زلزال يضرب الفلبين بقوة 7.2 درجة وخطر تسونامي

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 58 كيلومترا.وأصدر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي تحذيرا، وأشار إلى احتمال حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل حتى مسافة 300 كيلومتر من مركز الزلزال.وقالت هيئة المسح الزلزالي في الفلبين إن قوة الزلزال بلغت 7.6 درجة وأصدرت هي الأخرى تحذيرا من تسونامي، ونصحت المتواجدين في البلدات الساحلية بوسط وجنوب البلاد بالاحتماء على الفور بمناطق مرتفعة.
02:06 GMT 10.10.2025 (تم التحديث: 02:14 GMT 10.10.2025)
- ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 7.4 درجة ضرب منطقة مينداناو في الفلبين اليوم الجمعة.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 58 كيلومترا.
وأصدر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي تحذيرا
، وأشار إلى احتمال حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل حتى مسافة 300 كيلومتر من مركز الزلزال.
وقالت هيئة المسح الزلزالي في الفلبين إن قوة الزلزال بلغت 7.6 درجة وأصدرت هي الأخرى تحذيرا من تسونامي، ونصحت المتواجدين في البلدات الساحلية بوسط وجنوب البلاد بالاحتماء على الفور بمناطق مرتفعة.