أنقرة تكشف عن اجتماع تركي سوري مرتقب يبحث التعاون الأمني بين البلدين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251011/أنقرة-تكشف-عن-اجتماع-تركي-سوري-مرتقب-يبحث-التعاون-الأمني-بين-البلدين-1105879117.html
أنقرة تكشف عن اجتماع تركي سوري مرتقب يبحث التعاون الأمني بين البلدين
أنقرة تكشف عن اجتماع تركي سوري مرتقب يبحث التعاون الأمني بين البلدين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، أن تركيا وسوريا، تعتزمان عقد اجتماع، غدا الأحد في العاصمة أنقرة، لبحث التعاون الأمني بين البلدين. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T14:22+0000
2025-10-11T14:22+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097472610_5:0:2560:1437_1920x0_80_0_0_f5aa735e3c148a0c3a79f937ee160508.jpg
وذكرت الخارجية التركية، في بيان: "سيعقد غدا الأحد، اجتماع بين تركيا وسوريا تستضيفه أنقرة، لبحث التعاون الأمني بين البلدين والتطورات الراهنة في سوريا".ويأتي الاجتماع على خلفية الاشتباكات التي اندلعت في الآونة الأخيرة بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وقوات الحكومة السورية في مدينة حلب شمالي سوريا، انتهت بالإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.وتطالب تركيا، "قوات سوريا الديمقراطية" بـ"الاندماج الكامل بالدولة السورية وإلقاء السلاح والتخلي عن أجندة الانفصال".وكان القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، استقبل الاثنين الماضي، المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، وقائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، لبحث سبل تنفيذ اتفاق 10 مارس/ آذار 2025، الموقّع بين الحكومة السورية وقوات "قسد".ودعت الحكومة السورية الانتقالية قوات "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس"، فضلًا عن حث الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها "العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريينط، على حد قولها.
https://sarabic.ae/20251010/خلال-لقائه-مع-جوزيف-عون-الشيباني-سوريا-تعيش-مرحلة-من-التعافي-وإعادة-الإعمار-1105830659.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097472610_393:0:2309:1437_1920x0_80_0_0_cf2987eef81b292275cf643fc4586aea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

أنقرة تكشف عن اجتماع تركي سوري مرتقب يبحث التعاون الأمني بين البلدين

14:22 GMT 11.10.2025
© Photo / Presidency of the Syrian Arab Republicالشرع يصل أنقرة ويلتقي أردوغان
الشرع يصل أنقرة ويلتقي أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
© Photo / Presidency of the Syrian Arab Republic
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، أن تركيا وسوريا، تعتزمان عقد اجتماع، غدا الأحد في العاصمة أنقرة، لبحث التعاون الأمني بين البلدين.
وذكرت الخارجية التركية، في بيان: "سيعقد غدا الأحد، اجتماع بين تركيا وسوريا تستضيفه أنقرة، لبحث التعاون الأمني بين البلدين والتطورات الراهنة في سوريا".

وأوضح البيان أن "الاجتماع سيضم وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان، والسوري أسعد الشيباني، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ونظيره السوري مرهف أبو قصرة، ورئيسي جهاز المخابرات التركية إبراهيم كالن، والسوري حسين السلامة".

ويأتي الاجتماع على خلفية الاشتباكات التي اندلعت في الآونة الأخيرة بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وقوات الحكومة السورية في مدينة حلب شمالي سوريا، انتهت بالإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
خلال لقائه مع جوزيف عون... الشيباني: سوريا تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الإعمار
أمس, 11:08 GMT
وتطالب تركيا، "قوات سوريا الديمقراطية" بـ"الاندماج الكامل بالدولة السورية وإلقاء السلاح والتخلي عن أجندة الانفصال".
وكان القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، استقبل الاثنين الماضي، المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، وقائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، لبحث سبل تنفيذ اتفاق 10 مارس/ آذار 2025، الموقّع بين الحكومة السورية وقوات "قسد".

ووقّع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، في 10 مارس الماضي، اتفاقًا يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

ودعت الحكومة السورية الانتقالية قوات "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس"، فضلًا عن حث الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها "العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريينط، على حد قولها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала