لجنة نوبل تجري تحقيقا بعد الإعلان عن الفائزة بجائزة السلام لعام 2025
أعلنت لجنة "نوبل" النرويجية، فتح تحقيق في احتمال تسريب معلومات حول الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، بعد ملاحظة رهانات مرتفعة بشكل غير معتاد على زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، قبل الإعلان رسميا عن فوزها.
وذكرت صحيفة "فينانسافيسن" النرويجية، أن "احتمالات فوز ماتشادو، قفزت على منصة المراهنات الأمريكية "بولي ماركت" من 3.6% إلى أكثر من 70% خلال ساعات، ما مكّن المراهنين من تحقيق نحو 90 ألف دولار".وقال أمين عام لجنة نوبل، كريستيان بيرغ هاربفيكن، في تصريحات للصحيفة، إن "اللجنة تدرس احتمال حدوث تسريب رقمي أو تسريب من جانب أفراد".وشدد هاربفيكن أن "لجنة نوبل تحافظ على أعلى درجات السرية حتى موعد الإعلان الرسمي"، الذي شهد فوز ماتشادو بالجائزة "تقديرا لجهودها في دعم الديمقراطية في فنزويلا"، على حد قوله.يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعاد في الآونة الأخيرة، التأكيد أنه يستحق جائزة نوبل للسلام، مشيرًا إلى أن اللجنة "تتجاهل إنجازاته في حل النزاعات الدولية".
أعلنت لجنة "نوبل" النرويجية، فتح تحقيق في احتمال تسريب معلومات حول الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، بعد ملاحظة رهانات مرتفعة بشكل غير معتاد على زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، قبل الإعلان رسميا عن فوزها.
وذكرت صحيفة "فينانسافيسن" النرويجية، أن "احتمالات فوز ماتشادو، قفزت على منصة المراهنات الأمريكية "بولي ماركت" من 3.6% إلى أكثر من 70% خلال ساعات، ما مكّن المراهنين من تحقيق نحو 90 ألف دولار".
وقال أمين عام لجنة نوبل، كريستيان بيرغ هاربفيكن، في تصريحات للصحيفة، إن "اللجنة تدرس احتمال حدوث تسريب رقمي أو تسريب من جانب أفراد".
وأضاف: "لا نملك تفسيرا بعد، لكننا سنعمل لتحديد مصدر هذه المعلومات المحتملة".
وشدد هاربفيكن أن "لجنة نوبل تحافظ على أعلى درجات السرية حتى موعد الإعلان الرسمي"، الذي شهد فوز ماتشادو بالجائزة "تقديرا لجهودها في دعم الديمقراطية في فنزويلا"، على حد قوله.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعاد في الآونة الأخيرة، التأكيد أنه يستحق جائزة نوبل للسلام، مشيرًا إلى أن اللجنة "تتجاهل إنجازاته في حل النزاعات الدولية".