يتحدث إلى "جيل زد"

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، سيتم توقيعه خلال زيارته إلى مصر، مضيفا: "الشيء المذهل في المنطقة هو أن جميع الدول... 10.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-10T14:16+0000

2025-10-10T14:16+0000

2025-10-10T14:16+0000

راديو

عالم سبوتنيك

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105839952_23:0:1267:700_1920x0_80_0_0_68a2a7269699e0e0c37a88a5bc691e77.png

توقيع اتفاق غزة.. هل يضمن إنهاء الحرب؟.. العاهل المغربي يتحدث إلى "جيل زد" سبوتنيك عربي توقيع اتفاق غزة.. هل يضمن إنهاء الحرب؟.. العاهل المغربي يتحدث إلى "جيل زد"

جاء ذلك في تصريحات صحفية، يوم أمس الخميس، قال فيها إن "جزءا صغيرا من ثروات الشرق الأوسط يمكن أن يسهم في إعادة إعمار قطاع غزة ومساعدة سكانه على التعافي".وقال ترامب إنه تم بالفعل توقيع الاتفاق نيابة عنه، مضيفا: "لكن عندما نذهب إلى مصر سيكون هناك توقيع رسمي".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجّه دعوة لترامب "لحضور الاحتفالية التي ستقام في مصر، بمناسبة توقيع الاتفاق التاريخي، وهو ما رحب به ترامب"، بحسب بيان الرئاسة المصرية.وأضاف أن "هناك شبكة أمان سياسي من المعارضة الإسرائيلية لتمرير هذه الصفقة سواء في الكنيست أو عبر التأييد الشعبي في إسرائيل".رغم إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.. إسرائيل تقصف مبنى في غزة ومقتل 4 أشخاصقصف الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، مبنى في مدينة غزة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".وقالت الصحيفة إن "الهجوم على مبنى في مدينة غزة استهدف اثنين من عناصر "حماس" كانا متواجدين في المبنى".من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري، أن "الهجوم الذي نفذ بموافقة رئيس الأركان كان يستهدف مبنى رصد فيه نشاط ضد قوات الجيش الإسرائيلي".كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم "اغتيال عنصرين من "حماس"، ردًا على محاولة مهاجمة قوات الجيش".فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بمقتل 4 فلسطينيين وفقدان 40 آخرين، في غارة للطيران الإسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، رغم إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.لافروف يكشف دورا جديدا للقواعد العسكرية الروسية في سورياأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "موسكو مهتمة بضمان استمرار كل ما بدأته من مشاريع مع سوريا"، موضحًا أن "الأمور يجب أن تتكيف مع الظروف الجديدة".وقال لافروف في تصريحات صحفية: "نحن مهتمون بضمان استمرار كل ما بدأناه من مشاريع مشتركة مع سوريا، سواء في الصناعة أو الزراعة أو الطاقة، على أن يعاد تكييفها بما يتناسب مع الظروف الجديدة".وأضاف: "ينطبق هذا الأمر أيضا على قواعدنا العسكرية. وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا أن روسيا لن تبقى في سوريا ضد إرادة القيادة السورية، لكن يبدو جليا أن هذه القيادة، بل وعدد من دول المنطقة، مهتمة باستمرار وجودنا هناك".وأشار إلى أهمية العلاقات مع الإدارة الجديدة في سوريا مع تبادل زيارات الوفود السياسية والعسكرية، والمباحثات التي تجري حول الدور الروسي في سوريا ومنها القواعد العسكرية، وتحويلها إلى نمط لوجيستي ومراكز تدريب ومكافحة الإرهاب.ترقب لكلمة الملك محمد السادس.. هل تحمل حلا للاحتجاجات في الشارع المغربي؟يترقب الشارع المغربي كلمة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، بمقر برلمان البلاد، إذ من المرتقب أن يتطرق فيها إلى الاحتجاجات، التي سيتم تعليقها في ذات اليوم، بالتزامن مع الخطاب الملكي، وفق بيان "حركة زد".وذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن "الملك محمد السادس، يترأس بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة".وأعلنت الوزارة أن العاهل المغربي سيُلقي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين.ووفق خبراء، فإن مطالب الشارع المغربي وخروج الآلاف من الشباب قد تقود إلى تغييرات يعلن عنها الملك في خطابه.ويرى الخبراء أن خطاب الملك محمد السادس، قد ينهي الاحتجاجات في الشارع المغربي، لاعتبارات عدة، في مقدمتها ثقة الشارع في المؤسسة الملكية، ووقوف الأخيرة إلى جانب الشارع المغربي، وحديث الملك عن ضرورة أن تشمل التنمية جميع المناطق وأن يشعر بها الجميع دون إقصاء.وأكد أن "الرسالة المنتظرة من خطاب الملك هي الحفاظ على وحدة الصف وتلاحم البلاد"، لافتا إلى أن "العنف المستخدم في الاحتجاجات كسر نوعا ما من الشعور بالإحساس الجماعي بالتلاحم، وسيكون ذلك موجها لممثلي الأمة، لأنهم مسؤولون عن نقل احتياجات المواطنين داخل قبة البرلمان".النفط يستقر مع تقييم المستثمرين لاتفاق غزةاستقرت أسعار النفط دون تغيّر يُذكر، يوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي قد يخفف حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 66.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:29 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا ليصل إلى 62.54 دولار.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق طال انتظاره لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن في إطار خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني.وذكر أن "أسعار الإمدادات تعتمد على التوافق داخل منظمة أوبك بلس، فهي المنطلق الأساس لكبح جماح متغيرات العرض والطلب"، متوقعا أن تتراوح الأسعار بين 65 و70 دولار للبرميل.جولة إخباريةتأجيل انعقاد القمة الروسية - العربية الأولى إلى موعد لاحقأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وطلب خلالها تأجيل انعقاد القمة الروسية - العربية، إلى موعد لاحق.وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء العراقي، أن الجانبين الروسي والعراقي، سيُبلغان عواصم الدول العربية بتأجيل القمة الروسية العربية، عبر القنوات الدبلوماسية.وأضاف البيان: "سيُبلغ الجانبان الروسي والعراقي، هذه المعلومات إلى عواصم الدول العربية كافة، عبر القنوات الدبلوماسية".وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، الثلاثاء الماضي، أن روسيا وجّهت دعوة إلى قادة 22 دولة والأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور القمة الروسية العربية الأولى في موسكو.الحكومة الإسرائيلية تصادق على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامبأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن الحكومة صادقت على تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس.وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو عبر منصة "إكس": "الحكومة وافقت الآن على خطة إطلاق سراح جميع الرهائن – الأحياء والأموات".وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام، التي طرحها.وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.الولايات المتحدة تنشر 200 جندي أمريكي للإشراف على وقف إطلاق النار في غزةأعلن مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى، أمس الخميس، أن فريقًا عسكريًا أمريكيًا يضم 200 فرد سيتم نشره في الشرق الأوسط للإشراف على وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، بعد اتفاق السلام الذي تم بوساطة الرئيس دونالد ترامب.وأضاف أن مسؤولين عسكريين من مصر وقطر وتركيا، وربما من الإمارات، سينضمون إلى الفريق. وأوضح مسؤول آخر أن "القوات الأمريكية لن تدخل إلى داخل غزة".فرنسا تعلن استعدادها لدعم السلام في غزةأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، استعداد بلاده للعب دور فاعل في قوة تثبيت الاستقرار في قطاع غزة، مشيداً بجهود الولايات المتحدة وبقية الوسطاء في التوصل إلى الاتفاق الذي أنهى الحرب.في سياق متصل، دعا ماكرون إلى تسهيل مشاركة المؤسسات الدولية في إعادة إعمار غزة، منتقداً الاستيطان الإسرائيلي الذي وصفه بأنه "يشكل تهديداً خطيراً لدولة فلسطين ويتناقض مع القانون الدولي ومع خطة ترامب للسلام"اقتصادياسعر الفضة يقفز لأعلى مستوياته منذ عقودارتفع سعر الفضة الفوري إلى أعلى مستوى له منذ عقود، بعدما أدّت الزيادة الحادة في الطلب على أصول الملاذ الآمن إلى تفاقم قيود الإمداد في سوق السبائك في لندن.صعد سعر المعدن الأبيض 4.8 في المئة متجاوزاً مستوى 51.235 دولار للأونصة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ أزمة الأخوين هانت في ثمانينيات القرن الماضي.وتواصل الفضة صعودها الذي رفع الأسعار بأكثر من 70 في المئة هذا العام، متجاوزاً الارتفاع القياسي لسعر الذهب.ويأتي هذا في إطار بحث متزايد عن أصول الملاذ الآمن، مدفوع بمخاوف من المخاطر المالية في الولايات المتحدة، وارتفاع حاد في أسعار الأسهم، وتهديدات لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.رياضيابعد غياب 12 عاما.. الجزائر تتأهل لكأس العالم 2026تأهل المنتخب الجزائري، الخميس، إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزه على نظيره الصومالي بثلاثية نظيفة، في الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية.وسجل أهداف الجزائر كل من محمد عمورة (6د و58د)، ورياض محرز (19د).وبهذا ترفع الجزائر رصيدها إلى 22 نقطة في صدارة المجموعة بفارق لا يمكن تعويضه قبل جولة واحدة على نهاية مشوار التصفيات.وبذلك، وضع منتخب الجزائر حدا لسوء الحظ الذي لازمه في التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، وصعد أخيرا للنسخة المقبلة للمونديال بعد غياب 12 عاما.وتقام منافسات المونديال العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

عالم سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, غزة, аудио