أنقرة تكشف عن اجتماع تركي سوري مرتقب يبحث التعاون الأمني بين البلدين

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، أن تركيا وسوريا، تعتزمان عقد اجتماع، غدا الأحد في العاصمة أنقرة، لبحث التعاون الأمني بين البلدين. 11.10.2025
أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، أن تركيا وسوريا، تعتزمان عقد اجتماع، غدا الأحد في العاصمة أنقرة، لبحث التعاون الأمني بين البلدين.
وذكرت الخارجية التركية، في بيان: "سيعقد غدا الأحد، اجتماع بين تركيا وسوريا تستضيفه أنقرة، لبحث التعاون الأمني بين البلدين والتطورات الراهنة في سوريا".
وأوضح البيان أن "الاجتماع سيضم وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان، والسوري أسعد الشيباني، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ونظيره السوري مرهف أبو قصرة، ورئيسي جهاز المخابرات التركية إبراهيم كالن، والسوري حسين السلامة".
ويأتي الاجتماع على خلفية الاشتباكات التي اندلعت في الآونة الأخيرة بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وقوات الحكومة السورية في مدينة حلب شمالي سوريا، انتهت بالإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
وتطالب تركيا، "قوات سوريا الديمقراطية" بـ"الاندماج الكامل بالدولة السورية وإلقاء السلاح والتخلي عن أجندة الانفصال".
وكان القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، استقبل الاثنين الماضي، المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، وقائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، لبحث سبل تنفيذ اتفاق 10 مارس/ آذار 2025، الموقّع بين الحكومة السورية وقوات "قسد".
ووقّع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، في 10 مارس الماضي، اتفاقًا يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
ودعت الحكومة السورية الانتقالية قوات "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس"، فضلًا عن حث الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها "العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريينط، على حد قولها.